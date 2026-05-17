Псков - Изборск - Печоры

Отправиться из Санкт-Петербурга к древним крепостям, монастырям и пещерам
В поездке вас ждёт Псков с его мощными стенами и купеческим прошлым, Печоры — с уникальным монастырём и пещерами и Изборск — город-крепость, веками стоявший на страже рубежей.

Это маршрут, где история чувствуется не в датах, а в камне, тишине храмов и масштабе древних укреплений. День будет наполнен открытиями и ощущением глубокой связи с истоками русской земли.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

6:00 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
6:15 — отправление
6:35 — дополнительная остановка у ст. м. «Московская». При выборе этого места посадки сообщите нам заранее в переписке
6:40 — отправление от ст. м. «Московская»
8:00 — трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую землю». Вы услышите об истории Псковской земли, псковской вольнице и победах Александра Невского, княгине Ольге и грозном царе Иоанне Васильевиче
9:00 — техническая остановка
11:00 — прибытие в Псков и обзорная экскурсия. Гид расскажет об Окольном городе, Покровской башне, Мирожском монастыре, знаменитых купеческих палатах Пскова, ярких представителях купеческих династий и судьбе храмов
11:30 — экскурсия по Псковскому кремлю. Вы увидите остатки Довмонтова города 13 века, прикоснётесь к древним фундаментам церквей и узнаете их историю. При желании зайдёте внутрь Троицкого собора и поклонитесь мощам Николая Псковского и Серафима Саровского
13:00 — обед в историческом центре города
15:00 — Печоры, крепость Псково-Печорского монастыря и пещеры на его территории. «Богом зданные» пещеры — это некрополь, в подземных стенах которого покоится более десяти тысяч человек. Уникальный микроклимат пещер способствует сохранению мощей. Гид расскажет о монастыре, Свято-Успенской церкви, Печорской крепости и многом другом
17:00 — Изборская крепость и экскурсия по её внешней части. На прогулке вы узнаете о средневековой фортификации и истории крепости, которая участвовала в нескольких битвах и помнит самого Александра Невского
18:00 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия (учитывайте это при покупке ж/д и авиабилетов):

23:30 — ст. м. «Московская»
23:50 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и входные билеты в Псковский кремль
  • Экскурсия подойдёт участникам от 5 лет. Для ребёнка можно взять бустер
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед — 800–950 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые5150 ₽
Дети до 7 лет5000 ₽
Пенсионеры4950 ₽
Школьники5000 ₽
Студенты5050 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
СТ.М. "Пл. Восстания" или СТ.М. "Московская"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Отзывы и рейтинг

Очень интересная выдалась поездка, экскурсовод Юлия - профессионал! Рекомендую
