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Храм Пресвятого Сердца Иисуса – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Пресвятого Сердца Иисуса» в Самаре, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Завтра в 11:30
1 июл в 11:30
6000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
Начало: На площади Революции
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по Самаре: путешествие в прошлое
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Самаре: путешествие в прошлое
Познакомиться с многообразием купеческого города на Волге и погрузиться в его историю
Начало: На пл. Революции
1 июл в 10:00
2 июл в 10:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    15 мая 2025
    Фотопрогулка по старой Самаре
    Красивая фотопрогулка. Иван знает много интересных мест и необычных ракурсов на город. Было здорово!
  • А
    Анна
    7 мая 2025
    Фотопрогулка по старой Самаре
    Не пожалели, что забронировали именно эту экскурсию. Иван очень приятный молодой человек, рассказывал интересно, без сухих фактов. Подстраивался под наши
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    пожелания. Получили очень много живых фотографий с настоящими эмоциями, не только постановочные (которые тоже очень красивые). Подруга просила фото не только в цвете, но и ч/б, это пожелание тоже было учтено. Фотографии получили очень быстро, рекомендуем!

    Не пожалели, что забронировали именно эту экскурсию. Иван очень приятный молодой человек, рассказывал интересно, без сухихНе пожалели, что забронировали именно эту экскурсию. Иван очень приятный молодой человек, рассказывал интересно, без сухих
  • Л
    Лариса
    13 апреля 2025
    Фотопрогулка по старой Самаре
    Уже не первый раз обращаюсь за услугой ФОТОПРОГУЛКА. Была в Питере, Казани и вот недавно в Самаре. Приятный вечер с подругами и
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    с нашим фотографом Иваном, позволил нам пройтись по улочкам Самары и зайти в спрятанные от общего «туристического потока» уголкам старой Самары. Фотографии мы получили довольно быстро,что всегда ценно после поездки. Спасибо Ивану и такой прекрасной возможности в каждом городе с помощью профессионалов находить интересные места!

  • М
    Марина
    7 января 2025
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Экскурсия пришлась по душе! Ольга, спасибо!
  • А
    Александра
    9 октября 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Ольга - просто волшебная! Так всё интересно и глубоко рассказывает! Роскошная энергия и глубочайшие знания! А какая в месте встречи антикварная коллекция - просто восхитительно! Обязательно воспользуйтесь этой возможностью узнать историю Самары и не только! ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
    Ольга - просто волшебная! Так всё интересно и глубоко рассказывает! Роскошная энергия и глубочайшие знания! АОльга - просто волшебная! Так всё интересно и глубоко рассказывает! Роскошная энергия и глубочайшие знания! А
  • О
    Ольга
    7 августа 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Приятный экскурсовод, влюбленный в свой город с удивительной и богатой историей. Ольга готова ответить и детально рассказать не только о
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    личных качествах и внешнем виде людей, принимавших участие от самых истоков строительства Самары, но заинтересовать обширными рассказами об архитектуре этого прекрасного города.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Храм Пресвятого Сердца Иисуса»

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  3. Самарская набережная
  4. Площадь Чапаева
  5. Набережная
  6. Жигулевский пивзавод
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Ракета-носитель «Союз»
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2025
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