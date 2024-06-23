Шаминская гора в Семикаракорском районе — огромное 30-ти метровое возвышение посреди овражистой равнины на правом берегу реки Сал, Семикаракорского района Ростовской области. Экскурсия задумывается как душевная поездка,чтобы Вы могли отдохнуть от суеты будней, узнать много интересного от нашего позитивного экскурсовода, зарядиться позитивной энергией. Также мы посетим город Семикаракорск, где вкусно пообедаем и покатаемся на кораблике, а после прогуляемся по красивой набережной. Важная информация:

не забудьте указать ФИО и дату рождения всех участников поездки • с собой необходимо брать паспорта (детям свидетельство о рождении) • участников экскурсии просим при себе иметь удобную обувь, подстилки, головные уборы, одеться по погоде на долгую прогулку, можно взять с собой продукты для пикника.