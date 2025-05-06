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Добро пожаловать в Солотчу! Автопутешествие из Рязани

Посетить главные места рязанской Италии и узнать о ней интересные факты
Солотча — это небольшой посёлок на песчаных дюнах, расположенный по течению лесной речки Солотчинки и старицы Оки. В далёком прошлом это был великокняжеский курорт и сторож-монастырь Рязанского княжества.

Красота мещерской природы сделала посёлок дачным, и здесь обосновались творческие люди: писатели и художники. Всё это мы подробно обсудим на экскурсии.
Добро пожаловать в Солотчу! Автопутешествие из Рязани
Добро пожаловать в Солотчу! Автопутешествие из Рязани
Добро пожаловать в Солотчу! Автопутешествие из Рязани

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Проедете по высоководному мосту в Мещеру, узнаете историю его строительства и о «восьмом чуде света»
  • Подниметесь на маяк в Норвежской деревне и осмотрите окрестности Рязани или прокатитесь на колесе обозрения в загородном курорте «Окская Жемчужина»
  • Посетите красивый Солотчинский монастырь
  • Со смотровой площадки увидите древний Иоанно-Богословский монастырь и пойменные луга Оки
  • Зайдёте в Казанский храм и рассмотрите памятник святителю Николаю
  • Побываете в сказочном лесу тематического парка «В некотором царстве» или прогуляетесь по бору с осмотром работ краснодеревщиков

Я расскажу:

  • О роли Солотчинского монастыря в истории русского православия
  • Писателях, поэтах и художниках, которые жили или отдыхали в Солотче
  • «Зелёной ветке» Мещеры, лесах и заповедных уголках Рязанской земли
  • Подвижничестве и чудесах Николая Мирликийского и о Святых Петре и Февронии Муромских

Дополнительные развлечения и локации (одна на выбор):

  • музей гравёра И. П. Пожалостина
  • ферма с животными «Оленево» с экскурсией
  • мастер-класс по лепке из глины с художником
  • мастер-класс по линогравюре
  • другие частные музеи

Организационные детали

  • Дополнительные траты: подъём на маяк с музеем Оки — 300 ₽ за чел., колесо обозрения — 600 ₽ за чел., посещение тематического парка «В некотором царстве» — 300 ₽ за чел.
  • Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида. Скидка — 1500 ₽
  • Поездка возможна для детей старше 12 лет

Дополнительные локации по желанию

  • входные билеты в музей И. П. Пожалостина — 250 ₽ за чел., экскурсия — 800 ₽ с группы
  • мастер-класс — от 600 ₽ за чел.
  • ферма «Оленево» — от 300 ₽ за чел.
  • частные музеи — зависит от программы

В случае заказа дополнительной локации свыше одной доплата за каждую составит 500 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 205 туристов
Аккредитованный гид, в Рязани живу с рождения. Покажу достопримечательности города как местный житель — с любовью и хорошим знанием истории. Увлечение краеведением, знание туристических ресурсов города и области, опыт путешествий будут для вас полезным бонусом. Люблю общаться и делиться знаниями и впечатлениями, поэтому скучно не будет. Если вы выбираете мою экскурсию, постараюсь оправдать доверие. Работаю вместе с командой.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
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И
Замечательное место. Обязательно надо там побывать. Дом Пожалостина вместе с Паустовским и ФРАЕРМАНОМ И КОНЕЧНО ЭКСКУРСОВОДОМ окрасили поездку флером высокого мещерского романтизма. Экскурсовод Лариса создала удивительную атмосферу добра и комфорта. Спасибо большое. До новых встреч.
Замечательное место. Обязательно надо там побывать. Дом Пожалостина вместе с Паустовским и ФРАЕРМАНОМ И КОНЕЧНО ЭКСКУРСОВОДОМ
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О
Лариса - отличный экскурсовод, легко адаптирует план экскурсии под индивидуальные запросы, с любовью рассказывает о родном крае, снабжая интересными историями и фактами.
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А
Всем всё очень понравилось! (4 человека на транспорте организатора). Насыщенная экскурсия! Отличный район. Тропа Паустовского, Солотчинский монастырь, дом-музей Пожалостина и др.
Спасибо организатору Ларисе за прекрасную экскурсию!
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