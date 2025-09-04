Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг. По дороге вас ждут остановки в Зеленогорске и Приморске, где можно увидеть уникальные храмы и насладиться красотой Финского залива. В Выборге вы познакомитесь с историей города, посетите знаменитый Выборгский замок и насладитесь прогулкой по парку Монрепо. Это идеальная возможность для тех, кто хочет совместить культурный отдых с природными красотами

Описание экскурсии

Зеленогорск

На берегу Финского залива раскинулся Зеленогорск. Здесь вы посетите церковь Казанской иконы Божией Матери, возведенную в 1880-м году. А также рассмотрите один из символов города — фонтан «Девочка удэ».

Приморск

Вы осмотрите кирху Святой Марии Магдалины, построенную в начале 20 века архитектором Йозефом Стенбеком. Прогуляетесь по каменистому берегу залива — здесь находится живописный волнорез, с которого открываются панорамные виды на залив Бьёркезунд.

Выборг

Выборг основан в 13 веке шведами как форпост на границе с новгородскими землями. Вы услышите историю города, который не единожды менял своих хозяев — его завоевывали то русские, то финские, то шведские войска.

Вы увидите:

Кафедральный собор и собор Святых Петра и Павла

Усадьбу Бюргера — здание в стиле северноевропейского средневекового зодчества: таких домов очень много в немецких и польских городах, но в России сохранились единицы и только в Выборге

Выборгский замок — символ города, который возвышается здесь с 13 века. Его называют памятником фортификационного зодчества. Сегодня здесь работает музей, на территории проходят музыкальные фестивали и рыцарские турниры

Парк «Монрепо». Редкой красоты парк на землях бывшего частного поместья

Примерный тайминг экскурсии

Дорога до Зеленогорска — 1,5 часа

Экскурсия в Зеленогорске — 15 минут

Дорога в Приморск — 1,5 часа

Экскурсия в Приморске — 30 минут

Дорога в Выборг — 1 час

Обед — 40 минут

Обзорная экскурсия по Выборгу — 2,5 часа

Экскурсия по парку «Монрепо» или свободное время в Выборге — 2 часа

Ориентировочное время возвращения в Петербург — 21:30

Время может варьироваться в зависимости от внешних ситуаций (пробки на дорогах, очереди на объекты и т. д.).

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе

Обращаем внимание: в парке «Монрепо» проводится реставрация, он открыт для посещения, но некоторые объекты могут быть недоступны

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается: