В парк «Рускеала» из Петербурга: водопады и мраморный каньон

Насладиться красотой Карелии, увидеть знаковые места и по желанию прокатиться на ретропоезде
Уже осмотрели достопримечательности Петербурга? Приглашаем вас отдохнуть от города и познакомиться со сказочной природой Карелии! За один день вы посетите крепость «Корела», шумные водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала».

Обязательно попробуете ароматный иван-чай, по желанию прокатитесь на атмосферном ретропоезде и заглянете в рыбную лавку за северными деликатесами.
4.3
16 отзывов
Описание экскурсии

6:30–7:00 — отправление из Санкт-Петербурга

9:50–10:20 — крепость «Корела»

Вы увидите древние стены, пережившие немало осад, и сделаете фото на фоне каменных башен. Эти виды знакомы по фильму Алексея Балабанова «Брат».

11:40–11:55 — Музей иван-чая с дегустацией

Попробуете ароматные травяные сборы и узнаете о традициях карельского чаепития.

12:30–13:30 — обед в кафе

14:15–15:00 — водопады Ахвенкоски

Бурные каскады среди леса — именно здесь снимали фильм «А зори здесь тихие…».

15:15–16:50 — горный парк «Рускеала»

Мраморный каньон с бирюзовыми озёрами и штольнями. У вас будет время, чтобы погулять по тропам и насладиться красотой уникального северного ландшафта.

17:00–18:30 — ретропоезд «Рускеальский экспресс» (по желанию)

Желающие смогут прокатиться в стильном вагоне с винтажным интерьером. Поездка перенесёт вас в атмосферу 19–20 веков: клубы пара, ритм колёс и пейзажи Карелии за окнами.

Если вы не поедете на ретропоезде, у вас будет больше времени в парке. Затем мы отправимся в Сортавалу на автобусе, где встретим тех, кто выбрал поездку на поезде.

18:30 — встреча группы на вокзале в Сортавале

19:30–19:50 — карельская рыбная лавка

23:00–23:30 — возвращение в Петербург

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе. Рассадка свободная — если вы хотите занять конкретное место, рекомендуем подойти к началу посадки
  • Возрастное ограничение — для детей от 3 лет. Для комфорта и безопасности ребёнка возьмите детский бустер
  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в порядок и время посещения объектов (зависит от дорожно-транспортной ситуации)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Проход по экотропе над водопадами Ахвенкоски: взрослые — 500 ₽, пенсионеры и студенты — 400 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
  • Билет в парк «Рускеала»: взрослые — 650 ₽, пенсионеры и студенты — 450 ₽, школьники — 400 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
  • Обед (салат, горячее блюдо и напиток) — от 550 ₽
  • Развлечения в парке — по желанию
  • Билет на ретропоезд — от 700 ₽ (приобретаются самостоятельно на сайте РЖД)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2900 ₽
Дети до 7 лет2850 ₽
Пенсионеры2850 ₽
Школьники2850 ₽
Студенты2850 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1107 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
1
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

И
Ирина
14 ноя 2025
Спасибо за великолепную поездку
Анастасия
Анастасия
13 ноя 2025
Была уже на подобной экскурсии пару лет назад от другого организатора, а тут решила повторить поездку, тем более, что моя подруга не была никогда в Карелии. Решили остановиться на данном
организаторе, поскольку была привлекательная цена на наши даты.

Плюсы:
+ цена
+ возможность охватить основные достопримечательности Карелии за один день
+ чистый автобус

Минусы:
- экскурсия настолько нелогично собрана по местам и распределению времени, что очень раздражает. Для понимания, мы ездили в три места с сувениркой и покупками. При этом, на это уделялось по 25-30 минут каждый раз, а, для сравнения, на крепость корела - 15 минут, на водопады 30, на парк рускеала 1.5 часа. То есть по сути, вы едете на эскурсию ради красивой природы и мест, а вместо этого получаете бесконечную прогулку по сувенирным лавкам. Понятно, что организаторы, скорее всего, получают с этого процент, но это нереально бесит. 1-2 еще ладно, но три - уже перебор (при условии, что опять же, в программке было только 2 места для покупок).

