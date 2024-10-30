Блокада Ленинграда: оборона, оккупация и освобождение (на вашем авто)

Побывать в малоизвестных местах, связанных с трагической главой в истории Петербурга
Мы посетим поля сражений и мемориалы, посвящённые обороне и освобождению окрестностей Ленинграда. Поговорим о подвигах и преступлениях, жизни и смерти на оккупированной территории.

Прежде всего, рассказ пойдёт о людях, раскрывших в военное время все высоты и пропасти человеческой души.
Блокада Ленинграда: оборона, оккупация и освобождение (на вашем авто)
Блокада Ленинграда: оборона, оккупация и освобождение (на вашем авто)
Блокада Ленинграда: оборона, оккупация и освобождение (на вашем авто)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

За 1 день вы:

  • Осмотрите мемориал в Зайцево, посвящённый жертвам нацистской оккупации
  • Проедете по центру Гатчины и узнаете, как она выглядела в годы оккупации
  • Посетите места концлагерей и массовых казней нацистов
  • Увидите памятник танковой засаде Колобанова и услышите разные версии этого боя
  • Остановитесь в Русско-Высоцком — месте прорыва последнего оборонительного пояса перед Ленинградом в сентябре 1941 года

Я расскажу о тех, кто без колебаний погибал за товарищей в безнадёжном бою, и тех, кто предавал ближних ради лишней пайки.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем транспорте.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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