Знаете ли вы, что в самой «богатырской» области России скрывается множество необычных мест? Приглашаем совершить увлекательное путешествие к чудесам посреди рязанских лесов и полей! Вас ждут мистические природные аномалии, ускользающая роскошь барских усадеб на берегу Оки и захватывающие дух просторы, где совершали свои подвиги герои былин.

Описание экскурсии

Что вас ожидает Начнём с исследования родных мест героя русских былин Евпатия Коловрата. Увидим монумент в его честь и почтим память героя.

и почтим память героя. Затем отправимся в Лунино — центр Рязанской области. Здесь вы услышите рассказ о Луниных, побываете на территории их усадьбы, погуляете по дому и рядом с церковью.

— центр Рязанской области. Здесь вы услышите рассказ о Луниных, побываете на территории их усадьбы, погуляете по дому и рядом с церковью. Со смотровой площадки полюбуемся окскими просторами и представим, как в далёком прошлом наши предки осваивали эти места.

полюбуемся окскими просторами и представим, как в далёком прошлом наши предки осваивали эти места. В Шилово отыщем ещё один памятник Евпатию Коловрату и постараемся определить, кого из известных личностей он напоминает.

отыщем ещё один памятник Евпатию Коловрату и постараемся определить, кого из известных личностей он напоминает. Далее отправимся в древнее село , где рассмотрим деревянный храм, напоминающий усадьбу помещика.

, где рассмотрим деревянный храм, напоминающий усадьбу помещика. Нас уже ждет «пьяный лес» ! Погуляем между причудливыми деревьями с наклонёнными и изогнутыми стволами деревьев и обсудим версии его аномальности.

! Погуляем между причудливыми деревьями с наклонёнными и изогнутыми стволами деревьев и обсудим версии его аномальности. Исследуем заброшенные уголки усадьбы Голицыных и поиграем в Шерлока Холмса, пытаясь разгадать, какие это были комнаты и что здесь когда-то находилось.

и поиграем в Шерлока Холмса, пытаясь разгадать, какие это были комнаты и что здесь когда-то находилось. Зайдем на местное кладбище и отыщем могилу а на ней камень. Согласно преданию, под ним погребён кто-то из масонов.

и отыщем могилу а на ней камень. Согласно преданию, под ним погребён кто-то из масонов. Если позволит погода, осмотрим городище неславянских поселений . В этих местах люди жили с I века н. э. Одна локация напомнит вам о карельской природе, с кустистыми берёзами и поросшими мхом камнями. Вторая — на высоком берегу Оки — о песчаных дюнах Балтики.

. В этих местах люди жили с I века н. э. Одна локация напомнит вам о карельской природе, с кустистыми берёзами и поросшими мхом камнями. Вторая — на высоком берегу Оки — о песчаных дюнах Балтики. Посетим памятник богатырю Добрыне Никитичу в живописном месте на берегу Оки.

в живописном месте на берегу Оки. А затем переправимся на автомобильном пароме к другому берегу. Организационные детали Поездка проходит на автомобиле Ford Eco.