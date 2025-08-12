Окунуться в историю самого сложного периода в жизни города и его жителей
Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории Ленинграда и всей страны. Блокада — трагическая страница в биографии города, и на экскурсии мы её приоткроем. Вы увидите дом, в котором Таня Савичева написала свой дневник, и побываете в Блокадном храме. Посетите музей на Пискарёвском кладбище и послушаете о героизме и мужестве ленинградцев.
Единственный в мире Блокадный храм, история которого связана с конкретными именами тысяч блокадников. Здесь совершают молитвы в память о погибших в те годы жителях Ленинграда.
Пискарёвское мемориальное кладбище — место скорби и крупнейшее в мире захоронение жертв Второй мировой войны. Вы посетите музей, в котором представлены фотографии, копии документов и другие свидетельства, позволяющие проследить хронологию событий блокады. Увидите Вечный огонь, монумент «Мать-Родина», эпитафию Ольги Берггольц и «Аллею памяти».
Площадь Мужества — памятник невероятному героизму и мужеству жителей блокадного Ленинграда. Вы послушаете истории из жизни этих людей и их воспоминания.
Дом, в котором Таня Савичева написала блокадный дневник. Вы узнаете историю этой девочки — жительницы Ленинграда. Мы расскажем, в чём уникальность её дневника, какую роль он сыграл в мировой истории и как память о дневнике увековечена в России.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 13575 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Оксана
12 авг 2025
Экскурсию проводила гид по имени Евгения. Познавательная патриотическая экскурсия. Евгения замечательный специалист, с хорошей подачей материала по экскурсии. Для себя узнали много нового о блокадном Ленинграде. Такие экскурсии нужно посещать нашей молодежи, чтобы помнили и знали историю России
Алиса
15 июл 2025
Александр - лучший специалист в своем деле! Новосибирск рекомендует!
Анна
12 мая 2025
Хорошая экскурсия на комфортабельном автобусе. Материал доступен, а на Пискаревском кладбище пробирает до слез. Спасибо организатору и гиду Евгении.