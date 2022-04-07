Прогулка в небольшой сборной группе по историческому центру Рыбинска с осмотром его главных достопримечательностей.

Историческое сердце Рыбинска

Вы побываете на главной площади купеческого и советского Рыбинска — Красной площади, которая окружена необыкновенно красивым зданием Новой хлебной биржи, а также гостиными дворами XVIII –XIX вв. Прогуляетесь по великолепной Волжской набережной, побываете в красивейшем храме на Верхней Волге — Спасо–Преображенском соборе.

Казанский конец или район стрелки

Затем вы отправитесь в старейшую часть Рыбинска — Казанский конец. Рассмотрите некогда шумные и бойкие улицы этой части города, а также здания Волжско-Камского банка и Покровско-Воскресенского приюта. Услышите рассказы о том, сколько денег купцы жертвовали на благотворительность и во что вкладывали свои капиталы. Узнаете, как же памятник Нобелю связан с Рыбинском и увидите дом, в котором жил основатель микрофотографии.

Музей старинной живой вывески

Вы пройдете несколько кварталов по улице Крестовой, сплошь застроенной купеческими особняками и украшенной дореволюционными вывесками. Увидите самую высокую в России пожарную каланчу и подворье одного из старейших монастырей в Ярославской епархии.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.