Русский музей 🖼 — первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II. Торжественно открылся для посетителей 19 марта (7 марта по старому стилю) 1898 года.

Русский музей сегодня — это уникальное хранилище художественных ценностей, известный реставрационный центр, авторитетный научно-исследовательский институт, один из крупнейших центров культурно-просветительской работы, научно-методический центр художественных музеев Российской Федерации, курирующий работу 260 художественных музеев России.

Важно знать • Входной билет 🎫 действителен для однократного прохода в обозначенный комплекс на выбранный сеанс и маршрут, указанные на билете, только в день посещения. Рекомендуется прибыть к входу в музей за 15 минут до начала сеанса.