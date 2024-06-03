На территории Петропавловской крепости был затерян клад… Вот незадача! Хорошо, что есть кладоискатели, которые найдут ответ на любой вопрос. Но придётся потрудиться — внимательно слушать проводника и получать подсказки. Спешите на квест, пока кто-то не нашёл клад быстрее вас!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Дети разделятся на три команды — у каждой будет своё название и свой капитан. Дети будут отвечать на разные вопросы — и в конце концов найдут желанный клад! Во время квеста они узнают:
- Как зовут зайца, который исполняет желания
- Что обозначает барельеф на Петровских воротах
- Как парусная лодка может идти против ветра и как Пётр I узнал об этом
- Почему Невские ворота называются воротами смерти
- Как назывался первый рынок в Санкт-Петербурге
- Какая старая традиция петровских времён до сих пор существует
И многое другое!
Организационные детали
- Квест будет интересен детям от 7 до 17 лет. Взрослые тоже могут присоединиться.
- Во время прогулки можно бросить монетку зайчику на удачу — пожалуйста, позаботьтесь, чтобы у детей была мелочь для этого
- Квест можно провести для школьной группы
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и воскресенье в 10:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
3 июня 2024
Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были вовлечены в процесс, как дети 6-8 лет, так и 10-12 лет, да и взрослые вместе с ними. Экскурсия разделена на множество коротеньких этапов, каждый из которых закрепляется заданиями, поэтому хорошо откладывается информация. Спасибо большое Ирине за прекрасно проведенное время.
Е
Елена
23 апр 2024
Были у Ирины на квесте по Петропавловской крепости. Очень милая, очаровательная девушка. Квест был только по территории музея (вход бесплатный). Ирина озаботилась и детям всем предоставила наушники. Оргомное количество деталей
И
Ирина
12 фев 2024
Экскурсия квест-игра очень понравилась, несмотря на холодную погоду, было все интересно, увлекательно. Рекомендую всем!!!
А
Андреева
12 фев 2024
Ирина большое спасибо за проведенную экскурсию. Внучке все понравилось. Пришла домой с подарком. Очень довольна. Спасибо!
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