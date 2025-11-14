Обязательно попробуете ароматный иван-чай, по желанию прокатитесь на атмосферном ретропоезде и заглянете в рыбную лавку за северными деликатесами.
Описание экскурсии
6:30–7:00 — отправление из Санкт-Петербурга
9:50–10:20 — крепость «Корела»
Вы увидите древние стены, пережившие немало осад, и сделаете фото на фоне каменных башен. Эти виды знакомы по фильму Алексея Балабанова «Брат».
11:40–11:55 — Музей иван-чая с дегустацией
Попробуете ароматные травяные сборы и узнаете о традициях карельского чаепития.
12:30–13:30 — обед в кафе
14:15–15:00 — водопады Ахвенкоски
Бурные каскады среди леса — именно здесь снимали фильм «А зори здесь тихие…».
15:15–16:50 — горный парк «Рускеала»
Мраморный каньон с бирюзовыми озёрами и штольнями. У вас будет время, чтобы погулять по тропам и насладиться красотой уникального северного ландшафта.
17:00–18:30 — ретропоезд «Рускеальский экспресс» (по желанию)
Желающие смогут прокатиться в стильном вагоне с винтажным интерьером. Поездка перенесёт вас в атмосферу 19–20 веков: клубы пара, ритм колёс и пейзажи Карелии за окнами.
Если вы не поедете на ретропоезде, у вас будет больше времени в парке. Затем мы отправимся в Сортавалу на автобусе, где встретим тех, кто выбрал поездку на поезде.
18:30 — встреча группы на вокзале в Сортавале
19:30–19:50 — карельская рыбная лавка
23:00–23:30 — возвращение в Петербург
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе. Рассадка свободная — если вы хотите занять конкретное место, рекомендуем подойти к началу посадки
- Возрастное ограничение — для детей от 3 лет. Для комфорта и безопасности ребёнка возьмите детский бустер
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в порядок и время посещения объектов (зависит от дорожно-транспортной ситуации)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Проход по экотропе над водопадами Ахвенкоски: взрослые — 500 ₽, пенсионеры и студенты — 400 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
- Билет в парк «Рускеала»: взрослые — 650 ₽, пенсионеры и студенты — 450 ₽, школьники — 400 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Обед (салат, горячее блюдо и напиток) — от 550 ₽
- Развлечения в парке — по желанию
- Билет на ретропоезд — от 700 ₽ (приобретаются самостоятельно на сайте РЖД)
