Мы посетим поля сражений и мемориалы, посвящённые обороне и освобождению окрестностей Ленинграда. Поговорим о подвигах и преступлениях, жизни и смерти на оккупированной территории.
Прежде всего, рассказ пойдёт о людях, раскрывших в военное время все высоты и пропасти человеческой души.
Прежде всего, рассказ пойдёт о людях, раскрывших в военное время все высоты и пропасти человеческой души.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
За 1 день вы:
- Осмотрите мемориал в Зайцево, посвящённый жертвам нацистской оккупации
- Проедете по центру Гатчины и узнаете, как она выглядела в годы оккупации
- Посетите места концлагерей и массовых казней нацистов
- Увидите памятник танковой засаде Колобанова и услышите разные версии этого боя
- Остановитесь в Русско-Высоцком — месте прорыва последнего оборонительного пояса перед Ленинградом в сентябре 1941 года
Я расскажу о тех, кто без колебаний погибал за товарищей в безнадёжном бою, и тех, кто предавал ближних ради лишней пайки.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2506 туристов
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я родился и вырос в Петербурге и более 10 лет провожу экскурсии для русских и иностранных путешественников по своему любимому городу и его окрестностям. В первуюЗадать вопрос
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