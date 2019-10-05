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Экскурсия на праздник фонтанов в Петергофе 19 и 20 сентября 2025 года

Каждую осень в Петергофе проводится праздник закрытия фонтанов.

В ходе автобусной экскурсии из Петербурга в Петергоф вы не только узнаете об истории этого «города парков, дворцов и фонтанов», но и увидите театрализованные представления и фейерверки. На Большом каскаде состоится мультимедийный спектакль. Вас ждут многочисленные спецэффекты, пиротехника и лазеры, выступления артистов.
4.1
1 оценка
Экскурсия на праздник фонтанов в Петергофе 19 и 20 сентября 2025 года
Экскурсия на праздник фонтанов в Петергофе 19 и 20 сентября 2025 года
Экскурсия на праздник фонтанов в Петергофе 19 и 20 сентября 2025 года
Ближайшие даты:
19
сен20
сен
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Праздник закрытия фонтанов в Петергофе

Хотите насладиться незабываемым событием в Петергофе, минуя долгие очереди? Присоединяйтесь к нашей организованной экскурсии, которая подарит вам возможность без лишних хлопот попасть на этот великолепный праздник. Вы сможете насладиться феерическим шоу и праздничным салютом в завершение вечера!

Что вас ждет?

В 2018 году гостей ожидает уникальное событие под названием «Театральный роман». На сцене развернется мультимедийное шоу, в котором будут задействованы драматурги, актеры, хореографы и композиторы. Это удивительное представление пройдет в живописных декорациях Большого каскада и ансамбля Большого дворца.

Уникальный театральный опыт

В ходе шоу герои спектакля будут пытаться выяснить, какой жанр театра является самым выдающимся. Вы увидите:

  • Историю театральных представлений от древних ритуалов до современных постановок;
  • Элементы буффонады, комедии и развлекательного искусства;
  • Лазерные инсталляции и архитектурный трехмерный мэппинг;
  • Великолепное музыкальное сопровождение.

Завершение вечера

Как кульминация этого торжественного вечера, вас ждет фейерверк — обязательный атрибут праздника в главной императорской загородной резиденции. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петергоф
  • Большой дворец
  • Фонтаны
  • Нижний парк
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в Нижний парк на шоу закрытия фонтанов
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.)
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Т
Татьяна
5 окт 2019
Шоу фонтанов очень понравилось. Интересная задумка и замечательный фейерверк
m
marina.l
22 сен 2019
Спасибо большое, экскурсия очень понравилась!!! Гид Александр - большая умница!!! Супер!!!
Ю
Юлия
21 сен 2019
К
Кузнецова
21 сен 2019

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