- Мало качественной информации в процессе поездки.
Что я под этим подразумеваю: Когда едешь на экскурсию, хотелось бы больше информации об истории, о происходящем, о достопримечательностях региона. А в итоге этой инфы прям очень мало, она хаотична. Зато очень много рассказов, где дешевле варенье или алкоголь, в каком конкретно магазине из тех, что мы едем. Наверное, для кого-то это важная инфа, но все же главная цель экскурсии для туриста - ознакомиться с историей и красотой региона, а не о ценах в сувенирках. В Сортавале так вообще толком никакой информации не было рассказано, а хотелось бы остановиться и хотя бы полчаса послушать рассказы о зданиях. А так вообще непонятно для заранее неподготовленного человека, что за город, зачем мы там. Ну поели там и поели. Еда, кстати, была хорошая. Обед порадовал.

- постоянно фонил динамик над головой. Просто всееее время. Водитель сказал, что это можно исправить, если гид выключит микрофон, когда перестает говорить. Такая просьба до гида была донесена, но, видимо, человек не посчитал нужным это делать.

В общем, что могу сказать. Карелия красивая, а экскурсия не очень. В регион еще вернемся, а услугами данной организации нет.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим за обратную связь. Нам жаль, что Вы остались недовольны организованной нами поездкой в прекрасную Карелию. Однако хотим
отметить, что по программе у нас предусмотрено посещение всего 2 объектов с сувенирами/карельской едой (рыбой). В парке Рускеала Вы проводите 2-2.5 часа свободного времени. Мы учтём Ваши пожелания, но хотим также дополнить, что редко получаем негодование от туристов в сторону организованного тайминга экскурсии. Надеемся стать лучше благодаря Вам! Хорошего вечера

Е
Елена
12 ноя 2025
Восторг, рекомендую!!!
Г
Галина
5 ноя 2025
У нас был гид Оксана, с самого утра был негатив. Непонятные платные брони мест в автобусе, про которые никто не говорил при бронировании тура. Немного токсичное отношение к людям не
из РФ. Пара моментов по пути были на момент, когда уже проехали достопримечательность со словами «вот проехали…». Весь маршрут на 70% - магазины с сувенирами или гастрономией, а на 30% сами места Карелии. За стоимость тура включено: дорога, транспорт, гид, в итоге с доплатами за билеты выходит в 2 раза дороже.
Не порекомендую данный тур. Из плюсов только помощь в ориентации, организация транспорта и мест по времени.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Нам искренне жаль, что поездка оставила у вас неоднозначные впечатления. Мы обязательно разберём ситуацию с гидом
Оксаной — уважительное и доброжелательное отношение к каждому гостю для нас принципиально важно.

Что касается платных бронирований мест, они проходят в тестовом режиме. Тем не менее, мы понимаем, что такие моменты могут вызывать недоумение, и уже работаем над тем, чтобы сделать эти детали более прозрачными на этапе бронирования.

Маршрут действительно включает остановки в сувенирных и гастрономических локациях — они подобраны, чтобы гости могли познакомиться с культурой и вкусами Карелии, но мы примем ваше замечание к вниманию и пересмотрим баланс между природными и торговыми точками.

Благодарим, что отметили положительные стороны организации — это важно для нас. Мы ценим обратную связь, потому что именно она помогает делать туры лучше и комфортнее для всех участников.

