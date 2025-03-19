Ростов: история и винные традиции Дона

Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена)
На экскурсии вы посетите главные места Ростова-на-Дону. Осмотрите старинные и современные постройки: храмы, доходные дома, особняки, театры. Узнаете, как зарождался и развивался город, как донская столица обрела свой самобытный облик и дух. А также услышите о традициях исторического региона российского виноделия. И продегустируете вина в заведении с казачьим колоритом.
Ростов: история и винные традиции Дона
Ростов: история и винные традиции Дона
Ростов: история и винные традиции Дона
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по самым известным улицам Ростова: Большой Садовой и Пушкинской. Вы увидите наиболее интересные и важные достопримечательности этой части города:

  • Покровский храм
  • Памятник водопроводу
  • Музыкальный театр «Белый рояль»
  • Доходные дома в стиле эклектика — Ворожеиной и Кистова
  • Бывшее греческое училище и Благовещенский греческий храм
  • Памятник конструктивизма — здание Публичной библиотеки
  • «Ростовский централ»
  • Особняк в стиле классицизм, где билось гордое сердце штаба Белой армии

Вы узнаете:

  • С чего начинался Ростов-на-Дону
  • Куда исчезла бывшая военная крепость
  • Как Пётр I связан с созданием города
  • Почему в нашей стране 2 Ростова и куда пропали из города донские казаки
  • В какой церкви молился Суворов

И конечно, мы поговорим об одной из прекрасных традиций Дона — виноделии. А в финале будет дегустация сета из донских вин в атмосферном ресторане с казачьим колоритом.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: дегустационный сет из 4-х вин — 1500 ₽ за человека, по желанию обед в ресторане
  • Я могу провести экскурсию для большего числа участников — детали уточняйте при бронировании
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Покровском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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