  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной

4.4
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы увидите главную историческую часть города, на которой сосредоточены основные достопримечательности 🏛️.

А также посетите Часовню Ксении Блаженной и Иоанновский Ставропигиальный женский монастырь.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 900 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной

Что вы увидите

  • Заячий остров
  • Исаакиевский Собор
  • Иоанновский Ставропигиальный женский монастырь
  • Медный всадник
  • Спас на Крови (Собор Воскресения Христова)
  • Часовня Ксении Блаженной

Петербург прекрасен! В этом вам предстоит убедиться:

  • Вы полюбуетесь красивейшим собором Воскресения Христова, который в народе называют Спасом на Крови. Узнаете, с каким трагическим событием связано его появление в Петербурге.
  • Вам предстоит знакомство с величественным Исаакиевским собором и одноименной красивой площадью, которая окружена интересными зданиями, представляющими историческую и архитектурную ценность.
  • Вы увидите многочисленные памятники, посвященные самым разным выдающимся личностям, которые оставили свой след в жизни Петербурга. Среди них – знаменитый Медный всадник, посвященный основателю города Петру I, влюбленному в свой град.
  • Во время экскурсии 🧭 вы отправитесь на Заячий остров 🏝️, чтобы увидеть, откуда начинался Петербург.
  • Наш маршрут будет проложен таким образом, чтобы вы смогли полюбоваться многочисленными набережными, парками и дворцами прекрасного города на Неве.
  • Вы посетите Часовню Ксении Петербургской на Смоленском Кладбище, где вы сможете взять освященные лепестки роз и оставить записки Ксении Блаженной.
Что входит
  • Обслуживание лицензированного гида
  • Автобус туристического класса
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Московский вокзал
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Спутник П. проводит ещё 6 экскурсий

В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
1 400
5 часов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
28 отзывов
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
1 100
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
1 отзыв
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
900
1.5 часа
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
0 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
700
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
0 отзывов
Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка
1 500
4.5 часов
Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка
0 отзывов
Северные острова с выходом в Финский залив
850
1.45 часа
Северные острова с выходом в Финский залив
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1504 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
737 отзывов