О
Орлов
1 ноя 2025
Все отлично! И гид и водитель и маршрут!
Елена
Елена
24 окт 2025
Очень понравилось. Водопады, каньоны-все завораживает. Прокатились на ретропоезде, как будто в прошлый век попали. Экскурсию рекомендую. Спасибо.
Ю
Юлия
22 окт 2025
На обратном пути тоже нужен рассказ гида
А
Анна
21 окт 2025
Самая ужасная экскурсия в моей жизни!
Стоит отметить, что на подобной экскурсии в Карелии я уже была, но от другой турфирмы. Поэтому есть с чем сравнивать. Карелия и её история очень
впечатлили. Хотелось познакомить с ними маму и ребёнка в этом году. Но увы, остались только негативные впечатления.
Первое и самое главное что не понравилось - работа "гида". Такое впечатление, что человек совсем не знаком с историей Карелии - полное незнание материала. За всё путешествие он не смог донести членораздельного - короткие 5-ти минутные рассказы о достопримечательностях.
Несоответствие описания экскурсии:
сокращение программы - крепость Корела совсем не посетили, так как гид сказал, что там делать нечего. Для ребёнка эта локация была одной из самых ожидаемых.
В описании экскурсии было указано, что дети проходят на водопады бесплатно, но в итоге с нам взяли за стоимость билета. Организатор ответил, что за сторонние фирмы они не отвечают. Тогда нужно указывать верную проверенную информацию! Это их упущение.
Обед ожидали более часа. Хотя заказан он был заранее к указанному времени. Порции были маленькие. Блюда холодные.
Стоит отдельно отметить отношение организаторов тура к потребителям. На моё письмо они перезвонили, обещали разобраться и вернуть деньги за работу "гида" с просьбой не оставлять негативный отзыв. Но после перестали отвечать. Прошло уже два месяца, но своей обещанной компенсации мы так и не получили.
Никогда не связывайтесь с этой фирмой, если не хотите получить негативные впечатления от прекрасной республики Карелия!

Елена
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Благодарим вас за подробный отзыв. Нам искренне жаль, что поездка оставила у вас столь негативные впечатления. Ваши замечания по работе
гида, организации маршрута и питанию уже переданы руководству для проверки и разбора ситуации.

Что касается посещения крепости и информации о билетах — мы обязательно уточним данные у партнёров и приведём описание экскурсии в полное соответствие с актуальными условиями.

Также сожалеем, что возникла недопонимание по вопросу обратной связи и компенсации. Мы ещё раз передадим ваше обращение ответственному менеджеру, чтобы ситуация была урегулирована.

Спасибо, что нашли время так подробно описать свой опыт — это поможет нам улучшить качество экскурсий и обслуживание гостей.

Марина
Марина
18 окт 2025
15 октября 2025 года посетили экскурсию "В парк «Рускеала» из Петербурга: водопады и мраморный каньон". Экскурсия очень интересная и по содержанию и по насыщенности красивейшими видами. Гид Кирилл - очень
хороший рассказчик и хороший организатор. Почерпнула много новой информации по этому региону нашей страны. Его советы были очень стоящими. Показалась затянута первая часть поездки, с санитарными остановками, дегустациями и обедом.
Потрясающе красивые виды парка Рускеала, здесь времени бы побольше.
Достаточно интересны водопады, немного и достаточно!
Сама экскурсия стала целым путешествием. Очень хочется сюда еще приехать!

В
Вадим
14 окт 2025
Экскурсия хорошая, автобус удобный, можно забронировать места, что бы сесть впереди. Водитель Игорь, внимательный, вежливый. Гид был Кирилл, рассказывал всё интересно. Начал рассказывать с центра города, практически всю дорогу туда.
Остановки
были не долгие, но хватало для осмотра, если любите долго гулять, в каждый уголок заглянуть, то лучше брать тур на несколько дней, есть что посмотреть.
Останавливались около Карельской крепости, затем на дегустацию чая, мёда, варенья, настойки, можно по желанию там покупать, затем в г. Сортавала - комплексный обед. Гид за ранее заказывает, кто желает, стоимость 650р.
Обед был на троечку, всё съедобно, есть можно, но не очень вкусно. Кто не захотел на обед, недалеко есть магазин Пятёрочка.
На водопадах были около часа, погода у нас была не очень, иногда шёл дождик, поэтому вполне хватило.
Рядом с водопадами находится сам парк, конечно для первого раз 2 часа очень мало. Хотелось в парке погулять и на экскурсии сходить, но время хватило только обойти его и то не весь, только самое интересное. И скатились на зиплайне. (3т + 800р видео полёта по желанию)
Всё бегом, нигде не задерживались. Мы покупали ещё билеты на ретро поезд, который в 17.00. нас с группы было 5 человек, кто на поезд захотел, часть группы поехали в парк хаски, им было ещё меньше времени, уезжали в 16.30, а остальные отправились в 17.30. кстати стоимость ретро поезда 1699 на одного в одну сторону. Если в поезде захотите посетить ресторан, то лучше приходить заранее. Если бы гид об этом сообщил, было бы замечательно. Заходить в поезд можно за 30 минут до отправления, и сразу идти в ресторан, их там 2. Один простой, а второй с живой музыкой. Мы пришли где-то за 15 минут, не знали что можно сразу в ресторан, пока разместились, спросили, в общем мест не было. Позже я ещё ходила смотреть места, официант молодец, сказала подождать и нашла нам место, но расслабиться не получилось, уже было мало времени на это. Можно было покататься на паровозе, вроде 1т с человека, но не знали об этом, когда пришли на поезд - увидели.
Вышли с поезда в центре Сартовалы, Кирилл сказал адрес, где они будут ждать. И от туда уже выехали в Питер. На обратной дороге была одна коротенькая остановка.

