Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории Ленинграда и всей страны. Блокада — трагическая страница в биографии города, и на экскурсии мы её приоткроем. Вы увидите дом, в котором Таня Савичева написала свой дневник, и побываете в Блокадном храме. Посетите музей на Пискарёвском кладбище и послушаете о героизме и мужестве ленинградцев.

Описание экскурсии

Единственный в мире Блокадный храм, история которого связана с конкретными именами тысяч блокадников. Здесь совершают молитвы в память о погибших в те годы жителях Ленинграда.

Пискарёвское мемориальное кладбище — место скорби и крупнейшее в мире захоронение жертв Второй мировой войны. Вы посетите музей, в котором представлены фотографии, копии документов и другие свидетельства, позволяющие проследить хронологию событий блокады. Увидите Вечный огонь, монумент «Мать-Родина», эпитафию Ольги Берггольц и «Аллею памяти».

Площадь Мужества — памятник невероятному героизму и мужеству жителей блокадного Ленинграда. Вы послушаете истории из жизни этих людей и их воспоминания.

Дом, в котором Таня Савичева написала блокадный дневник. Вы узнаете историю этой девочки — жительницы Ленинграда. Мы расскажем, в чём уникальность её дневника, какую роль он сыграл в мировой истории и как память о дневнике увековечена в России.

Организационные детали