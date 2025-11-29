С Гостиного двора на Невском в Санкт-Петербурге началась эпоха классицизма.
Ответственным за парадный облик Северной столицы называют Карла Росси — и не зря! Мы полюбуемся его архитектурными шедеврами, вспомним времена Екатерины Великой и деяния её сподвижников.
Пройдём по самой пропорциональной улице города и заглянем во внутренний дворик исторического здания.
Описание экскурсии
- Гостиный двор — здание середины 18 века, с которого началась эпоха классицизма в архитектуре Санкт-Петербурга
- Площадь Островского и творения Росси в стиле русского ампира: Аничков дворец, Александринский театр, доходный дом Басина
- Улица Росси — самая пропорциональная в Петербурге, построенная по античным канонам градостроительства
- Площадь Ломоносова как продолжение единого архитектурного ансамбля, созданного Карлом Росси
- Ломоносовский мост, возведённый в эпоху Екатерины Великой
- Набережная реки Фонтанки
- Доходный дом Елисеева. Посетим внутренний дворик исторического здания
- Библиотека В. Маяковского, которая находится в здании бывшего подворья Свято-Троице-Сергиева монастыря
- Магазин братьев Елисеевых — торговая империя знаменитых купцов
- Барочный дворец И. Шувалова на Итальянской улице
- Михайловская улица и площадь Искусств, доминантой которой является Михайловский дворец
Вы узнаете:
- Когда и как архитектурный стиль барокко уступил место классическому
- Почему именно Росси называют создателем парадного облика Санкт-Петербурга
- Откуда в городе ходили слухи, что под памятником Екатерины II находится клад (из-за него большевики даже хотели демонтировать памятник!)
- Почему дворец и мост называются Аничковым
И многое другое!
Нина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Приветствую! Я — Нина, аттестованный гид по Санкт-Петербургу. Меня восхищает архитектура и особый колорит города, вдохновляет история, запечатлённая в каждом здании и на каждой его улице. До наступления локдауна в 2019 году работала гидом по Скандинавии. Я всегда стараюсь быть коммуникабельной и вежливой: комфортная атмосфера во время экскурсии — залог хорошего настроения и приятных впечатлений.
