Петербург прекрасен! В этом вам предстоит убедиться:
Вы полюбуетесь красивейшим собором Воскресения Христова, который в народе называют Спасом на Крови. Узнаете, с каким трагическим событием связано его появление в Петербурге.
Вам предстоит знакомство с величественным Исаакиевским собором и одноименной красивой площадью, которая окружена интересными зданиями, представляющими историческую и архитектурную ценность.
Вы увидите многочисленные памятники, посвященные самым разным выдающимся личностям, которые оставили свой след в жизни Петербурга. Среди них – знаменитый Медный всадник, посвященный основателю города Петру I, влюбленному в свой град.
Во время экскурсии 🧭 вы отправитесь на Заячий остров 🏝️, чтобы увидеть, откуда начинался Петербург.
Наш маршрут будет проложен таким образом, чтобы вы смогли полюбоваться многочисленными набережными, парками и дворцами прекрасного города на Неве.
Вы посетите Часовню Ксении Петербургской на Смоленском Кладбище, где вы сможете взять освященные лепестки роз и оставить записки Ксении Блаженной.
Что входит
Обслуживание лицензированного гида
Автобус туристического класса
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Московский вокзал
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.