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Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной!

Yaroslav L.
Yaroslav L. – Гид из Санкт-Петербурга
Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • ☃️Зимняя
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной!
Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной!

Что вы увидите

  • Сенная площадь
  • Вязенская лавра
  • дворы-колодцы
  • Дом процентщицы
  • Юсуповский садик
С самого своего возникновения, Сенная площадь была местом неспокойным, ярким, став в итоге криминальным и торговым центром Санкт-Петербурга, его "Чревом". Я познакомлю вас с аристократами и нищими тех времён, проститутками и бунтарями, торговцами и ворами, крестьянами и ремесленниками. Расскажу о самых громких криминальных событиях того времени.
Как жили петербуржцы, отчего совершали преступления?
Что такое «стрела» и «Вяземская Лавра»? Каковы были самые известные послереволюционные банды?С чего началась и чем закончилась яркая история 📖 "Чрева Петербурга"?
Раскроем тайну подземных ходов, узнаем где была знаменитейшая улица красных фонарей и что такое "воровская малина".
Только в нашей экскурсии: как преступление, выдуманное Достоевским предсказало реальное убийство! И убийство, прославившее отпечатки пальцев на всю Российскую империю.
Политическое ограбление, и самые страшные банды после революции
Ощутите дух Петербурга того времени…
Что входит
  • Рассказ о криминальном и повседневном мире Санкт-Петербурга до и в первые годы после революции. Непарадная история Петербурга
  • По желанию, дополненный рассказом о многих других ярких преступлениях
Что не входит
  • Бандитский Петербург 1990х
Начало
🚩 Сенная площадь. На выходе станции метро "Спасская" (это светло-коричневая линия)
Место завершения
🏁 Сенная площадь
Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной!
Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной!
Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной!
Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной!
Дно Петербурга: криминальные страсти по Сенной!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Yaroslav L.
Yaroslav L.
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