Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Вы увидите главную историческую часть города, на которой сосредоточены основные достопримечательности 🏛️.



А также посетите Часовню Ксении Блаженной и Иоанновский Ставропигиальный женский монастырь.