Русский музей 🖼 — первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II. Торжественно открылся для посетителей 19 марта (7 марта по старому стилю) 1898 года.
Русский музей сегодня — это уникальное хранилище художественных ценностей, известный реставрационный центр, авторитетный научно-исследовательский институт, один из крупнейших центров культурно-просветительской работы, научно-методический центр художественных музеев Российской Федерации, курирующий работу 260 художественных музеев России.
Важно знать • Входной билет 🎫 действителен для однократного прохода в обозначенный комплекс на выбранный сеанс и маршрут, указанные на билете, только в день посещения. Рекомендуется прибыть к входу в музей за 15 минут до начала сеанса.
- Ваучер со штрих-кодом высылается на ваш e–mail в формате PDF после оплаты заказа;
- Ваучер оформляется на фактического посетителя – в случае, если Вы приобретаете билет для другого человека;
- Электронный билет необходимо распечатать и предъявить в день посещения. Если вы не можете распечатать электронный билет, вы получите его в кассе Музея в день посещения.
- Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя - это экономит ваше время и позволяет избежать очереди.
- Билеты в музей по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
- Мы не выкупаем билеты заранее, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.