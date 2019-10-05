В ходе автобусной экскурсии из Петербурга в Петергоф вы не только узнаете об истории этого «города парков, дворцов и фонтанов», но и увидите театрализованные представления и фейерверки. На Большом каскаде состоится мультимедийный спектакль. Вас ждут многочисленные спецэффекты, пиротехника и лазеры, выступления артистов.
Описание экскурсии
Праздник закрытия фонтанов в Петергофе
Хотите насладиться незабываемым событием в Петергофе, минуя долгие очереди? Присоединяйтесь к нашей организованной экскурсии, которая подарит вам возможность без лишних хлопот попасть на этот великолепный праздник. Вы сможете насладиться феерическим шоу и праздничным салютом в завершение вечера!
Что вас ждет?
В 2018 году гостей ожидает уникальное событие под названием «Театральный роман». На сцене развернется мультимедийное шоу, в котором будут задействованы драматурги, актеры, хореографы и композиторы. Это удивительное представление пройдет в живописных декорациях Большого каскада и ансамбля Большого дворца.
Уникальный театральный опыт
В ходе шоу герои спектакля будут пытаться выяснить, какой жанр театра является самым выдающимся. Вы увидите:
- Историю театральных представлений от древних ритуалов до современных постановок;
- Элементы буффонады, комедии и развлекательного искусства;
- Лазерные инсталляции и архитектурный трехмерный мэппинг;
- Великолепное музыкальное сопровождение.
Завершение вечера
Как кульминация этого торжественного вечера, вас ждет фейерверк — обязательный атрибут праздника в главной императорской загородной резиденции. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петергоф
- Большой дворец
- Фонтаны
- Нижний парк
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в Нижний парк на шоу закрытия фонтанов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.)
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место