Индивидуальная
до 2 чел.
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Завтра в 11:30
1 июл в 11:30
6000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
Начало: На площади Революции
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Самаре: путешествие в прошлое
Познакомиться с многообразием купеческого города на Волге и погрузиться в его историю
Начало: На пл. Революции
1 июл в 10:00
2 июл в 10:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия15 мая 2025Красивая фотопрогулка. Иван знает много интересных мест и необычных ракурсов на город. Было здорово!
- ААнна7 мая 2025Не пожалели, что забронировали именно эту экскурсию. Иван очень приятный молодой человек, рассказывал интересно, без сухих фактов. Подстраивался под наши
- ЛЛариса13 апреля 2025Уже не первый раз обращаюсь за услугой ФОТОПРОГУЛКА. Была в Питере, Казани и вот недавно в Самаре. Приятный вечер с подругами и
- ММарина7 января 2025Экскурсия пришлась по душе! Ольга, спасибо!
- ААлександра9 октября 2024Ольга - просто волшебная! Так всё интересно и глубоко рассказывает! Роскошная энергия и глубочайшие знания! А какая в месте встречи антикварная коллекция - просто восхитительно! Обязательно воспользуйтесь этой возможностью узнать историю Самары и не только! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
- ООльга7 августа 2024Приятный экскурсовод, влюбленный в свой город с удивительной и богатой историей. Ольга готова ответить и детально рассказать не только о
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Храм Пресвятого Сердца Иисуса»
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