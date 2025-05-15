читать дальше с нашим фотографом Иваном, позволил нам пройтись по улочкам Самары и зайти в спрятанные от общего «туристического потока» уголкам старой Самары. Фотографии мы получили довольно быстро,что всегда ценно после поездки. Спасибо Ивану и такой прекрасной возможности в каждом городе с помощью профессионалов находить интересные места!

Уже не первый раз обращаюсь за услугой ФОТОПРОГУЛКА. Была в Питере, Казани и вот недавно в Самаре. Приятный вечер с подругами и