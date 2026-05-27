10 чудес Псковской земли: из Санкт-Петербурга в Псков, Изборск и Печоры (2 дня)

Погрузиться в атмосферу средневековых крепостей, православных святынь и героического прошлого
Приглашаем в двухдневное путешествие в сердце Древней Руси! Вы прикоснётесь к истории, посетите Псковский кремль — жемчужину оборонного зодчества, и монумент на горе Соколиха, посвящённый Ледовому побоищу. Прогуляетесь по старинным улочкам и услышите легенды о княгине Ольге. Второй день откроет тайны крепости Изборск и Псково-Печерского монастыря.
Описание экскурсии

День 1 — Псков

7:00 — сбор и выезд из Санкт-Петербурга. Мы расскажем, почему Псковская земля веками была щитом Руси. По дороге будет короткая пауза, чтобы размяться и выпить кофе

11:30 — Псковский кремль (Кром). Вы увидите жемчужину древнерусского зодчества: суровые крепостные стены, Троицкий собор и образ Святой Троицы над вратами. Поймёте, как каждая деталь здесь служила защите. А ещё загадаете желание у меча князя Довмонта — псковичи верят, что оно сбывается

13:30 — обед

16:00 — гора Соколиха и монумент Ледовому побоищу. Вы подниметесь на смотровую точку с панорамой на город и Снетогорский монастырь. Мы свяжем пейзаж с подвигом Александра Невского и расскажем, как эти земли защищали Русь от захватчиков

17:00 — обзорная прогулка по Пскову. Вы пройдёте по старинным улицам, увидите Покровскую башню Окольного города (крупнейшего памятника ЮНЕСКО в регионе), услышите легенды о Гремячей башне и воздадите дань уважения княгине Ольге у её памятника. Вам откроется панорамный вид с площадки у Ольгинской часовни: надпись «Россия начинается здесь», крепостные стены и река Великая

18:30 — заселение в отель и свободное время. Можно прогуляться по Золотой набережной или посетить местные рестораны — мы порекомендуем

День 2 — Изборск и Печоры

8:00 — завтрак и сбор группы

10:30 — Изборск и Словенские ключи. Вы исследуете каменную крепость треугольной формы с шестью башнями, где мы объясним принципы средневековой фортификации. Если возьмёте с собой пустые бутылки, сможете набрать целебной воды в ключах

12:30 — музей пчеловодства «Медовый хуторок». Вы увидите старинные ульи, инструменты пасечников и пчёл через стекло. Короткое представление расскажет о тонкостях ремесла и взаимодействии человека с этими удивительными насекомыми

14:00 — обед

15:00 — Псково-Печерский монастырь. Вы посетите одну из древнейших действующих обителей России, вырубленную в карстовых пещерах. Мы покажем кровавый путь, вход в Успенскую церковь и расскажем, как монастырь выдержал осады войск Батория и шведов, и стал духовным центром Псковской земли

16:30 — выезд в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, проживание, завтрак в отеле, билеты в Псковский кремль и Изборскую крепость, экскурсия и дегустация в музее «Медовый хуторок»
  • Комплексные обеды оплачиваются по желанию в автобусе — 800–1000 ₽ за чел. Либо можно самостоятельно исследовать местную кухню
  • Можно с детьми от 5 лет. Пожалуйста, возьмите с собой привычный для ребёнка бустер. Дети путешествуют только в сопровождении взрослых
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пенсионеры13 450 ₽
Школьники13 450 ₽
Дети до 7 лет13 200 ₽
Взрослые13 650 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды13 200 ₽
Студенты13 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

