Пешеходная прогулка по местам, где Франция оставила отпечаток буквально в каждой детали.
Здесь оживают истории французских архитекторов, артистов, философов, поваров, связавших свою жизнь с Санкт-Петербургом и навсегда оставивших свой след.
Мы увидим Медного всадника авторства Этьена Фальконе, узнаем, как строилась Стрелка Васильевского острова и какой собор хранит ключи от французских городов.
Описание экскурсииФранцузский дух Петербурга На протяжении веков французский дух глубоко пронизывал жизнь Петербурга. Французские архитекторы, скульпторы, мастера и даже язык формировали облик и атмосферу Северной столицы. Эта прогулка приглашает окунуться в ту эпоху. Начнем на Стрелке Васильевского острова, созданной при участии Жана Батиста Леблона и Тома де Томона, где узнаем о вкладе французского астронома Жозефа Де Лиля. Перейдя Неву, полюбуемся Кунсткамерой с обсерваторией Де Лиля и легендарным Медным всадником работы Этьена Фальконе и Мари-Анны Колло. Далее увидим Исаакиевский собор и воздвигнутую Монферраном Александровскую колонну на Дворцовой площади. По набережной Мойки выйдем к кондитерской Вольфа и Беранже, месту встреч Пушкина. Напротив – Казанский собор, хранящий ключи от французских городов и прах Кутузова. Завершится прогулка у величественного Гостиного Двора – творения французского архитектора Жан-Батиста-Мишеля Валлен-Деламота.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелка Васильевского острова
- Биржа
- Кунсткамера
- Исаакиевский собор и площадь
- Дворцовая площадь
- Александровская колонна
- Ансамбль Эрмитажа
- Костел Святой Екатерины
- Казанский собор
- Гостиный Двор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стрелка Васильевского острова, Ростральная колонна, расположенная ближе к Дворцовому мосту
Завершение: Гостиный Двор
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в 09.00 и в 15.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
