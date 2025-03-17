Мы вспомним о бомбёжках и артобстрелах, блокадном радио и метрономе — сердцебиении Ленинграда. О том, как спасали памятники и укрывали шпили и купола. Как звучала музыка Шостаковича и читала стихи Берггольц. Как театры выпускали премьеры и проводились футбольные матчи. И как выживали ленинградцы без света, тепла, еды и воды, когда улицы были занесены снегом, а транспорт не ходил.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

О трагедии Ленинграда долгое время не принято было говорить: первые мемориалы стали появляться лишь спустя 15 лет после войны. Но теперь у города есть и «Зелёный пояс Славы», и большое число памятников, старых и недавно установленных. В центре Петербурга, на небольшом пятачке у реки Фонтанки этих мемориальных знаков особенно много.

Мы встретимся у Аничкова моста и поговорим о том, что произошло с городом после 22 июня 1941 года. Даты, цифры, статистика

и поговорим о том, что произошло с городом после 22 июня 1941 года. Даты, цифры, статистика На Фонтанке, у памятника «Блокадная прорубь» , установленного на месте, где жители набирали воду, побеседуем о снабжении города

, установленного на месте, где жители набирали воду, побеседуем о снабжении города Обсудим роль трамвая и городского транспорта у Тяговой подстанции № 11 , известной как «Блокадная подстанция»

, известной как «Блокадная подстанция» У Дома Радио вспомним о «незримых защитниках» города и авторе бессмертных строк «Никто не забыт» Ольге Берггольц, которая там работала

вспомним о «незримых защитниках» города и авторе бессмертных строк «Никто не забыт» Ольге Берггольц, которая там работала На Малой Садовой нас ждут коты: говорят, они спасли город. Затронем историю появления кошек в Петербурге

нас ждут коты: говорят, они спасли город. Затронем историю появления кошек в Петербурге Зайдём в блокадную парикмахерскую , где считали, что «красота спасёт мир»

, где считали, что «красота спасёт мир» Закончим экскурсию неподалеку от памятника Екатерины II: вы узнаете, как защищали памятники и важные постройки, как эвакуировали ценности. И попробуете увидеть войну глазами ленинградцев у здания, где был установлен громкоговоритель, передававший вести с фронта

Бонус: при наличии времени гид может показать здание театра Музыкальной комедии и Большой зал филармонии, которые также связаны с темой блокады.

Организационные детали