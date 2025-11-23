Увлекательное путешествие по Рыбинску с посещением старинных зданий и музея фарфоровой мозаики. Узнайте о затопленных землях и традициях междуречья. В керамической мастерской создайте собственный изразец с уникальным узором. Погрузитесь в атмосферу прошлого и сохраните частичку истории в виде сувенира. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и ремёслами региона

Описание мастер-класса

Здание Новой хлебной биржи и другие особняки в неорусском стиле

Рассмотрим бывшую биржу, в отделке которой использовано более двухсот цветных изразцов с изображением двуглавых орлов, бусин, трав, цветов

Вы узнаете, зачем её фундамент уходит в землю на 4 метра и почему асимметричен фасад

А также увидите здание отделения Государственного банка в неорусском стиле и полуразрушенный особняк на Советской улице, известный как Мавританский замок

Фарфоровый завод в посёлке Песочное

Мы побываем в музее «Фарфоровая мозаика», и вы узнаете, какой путь прошла фабрика фарфоровой и фаянсовой посуды купца Никитина до советского предприятия.

Мастер-класс в керамической мастерской «Росписи затопленных земель»

Создатели мастерской стремятся сохранить традиции и промыслы жителей Молого-Шекснинского междуречья, которое ушло под воду при строительстве Рыбинского водохранилища. Здесь вы рассмотрите традиционную домовую роспись и сделаете собственный изразец — с узором, который напомнит о затопленной культуре.

Как проходит мастер-класс

Под руководством художника-керамиста вы создадите глиняный изразец с узорами затопленных земель — орнамент наносится с помощью штампа

Продолжительность — 1 час

Готовое изделие останется на обжиг в мастерской

Примерно через месяц вы сможете забрать его самостоятельно или получите по почте

