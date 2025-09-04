Увлекательное путешествие из Петербурга в Выборг с остановками в Зеленогорске и Приморске. История, природа и архитектура ждут вас
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг.
По дороге вас ждут остановки в Зеленогорске и Приморске, где можно увидеть уникальные храмы и насладиться красотой Финского залива.
В Выборге вы познакомитесь с историей города, посетите знаменитый Выборгский замок и насладитесь прогулкой по парку Монрепо. Это идеальная возможность для тех, кто хочет совместить культурный отдых с природными красотами
Что можно увидеть
Выборгский замок
Парк Монрепо
Кафедральный собор
Собор Святых Петра и Павла
Усадьба Бюргера
Описание экскурсии
Зеленогорск
На берегу Финского залива раскинулся Зеленогорск. Здесь вы посетите церковь Казанской иконы Божией Матери, возведенную в 1880-м году. А также рассмотрите один из символов города — фонтан «Девочка удэ».
Приморск
Вы осмотрите кирху Святой Марии Магдалины, построенную в начале 20 века архитектором Йозефом Стенбеком. Прогуляетесь по каменистому берегу залива — здесь находится живописный волнорез, с которого открываются панорамные виды на залив Бьёркезунд.
Выборг
Выборг основан в 13 веке шведами как форпост на границе с новгородскими землями. Вы услышите историю города, который не единожды менял своих хозяев — его завоевывали то русские, то финские, то шведские войска.
Вы увидите:
Кафедральный собор и собор Святых Петра и Павла
Усадьбу Бюргера — здание в стиле северноевропейского средневекового зодчества: таких домов очень много в немецких и польских городах, но в России сохранились единицы и только в Выборге
Выборгский замок — символ города, который возвышается здесь с 13 века. Его называют памятником фортификационного зодчества. Сегодня здесь работает музей, на территории проходят музыкальные фестивали и рыцарские турниры
Парк «Монрепо». Редкой красоты парк на землях бывшего частного поместья
Примерный тайминг экскурсии
Дорога до Зеленогорска — 1,5 часа
Экскурсия в Зеленогорске — 15 минут
Дорога в Приморск — 1,5 часа
Экскурсия в Приморске — 30 минут
Дорога в Выборг — 1 час
Обед — 40 минут
Обзорная экскурсия по Выборгу — 2,5 часа
Экскурсия по парку «Монрепо» или свободное время в Выборге — 2 часа
Ориентировочное время возвращения в Петербург — 21:30
Время может варьироваться в зависимости от внешних ситуаций (пробки на дорогах, очереди на объекты и т. д.).
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
Обращаем внимание: в парке «Монрепо» проводится реставрация, он открыт для посещения, но некоторые объекты могут быть недоступны
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается:
Посещение Замкового острова. Билеты вы покупаете в кассе на месте: взрослые и пенсионеры — 100 ₽, дети до 16 лет — бесплатно, иностранные граждане — 200 ₽
Экскурсия по парку «Монрепо» по желанию. Оплачивается при покупке тура или утром при отправлении: взрослый билет — 400 ₽, пенсионеры и лица от 16 до 18 лет — 200 ₽, дети и льготные категории — бесплатно
Обед по желанию — 700 ₽ (наличными гиду перед отправлением). Меню стандартное комплексное: солянка, грудка куриная в сливках и спагетти, салат греч
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 408 туристов
Мы — команда людей, влюблённых в путешествия. Наша миссия — показать вам, что интересное может быть совсем рядом. А ещё — дать возможность переместиться в другую атмосферу и отдохнуть душой. В нашем штате профессиональные гиды и водители. Путешествуем на больших туристических автобусах на 45–50 мест. Ждём вас на наших экскурсиях и в наших турах!
Отзывы и рейтинг
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
4 сен 2025
Экскурсия хорошая. Но есть 2 минуса:
1) к турфирме- все же надо закладывать на обед не 30 минут (особенно когда по желанию). Хотя бы час. Как и добавить 30 минут свободного читать дальше
времени в Выборге, чтобы можно было спокойно выпить кофе с кренделем, а не в ущерб экскурсии.
