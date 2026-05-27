Описание экскурсии
День 1 — Псков
7:00 — сбор и выезд из Санкт-Петербурга. Мы расскажем, почему Псковская земля веками была щитом Руси. По дороге будет короткая пауза, чтобы размяться и выпить кофе
11:30 — Псковский кремль (Кром). Вы увидите жемчужину древнерусского зодчества: суровые крепостные стены, Троицкий собор и образ Святой Троицы над вратами. Поймёте, как каждая деталь здесь служила защите. А ещё загадаете желание у меча князя Довмонта — псковичи верят, что оно сбывается
13:30 — обед
16:00 — гора Соколиха и монумент Ледовому побоищу. Вы подниметесь на смотровую точку с панорамой на город и Снетогорский монастырь. Мы свяжем пейзаж с подвигом Александра Невского и расскажем, как эти земли защищали Русь от захватчиков
17:00 — обзорная прогулка по Пскову. Вы пройдёте по старинным улицам, увидите Покровскую башню Окольного города (крупнейшего памятника ЮНЕСКО в регионе), услышите легенды о Гремячей башне и воздадите дань уважения княгине Ольге у её памятника. Вам откроется панорамный вид с площадки у Ольгинской часовни: надпись «Россия начинается здесь», крепостные стены и река Великая
18:30 — заселение в отель и свободное время. Можно прогуляться по Золотой набережной или посетить местные рестораны — мы порекомендуем
День 2 — Изборск и Печоры
8:00 — завтрак и сбор группы
10:30 — Изборск и Словенские ключи. Вы исследуете каменную крепость треугольной формы с шестью башнями, где мы объясним принципы средневековой фортификации. Если возьмёте с собой пустые бутылки, сможете набрать целебной воды в ключах
12:30 — музей пчеловодства «Медовый хуторок». Вы увидите старинные ульи, инструменты пасечников и пчёл через стекло. Короткое представление расскажет о тонкостях ремесла и взаимодействии человека с этими удивительными насекомыми
14:00 — обед
15:00 — Псково-Печерский монастырь. Вы посетите одну из древнейших действующих обителей России, вырубленную в карстовых пещерах. Мы покажем кровавый путь, вход в Успенскую церковь и расскажем, как монастырь выдержал осады войск Батория и шведов, и стал духовным центром Псковской земли
16:30 — выезд в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, проживание, завтрак в отеле, билеты в Псковский кремль и Изборскую крепость, экскурсия и дегустация в музее «Медовый хуторок»
- Комплексные обеды оплачиваются по желанию в автобусе — 800–1000 ₽ за чел. Либо можно самостоятельно исследовать местную кухню
- Можно с детьми от 5 лет. Пожалуйста, возьмите с собой привычный для ребёнка бустер. Дети путешествуют только в сопровождении взрослых
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионеры
|13 450 ₽
|Школьники
|13 450 ₽
|Дети до 7 лет
|13 200 ₽
|Взрослые
|13 650 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|13 200 ₽
|Студенты
|13 550 ₽