Ирина
Ирина
10 окт 2025
Отлично, все показали! В восторге от парка.
Р
Роман
2 окт 2025
Интересная экскурсия, очень понравился гид, знает свое дело, приятно было слушать)
Н
Николай
2 окт 2025
Всё было великолепно не считая комплексного питания, лучше покушать в рыбном кафе возле музея Иван чая.
П
Писарева
21 сен 2025
Гид Елена доносила информацию неинтересно. Обещала показать места съёмок фильмов, но не обратила на это наше внимание, за исключением одной крепости. Сам рассказ неинтересен. В парке Рускеала гуляли сами, здесь
к организаторам без претензий, но можно было подробнее рассказать про интересные там места. Например, Белая гора. Гид вскользь порекомендовала ее посетить, хотя можно было бы рассказать, что там есть мраморные статуи, что можно погладить мрамор и звучит музыка. Почему-то нам об этом рассказал охранник в парке, а не гид.
Отдельно хотелось бы отметить организацию тура. Здесь все было отлично. Строгое соблюдение расписания, комфортный автобус. Очень понравилась работа водителя Григория. Обычно на экскурсиях водители ведут себя как министры, не спросить, не попросить, будто он за спасибо работает. Григорий просто молодец! Улыбался, внимательный, учтивый.
Что касается Парка водопадов. Не впечатлил. Парк небольшой, как сквер. Водопады одно название. Видела ранее водопады, есть с чем сравнить. Правда там уютно, чисто, но ехать специально туда смысла нет.
Парк Рускеала. Интересно, впечатляет природа, красота, огромное количество мрамора, в том числе и под ногами. Народу много. Но поеду я второй раз в парк? Нет.
Брали билеты на ретропрезд. Интересно, но ничего такого в режиме "уау". Для разнообразия впечатлений порекомендую. Я брала билеты с расчёта, чтобы можно нормально поужинать, потому как ехать назад долго, в город возвращаемся поздно. Ужин вполне достойный. Порции небольшие, но голодными не остались. Цены средние по городу

Елена
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо, что так подробно описали поездку. Нам приятно, что вы высоко оценили организацию тура, комфорт автобуса и работу нашего водителя
Григория — обязательно передадим ему ваши тёплые слова.

Нам жаль, что рассказ гида не оказался для вас увлекательным. Ваши замечания о подаче материала и информации о локациях, таких как Белая гора, мы уже передали гиду Елене, чтобы она могла расширить программу и уделять больше внимания деталям, которые интересны гостям.

Мы рады, что парк Рускеала и ретропоезд всё-таки оставили у вас впечатления, даже если не «вау-эффект». Ваш отзыв помогает нам понимать ожидания туристов и делать экскурсии содержательнее и комфортнее.

Будем рады видеть вас снова и показать Карелию с новой стороны!

О
Ольга
18 сен 2025
Путешествие с гидом Оксаной прошло максимально комфортно. Подача информации чёткая, структурированная, без лишней воды. Локации выбраны удачно. Водитель аккуратный. Понравилось всё. Спасибо!!!