2) гид в Выборге- это было представление одного актера. Ну правда, если бы хотела сходить на представление -пошла бы в театр, а не на экскурсию. На все замечания, что его не слышно (в автобусе не хотел использовать микрофон), что не ожидает всех туристов, кто выходит еще из автобуса - ответ был один «кому надо, тот уже здесь». А это учитывая, что большая часть группы 50+. Гид пыталась местному сказать что-то, но он и ее затыкал. Как и возмущения всей группы были полностью проигнорированы. А на вопросы о городе (видимо не входящие в состав его представления) - была послана в Википедию.
Все же гид - это не актер или клоун, и базовые организаторские вопросы должен всегда решать и не посылать группу с элементарными просьбами.
Катя
Ответ организатора:
Добрый день Приносим наши искренние извинения за произошедшую ситуацию. Такое поведение абсолютно неприемлемо и не соответствует стандартам работы наших гидов. Мы читать дальше
уже провели с ним серьезную беседу, и на данный момент он отстранен от работы с группами до проведения дальнейшего разбирательства. По поводу времени на обед и свободное время, признательны вам за это замечание. Вы абсолютно правы, 30 минут — это действительно недостаточно для комфортного обеда. К сожалению, такое иногда происходит из-за логистики и плотного графика, но мы понимаем, что это не оправдание. Мы обязательно пересмотрим тайминг этой экскурсии, чтобы добавить свободное время в Выборге и посещения кафе.
О
Ольга
14 авг 2025
Все было супер! Гид умничка
Дарья
10 авг 2025
Старый неудобный автобус. Водитель вез как дрова. Сопровождающий гид всю дорогу говорила на темы, которые интересны ей, не касающиеся экскурсии, собирала деньги или говорила: «а это кстати была такая-то достопримечательность»… когда читать дальше
мы смотрели в окно, что же там было? А автобус уже уехал оттуда и ничего не было видно🤣 В Выборге пришлось ждать, пока купят билеты в замок. Первый раз такое вижу, обычно для групп заранее заказывают. Все были в неприятном шоке. Стояли на жаре… зачем деньги заранее собирали? Непонятно. Вот Гид в Выборге - грамотный мужчина. Замок интересный, но туда приезжать лучше, когда проводятся костюмированные мероприятия👍 На смотровую площадку не поднимались, оказывается там надо заранее покупать больше ты где-то онлайн. Хотя может нам не так рассказали. Парк в Монрепо понравился.
Катя
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и честное мнение о поездке. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваши ожидания.
Что касается автобуса, читать дальше
хотелось бы уточнить, что он 2018 года выпуска и регулярно проходит техническое обслуживание. Возможно, в тот день были особенности дорожного движения, которые повлияли на комфорт поездки, но мы обязательно проверим эту ситуацию. Обычно наши туристы отмечают удобство транспорта, и нам жаль, что в вашем случае впечатление оказалось иным.
Мы внимательно изучили ваши замечания о работе гида. Обычно наши сопровождающие стараются сделать экскурсию увлекательной и информативной, поэтому нам жаль, что в этот раз рассказ показался вам не соответствующим программе. Обязательно обсудим это с гидом, чтобы в будущем подобных ситуаций не возникало
Рады, что вам понравились гид в Выборге и сам замок, а также парк Монрепо — это действительно замечательные места!
Если у вас будут пожелания или вопросы, будем рады помочь! Возможно, в следующий раз другая экскурсия оставит у вас более приятные впечатления
Г
Галина
9 авг 2025
Организовано, очень интересно
Н
Наталья
7 авг 2025
Дорого внимание(чай,кофе ещё до приезда в Выборг). Замечательное впечатление произвела гид Дарья и водитель Анатолий. Чувствовалась атмосфера культурной столицы России. Наталья и Анатолий(г. Химки)
О
Ольга
31 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Команда у нас была отличная: гид Ирина, организатор Полина и водитель Дмитрий. Все прошло на высшем уровне! Спасибо им огромное!!!