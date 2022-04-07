Прогулка в небольшой сборной группе по историческому центру Рыбинска с осмотром его главных достопримечательностей.
Историческое сердце Рыбинска
Вы побываете на главной площади купеческого и советского Рыбинска — Красной площади, которая окружена необыкновенно красивым зданием Новой хлебной биржи, а также гостиными дворами XVIII –XIX вв. Прогуляетесь по великолепной Волжской набережной, побываете в красивейшем храме на Верхней Волге — Спасо–Преображенском соборе.
Казанский конец или район стрелки
Затем вы отправитесь в старейшую часть Рыбинска — Казанский конец. Рассмотрите некогда шумные и бойкие улицы этой части города, а также здания Волжско-Камского банка и Покровско-Воскресенского приюта. Услышите рассказы о том, сколько денег купцы жертвовали на благотворительность и во что вкладывали свои капиталы. Узнаете, как же памятник Нобелю связан с Рыбинском и увидите дом, в котором жил основатель микрофотографии.
Музей старинной живой вывески
Вы пройдете несколько кварталов по улице Крестовой, сплошь застроенной купеческими особняками и украшенной дореволюционными вывесками. Увидите самую высокую в России пожарную каланчу и подворье одного из старейших монастырей в Ярославской епархии.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Завершение: ул. Волжская набережная, д. 6 (памятник Льву Ошанину)
Когда и сколько длится
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
согласно календарю
Елена — ваш гид в Рыбинске
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