На экскурсии вы посетите главные места Ростова-на-Дону. Осмотрите старинные и современные постройки: храмы, доходные дома, особняки, театры. Узнаете, как зарождался и развивался город, как донская столица обрела свой самобытный облик и дух. А также услышите о традициях исторического региона российского виноделия. И продегустируете вина в заведении с казачьим колоритом.

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Описание экскурсии

Мы прогуляемся по самым известным улицам Ростова: Большой Садовой и Пушкинской. Вы увидите наиболее интересные и важные достопримечательности этой части города:

Покровский храм

Памятник водопроводу

Музыкальный театр «Белый рояль»

Доходные дома в стиле эклектика — Ворожеиной и Кистова

Бывшее греческое училище и Благовещенский греческий храм

Памятник конструктивизма — здание Публичной библиотеки

«Ростовский централ»

Особняк в стиле классицизм, где билось гордое сердце штаба Белой армии

Вы узнаете:

С чего начинался Ростов-на-Дону

Куда исчезла бывшая военная крепость

Как Пётр I связан с созданием города

Почему в нашей стране 2 Ростова и куда пропали из города донские казаки

В какой церкви молился Суворов

И конечно, мы поговорим об одной из прекрасных традиций Дона — виноделии. А в финале будет дегустация сета из донских вин в атмосферном ресторане с казачьим колоритом.

Организационные детали