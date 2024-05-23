Побывать на настоящих фортах Кронштадта практически невозможно. Но есть уникальный объект, в который вложили массу сил на восстановление. Гости могут пройтись по подземным галереям форта «Риф», постоять на стенах этого укрепления. Предлагаем расширенную экскурсию по городу фортов Кронштадту. Чтобы она соответствовала названию, мы форты не только со стороны смотрим, но и окажемся на их территории!

Описание экскурсии