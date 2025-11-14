читать дальше

были не долгие, но хватало для осмотра, если любите долго гулять, в каждый уголок заглянуть, то лучше брать тур на несколько дней, есть что посмотреть.

Останавливались около Карельской крепости, затем на дегустацию чая, мёда, варенья, настойки, можно по желанию там покупать, затем в г. Сортавала - комплексный обед. Гид за ранее заказывает, кто желает, стоимость 650р.

Обед был на троечку, всё съедобно, есть можно, но не очень вкусно. Кто не захотел на обед, недалеко есть магазин Пятёрочка.

На водопадах были около часа, погода у нас была не очень, иногда шёл дождик, поэтому вполне хватило.

Рядом с водопадами находится сам парк, конечно для первого раз 2 часа очень мало. Хотелось в парке погулять и на экскурсии сходить, но время хватило только обойти его и то не весь, только самое интересное. И скатились на зиплайне. (3т + 800р видео полёта по желанию)

Всё бегом, нигде не задерживались. Мы покупали ещё билеты на ретро поезд, который в 17.00. нас с группы было 5 человек, кто на поезд захотел, часть группы поехали в парк хаски, им было ещё меньше времени, уезжали в 16.30, а остальные отправились в 17.30. кстати стоимость ретро поезда 1699 на одного в одну сторону. Если в поезде захотите посетить ресторан, то лучше приходить заранее. Если бы гид об этом сообщил, было бы замечательно. Заходить в поезд можно за 30 минут до отправления, и сразу идти в ресторан, их там 2. Один простой, а второй с живой музыкой. Мы пришли где-то за 15 минут, не знали что можно сразу в ресторан, пока разместились, спросили, в общем мест не было. Позже я ещё ходила смотреть места, официант молодец, сказала подождать и нашла нам место, но расслабиться не получилось, уже было мало времени на это. Можно было покататься на паровозе, вроде 1т с человека, но не знали об этом, когда пришли на поезд - увидели.

Вышли с поезда в центре Сартовалы, Кирилл сказал адрес, где они будут ждать. И от туда уже выехали в Питер. На обратной дороге была одна коротенькая остановка.