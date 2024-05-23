Побывать на настоящих фортах Кронштадта практически невозможно. Но есть уникальный объект, в который вложили массу сил на восстановление. Гости могут пройтись по подземным галереям форта «Риф», постоять на стенах этого укрепления. Предлагаем расширенную экскурсию по городу фортов Кронштадту.
Чтобы она соответствовала названию, мы форты не только со стороны смотрим, но и окажемся на их территории!
Чтобы она соответствовала названию, мы форты не только со стороны смотрим, но и окажемся на их территории!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Никольский собор
- Петровский док
- Петровский парк
- Футшток
- Памятник колюшке
- Форт Александр I
- Форт Риф
- Форт Константин
Описание экскурсии
Что вас ждетКоронный замок, город фортов и ряд других названий — все это Кронштадт. Благодаря крепости возникшей в 1704 году на острове Котлин, расположенном у морского фарватера, Петру I удалось не подпустить шведский флот к месту, где начинал зарождаться новый город. С годами количество фортов, разбросанных по морской глади Финcкого залива, увеличилось, и сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть эти исторические постройки своими глазами, услышать историю этого места, увидеть главный Морской собор Российской Империи. Наше путешествие будет состоять из нескольких частей. По прибытии в город, мы обойдем все основные достопримечательности: узнаем, где находится памятник блокадной колюшке, «пуп земли» и почему его так назвали, историю Итальянского дворца и пруда, посетим центральную, Якорную площадь и многое другое. Затем мы отправимся на западную оконечность острова, где на территории исторического фортификационного укрепления нас накормят в местном кафе. После этого мы отправимся на исследование форта, узнаем историю его появления, быта, назначения различных построек. В заключение тяжелого дня вы сможете насладиться прекрасной водной прогулкой между фортов Южного фарватера и узнать об истории их возникновения: Кроншлот, Петр I, Александр I или Чумный форт. У тех, кто не участвует в водной прогулке, будет 45 минут свободного времени на самостоятельную прогулку по форту Константин.
Пятница 10.00, суббота 6 июля
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
|Пенсионный
|3 800 ₽
|Школьный до 14 лет
|3 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Никольский собор
- Петровский док
- Петровский парк
- Футшток
- Памятник колюшке
- Форт Александр I
- Форт Риф
- Форт Константин
Что включено
- Транспортное сопровождение
- Аттестованный гид
- Входной билет на форт «Риф»
Что не входит в цену
- Обед - от 300 руб. на чел. (обсуждается заранее). При отказе от меню, в кафе можно самостоятельно приобрести выпечку, чай, кофе.
- Билеты на водную прогулку: взрослый - 850 руб., детский/пенсионный - 750 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Завершение: Пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница 10.00, суббота 6 июля
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
23 мая 2024
Очень познавательная и интересная экскурсия, экскурсовод очень хорошо рассказывала!
Е
Елена
18 мая 2024
Мы в восторге. Гид Евгения профессионал в своем деле. Легко, ненавязчиво, информативно передавала нам всю информацию. Комфортный автобус, небольшая группа, отличная погода. Мы под прекрасным впечатлением от Кронштадта. Всем рекомендуем это наша история и есть чем гордиться и это нужно знать и увидеть своими глазами!
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