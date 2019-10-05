Каждую осень в Петергофе проводится праздник закрытия фонтанов. В ходе автобусной экскурсии из Петербурга в Петергоф вы не только узнаете об истории этого «города парков, дворцов и фонтанов», но и увидите театрализованные представления и фейерверки. На Большом каскаде состоится мультимедийный спектакль. Вас ждут многочисленные спецэффекты, пиротехника и лазеры, выступления артистов.

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Описание экскурсии

Праздник закрытия фонтанов в Петергофе

Хотите насладиться незабываемым событием в Петергофе, минуя долгие очереди? Присоединяйтесь к нашей организованной экскурсии, которая подарит вам возможность без лишних хлопот попасть на этот великолепный праздник. Вы сможете насладиться феерическим шоу и праздничным салютом в завершение вечера!

Что вас ждет?

В 2018 году гостей ожидает уникальное событие под названием «Театральный роман». На сцене развернется мультимедийное шоу, в котором будут задействованы драматурги, актеры, хореографы и композиторы. Это удивительное представление пройдет в живописных декорациях Большого каскада и ансамбля Большого дворца.

Уникальный театральный опыт

В ходе шоу герои спектакля будут пытаться выяснить, какой жанр театра является самым выдающимся. Вы увидите:

Историю театральных представлений от древних ритуалов до современных постановок;

Элементы буффонады, комедии и развлекательного искусства;

Лазерные инсталляции и архитектурный трехмерный мэппинг;

Великолепное музыкальное сопровождение.

Завершение вечера

Как кульминация этого торжественного вечера, вас ждет фейерверк — обязательный атрибут праздника в главной императорской загородной резиденции. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!