Приглашаем в двухдневное путешествие в сердце Древней Руси! Вы прикоснётесь к истории, посетите Псковский кремль — жемчужину оборонного зодчества, и монумент на горе Соколиха, посвящённый Ледовому побоищу. Прогуляетесь по старинным улочкам и услышите легенды о княгине Ольге. Второй день откроет тайны крепости Изборск и Псково-Печерского монастыря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1 — Псков

7:00 — сбор и выезд из Санкт-Петербурга. Мы расскажем, почему Псковская земля веками была щитом Руси. По дороге будет короткая пауза, чтобы размяться и выпить кофе

11:30 — Псковский кремль (Кром). Вы увидите жемчужину древнерусского зодчества: суровые крепостные стены, Троицкий собор и образ Святой Троицы над вратами. Поймёте, как каждая деталь здесь служила защите. А ещё загадаете желание у меча князя Довмонта — псковичи верят, что оно сбывается

13:30 — обед

16:00 — гора Соколиха и монумент Ледовому побоищу. Вы подниметесь на смотровую точку с панорамой на город и Снетогорский монастырь. Мы свяжем пейзаж с подвигом Александра Невского и расскажем, как эти земли защищали Русь от захватчиков

17:00 — обзорная прогулка по Пскову. Вы пройдёте по старинным улицам, увидите Покровскую башню Окольного города (крупнейшего памятника ЮНЕСКО в регионе), услышите легенды о Гремячей башне и воздадите дань уважения княгине Ольге у её памятника. Вам откроется панорамный вид с площадки у Ольгинской часовни: надпись «Россия начинается здесь», крепостные стены и река Великая

18:30 — заселение в отель и свободное время. Можно прогуляться по Золотой набережной или посетить местные рестораны — мы порекомендуем

День 2 — Изборск и Печоры

8:00 — завтрак и сбор группы

10:30 — Изборск и Словенские ключи. Вы исследуете каменную крепость треугольной формы с шестью башнями, где мы объясним принципы средневековой фортификации. Если возьмёте с собой пустые бутылки, сможете набрать целебной воды в ключах

12:30 — музей пчеловодства «Медовый хуторок». Вы увидите старинные ульи, инструменты пасечников и пчёл через стекло. Короткое представление расскажет о тонкостях ремесла и взаимодействии человека с этими удивительными насекомыми

14:00 — обед

15:00 — Псково-Печерский монастырь. Вы посетите одну из древнейших действующих обителей России, вырубленную в карстовых пещерах. Мы покажем кровавый путь, вход в Успенскую церковь и расскажем, как монастырь выдержал осады войск Батория и шведов, и стал духовным центром Псковской земли

16:30 — выезд в Санкт-Петербург

Организационные детали