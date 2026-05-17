В поездке вас ждёт Псков с его мощными стенами и купеческим прошлым, Печоры — с уникальным монастырём и пещерами и Изборск — город-крепость, веками стоявший на страже рубежей. Это маршрут, где история чувствуется не в датах, а в камне, тишине храмов и масштабе древних укреплений. День будет наполнен открытиями и ощущением глубокой связи с истоками русской земли.

Описание экскурсии

6:00 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

6:15 — отправление

6:35 — дополнительная остановка у ст. м. «Московская». При выборе этого места посадки сообщите нам заранее в переписке

6:40 — отправление от ст. м. «Московская»

8:00 — трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую землю». Вы услышите об истории Псковской земли, псковской вольнице и победах Александра Невского, княгине Ольге и грозном царе Иоанне Васильевиче

9:00 — техническая остановка

11:00 — прибытие в Псков и обзорная экскурсия. Гид расскажет об Окольном городе, Покровской башне, Мирожском монастыре, знаменитых купеческих палатах Пскова, ярких представителях купеческих династий и судьбе храмов

11:30 — экскурсия по Псковскому кремлю. Вы увидите остатки Довмонтова города 13 века, прикоснётесь к древним фундаментам церквей и узнаете их историю. При желании зайдёте внутрь Троицкого собора и поклонитесь мощам Николая Псковского и Серафима Саровского

13:00 — обед в историческом центре города

15:00 — Печоры, крепость Псково-Печорского монастыря и пещеры на его территории. «Богом зданные» пещеры — это некрополь, в подземных стенах которого покоится более десяти тысяч человек. Уникальный микроклимат пещер способствует сохранению мощей. Гид расскажет о монастыре, Свято-Успенской церкви, Печорской крепости и многом другом

17:00 — Изборская крепость и экскурсия по её внешней части. На прогулке вы узнаете о средневековой фортификации и истории крепости, которая участвовала в нескольких битвах и помнит самого Александра Невского

18:00 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия (учитывайте это при покупке ж/д и авиабилетов):

23:30 — ст. м. «Московская»

23:50 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали