Знаете ли вы, что в самой «богатырской» области России скрывается множество необычных мест? Приглашаем совершить увлекательное путешествие к чудесам посреди рязанских лесов и полей! Вас ждут мистические природные аномалии, ускользающая роскошь барских усадеб на берегу Оки и захватывающие дух просторы, где совершали свои подвиги герои былин.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём с исследования родных мест героя русских былин Евпатия Коловрата. Увидим монумент в его честь и почтим память героя.
- Затем отправимся в Лунино — центр Рязанской области. Здесь вы услышите рассказ о Луниных, побываете на территории их усадьбы, погуляете по дому и рядом с церковью.
- Со смотровой площадки полюбуемся окскими просторами и представим, как в далёком прошлом наши предки осваивали эти места.
- В Шилово отыщем ещё один памятник Евпатию Коловрату и постараемся определить, кого из известных личностей он напоминает.
- Далее отправимся в древнее село, где рассмотрим деревянный храм, напоминающий усадьбу помещика.
- Нас уже ждет «пьяный лес»! Погуляем между причудливыми деревьями с наклонёнными и изогнутыми стволами деревьев и обсудим версии его аномальности.
- Исследуем заброшенные уголки усадьбы Голицыных и поиграем в Шерлока Холмса, пытаясь разгадать, какие это были комнаты и что здесь когда-то находилось.
- Зайдем на местное кладбище и отыщем могилу а на ней камень. Согласно преданию, под ним погребён кто-то из масонов.
- Если позволит погода, осмотрим городище неславянских поселений. В этих местах люди жили с I века н. э. Одна локация напомнит вам о карельской природе, с кустистыми берёзами и поросшими мхом камнями. Вторая — на высоком берегу Оки — о песчаных дюнах Балтики.
- Посетим памятник богатырю Добрыне Никитичу в живописном месте на берегу Оки.
- А затем переправимся на автомобильном пароме к другому берегу.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Ford Eco.
Sport. Если вы поедете на своей машине, я сделаю скидку 3000 ₽
Путь до первого объекта займёт от 1,5 часов в зависимости от загруженности дорог В стоимость включены: услуги гида, трансфер по программе, чай из чабреца с мятой или чашка ароматного кофе Дополнительно оплачивается экскурсия от местного гида в усадьбе Лунина (300 ₽/чел.) При плохой дороге после непогоды мы оставим машину и прогуляемся пешком Зимой до некоторых локаций нужно будет добраться на снегоступах, которые предоставит гид Маршрут может измениться из-за погодных условий на усмотрение гида Пешая часть составляет от 3 км. до 10 км
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 230 туристов
Привет, мы команда историков, писателей и режиссёров! В наших авторских экскурсиях мы собрали для вас интересную и важную информацию, разработали маршруты, полные сюрпризов и нешаблонных мест. Приглашаем вас в исследовательское путешествие, где вы будете и участниками, и зрителями. Мы вместе будем углубляться, наслаждаться, размышлять о связи времён, разгадывать коды, заряжаться энергией, впитывать новые картинки, краски, запахи и звуки. До встречи:)Задать вопрос
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