Мы вспомним о бомбёжках и артобстрелах, блокадном радио и метрономе — сердцебиении Ленинграда. О том, как спасали памятники и укрывали шпили и купола. Как звучала музыка Шостаковича и читала стихи Берггольц. Как театры выпускали премьеры и проводились футбольные матчи.
И как выживали ленинградцы без света, тепла, еды и воды, когда улицы были занесены снегом, а транспорт не ходил.
И как выживали ленинградцы без света, тепла, еды и воды, когда улицы были занесены снегом, а транспорт не ходил.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
О трагедии Ленинграда долгое время не принято было говорить: первые мемориалы стали появляться лишь спустя 15 лет после войны. Но теперь у города есть и «Зелёный пояс Славы», и большое число памятников, старых и недавно установленных. В центре Петербурга, на небольшом пятачке у реки Фонтанки этих мемориальных знаков особенно много.
- Мы встретимся у Аничкова моста и поговорим о том, что произошло с городом после 22 июня 1941 года. Даты, цифры, статистика
- На Фонтанке, у памятника «Блокадная прорубь», установленного на месте, где жители набирали воду, побеседуем о снабжении города
- Обсудим роль трамвая и городского транспорта у Тяговой подстанции № 11, известной как «Блокадная подстанция»
- У Дома Радио вспомним о «незримых защитниках» города и авторе бессмертных строк «Никто не забыт» Ольге Берггольц, которая там работала
- На Малой Садовой нас ждут коты: говорят, они спасли город. Затронем историю появления кошек в Петербурге
- Зайдём в блокадную парикмахерскую, где считали, что «красота спасёт мир»
- Закончим экскурсию неподалеку от памятника Екатерины II: вы узнаете, как защищали памятники и важные постройки, как эвакуировали ценности. И попробуете увидеть войну глазами ленинградцев у здания, где был установлен громкоговоритель, передававший вести с фронта
Бонус: при наличии времени гид может показать здание театра Музыкальной комедии и Большой зал филармонии, которые также связаны с темой блокады.
Организационные детали
- Мы адаптируем программу под любой возраст
- Мы можем организовать прогулку для компании больше 6 человек (в этом случае рекомендуем арендовать радиооборудование ± 150 ₽ за человека). Стоимость экскурсии уточняйте при бронировании
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 755 туристов
Здравствуйте! Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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