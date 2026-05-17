6:00 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания» 6:15 — отправление 6:35 — дополнительная остановка у ст. м. «Московская». При выборе этого места посадки сообщите нам заранее в переписке 6:40 — отправление от ст. м. «Московская» 8:00 — трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую землю». Вы услышите об истории Псковской земли, псковской вольнице и победах Александра Невского, княгине Ольге и грозном царе Иоанне Васильевиче 9:00 — техническая остановка 11:00 — прибытие в Псков и обзорная экскурсия. Гид расскажет об Окольном городе, Покровской башне, Мирожском монастыре, знаменитых купеческих палатах Пскова, ярких представителях купеческих династий и судьбе храмов 11:30 — экскурсия по Псковскому кремлю. Вы увидите остатки Довмонтова города 13 века, прикоснётесь к древним фундаментам церквей и узнаете их историю. При желании зайдёте внутрь Троицкого собора и поклонитесь мощам Николая Псковского и Серафима Саровского 13:00 — обед в историческом центре города 15:00 — Печоры, крепость Псково-Печорского монастыря и пещеры на его территории. «Богом зданные» пещеры — это некрополь, в подземных стенах которого покоится более десяти тысяч человек. Уникальный микроклимат пещер способствует сохранению мощей. Гид расскажет о монастыре, Свято-Успенской церкви, Печорской крепости и многом другом 17:00 — Изборская крепость и экскурсия по её внешней части. На прогулке вы узнаете о средневековой фортификации и истории крепости, которая участвовала в нескольких битвах и помнит самого Александра Невского 18:00 — отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия (учитывайте это при покупке ж/д и авиабилетов):
23:30 — ст. м. «Московская» 23:50 — ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и входные билеты в Псковский кремль
Экскурсия подойдёт участникам от 5 лет. Для ребёнка можно взять бустер
Дополнительно по желанию оплачивается обед — 800–950 ₽ за чел.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
СТ.М. "Пл. Восстания" или СТ.М. "Московская"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200 экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма.
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма.
Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями!
Отзывы и рейтинг
Екатерина
Очень интересная выдалась поездка, экскурсовод Юлия - профессионал! Рекомендую