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очередь меня привлекает тема войны и блокады Ленинграда, которую я считаю самой трагической и героической страницей за все три столетия истории города на Неве. На своих экскурсиях я работаю с планшетом, на котором показываю фотографии (картины) города, снятые с той же самой точки, на которой стоят путешественники. На своих загородных экскурсиях по военной тематике я также использую карты и видеоматериалы, которые позволят людям лучше сориентироваться на местности, а также ощутить дух времени и создать эффект присутствия.