Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску

Обзорная экскурсия позволит получить знания об истории и культуре города Рыбинска со времён бурлаков

5
1 отзыв
Групповая
Обзорная экскурсия позволит получить знания об истории и культуре города Рыбинска со времён бурлаков и до настоящего времени.

Вы отправитесь на прогулку по историческому центру с его дореволюционными вывесками в компании профессионального гида.

Увидите исторические и архитектурные памятники разных эпох, погрузитесь в атмосферу неторопливого провинциального города.
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Бурлаку
  • Красную площадь
  • Старую и Новую хлебные биржи
  • Здания гостиных дворов
  • Волжскую набережную
  • Мост через Волгу
  • Волжско-Камский банк
  • Покровско–Воскресенский приют
  • Памятник Людвигу Нобелю
  • Дом Андрея Сигсона
  • Спасо-Преображенский собор и колокольню
  • Улицу Крестовую с вывесками
  • Дом соборного причта
  • Рыбинский драматический театр
  • Дом купца Артемия Седова
  • Дом купца Алексея Попова
  • Улицу Стоялую
  • Пожарную каланчу
  • Подворье Югской Дорофеевой пустыни
  • Памятник Федору Ушакову
  • Скульптуру Остапа Бендера
  • Никольскую часовню
  • Скульптуру Льва Ошанина
Прогулка в небольшой сборной группе по историческому центру Рыбинска с осмотром его главных достопримечательностей.

Историческое сердце Рыбинска

Вы побываете на главной площади купеческого и советского Рыбинска — Красной площади, которая окружена необыкновенно красивым зданием Новой хлебной биржи, а также гостиными дворами XVIII –XIX вв. Прогуляетесь по великолепной Волжской набережной, побываете в красивейшем храме на Верхней Волге — Спасо–Преображенском соборе.

Казанский конец или район стрелки

Затем вы отправитесь в старейшую часть Рыбинска — Казанский конец. Рассмотрите некогда шумные и бойкие улицы этой части города, а также здания Волжско-Камского банка и Покровско-Воскресенского приюта. Услышите рассказы о том, сколько денег купцы жертвовали на благотворительность и во что вкладывали свои капиталы. Узнаете, как же памятник Нобелю связан с Рыбинском и увидите дом, в котором жил основатель микрофотографии.

Музей старинной живой вывески

Вы пройдете несколько кварталов по улице Крестовой, сплошь застроенной купеческими особняками и украшенной дореволюционными вывесками. Увидите самую высокую в России пожарную каланчу и подворье одного из старейших монастырей в Ярославской епархии.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Завершение: ул. Волжская набережная, д. 6 (памятник Льву Ошанину)
Когда и сколько длится
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

согласно календарю

Отзывы от туристов

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