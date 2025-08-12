Мои заказы

Блокадный Ленинград

Окунуться в историю самого сложного периода в жизни города и его жителей
Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории Ленинграда и всей страны. Блокада — трагическая страница в биографии города, и на экскурсии мы её приоткроем. Вы увидите дом, в котором Таня Савичева написала свой дневник, и побываете в Блокадном храме. Посетите музей на Пискарёвском кладбище и послушаете о героизме и мужестве ленинградцев.
3 отзыва
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Единственный в мире Блокадный храм, история которого связана с конкретными именами тысяч блокадников. Здесь совершают молитвы в память о погибших в те годы жителях Ленинграда.

Пискарёвское мемориальное кладбище — место скорби и крупнейшее в мире захоронение жертв Второй мировой войны. Вы посетите музей, в котором представлены фотографии, копии документов и другие свидетельства, позволяющие проследить хронологию событий блокады. Увидите Вечный огонь, монумент «Мать-Родина», эпитафию Ольги Берггольц и «Аллею памяти».

Площадь Мужества — памятник невероятному героизму и мужеству жителей блокадного Ленинграда. Вы послушаете истории из жизни этих людей и их воспоминания.

Дом, в котором Таня Савичева написала блокадный дневник. Вы узнаете историю этой девочки — жительницы Ленинграда. Мы расскажем, в чём уникальность её дневника, какую роль он сыграл в мировой истории и как память о дневнике увековечена в России.

Организационные детали

  • В стоимость входит: транспортное обслуживание на автобусе туристического класса, посещение Пискарёвского мемориального кладбища
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Дети 7-14 лет1300 ₽
Дети до 6 лет650 ₽
Пенсионеры1400 ₽
Студенты1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Думской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 13575 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
12 авг 2025
Экскурсию проводила гид по имени Евгения. Познавательная патриотическая экскурсия. Евгения замечательный специалист, с хорошей подачей материала по экскурсии. Для себя узнали много нового о блокадном Ленинграде. Такие экскурсии нужно посещать нашей молодежи, чтобы помнили и знали историю России
А
Алиса
15 июл 2025
Александр - лучший специалист в своем деле! Новосибирск рекомендует!
Анна
Анна
12 мая 2025
Хорошая экскурсия на комфортабельном автобусе. Материал доступен, а на Пискаревском кладбище пробирает до слез. Спасибо организатору и гиду Евгении.

