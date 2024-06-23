Приглашаем вас на душевную поездку к Шаминской горе в Семикаракорском районе! Вы отдохнете от суеты будней, узнаете много интересного от нашего позитивного экскурсовода и зарядитесь позитивной энергией.
В городе Семикаракорск вас ждут вкусный обед, прогулка на кораблике и приятная прогулка по красивой набережной.
В городе Семикаракорск вас ждут вкусный обед, прогулка на кораблике и приятная прогулка по красивой набережной.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Шаминская гора
- Г. Семикаракорск
Описание экскурсии
Шаминская гора в Семикаракорском районе — огромное 30-ти метровое возвышение посреди овражистой равнины на правом берегу реки Сал, Семикаракорского района Ростовской области. Экскурсия задумывается как душевная поездка,чтобы Вы могли отдохнуть от суеты будней, узнать много интересного от нашего позитивного экскурсовода, зарядиться позитивной энергией. Также мы посетим город Семикаракорск, где вкусно пообедаем и покатаемся на кораблике, а после прогуляемся по красивой набережной. Важная информация:
не забудьте указать ФИО и дату рождения всех участников поездки • с собой необходимо брать паспорта (детям свидетельство о рождении) • участников экскурсии просим при себе иметь удобную обувь, подстилки, головные уборы, одеться по погоде на долгую прогулку, можно взять с собой продукты для пикника.
см. расписание
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|4 990.4 ₽
|Ребёнок (до 12 лет)
|от 4 788 ₽
|Пенсионный
|от 4 788 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шаминская гора
- Г. Семикаракорск
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Ул. Московская, д. 53, Ростов-на-Дону
Когда и сколько длится?
Когда: см. расписание
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Не забудьте указать ФИО и дату рождения всех участников поездки
- С собой необходимо брать паспорта (детям свидетельство о рождении)
- Участников экскурсии просим при себе иметь удобную обувь, подстилки, головные уборы, одеться по погоде на долгую прогулку, можно взять с собой продукты для пикника
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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