С самого своего возникновения, Сенная площадь была местом неспокойным, ярким, став в итоге криминальным и торговым центром Санкт-Петербурга, его "Чревом". Я познакомлю вас с аристократами и нищими тех времён, проститутками и бунтарями, торговцами и ворами, крестьянами и ремесленниками. Расскажу о самых громких криминальных событиях того времени.

Как жили петербуржцы, отчего совершали преступления?

Что такое «стрела» и «Вяземская Лавра»? Каковы были самые известные послереволюционные банды?С чего началась и чем закончилась яркая история 📖 "Чрева Петербурга"?

Раскроем тайну подземных ходов, узнаем где была знаменитейшая улица красных фонарей и что такое "воровская малина".

Только в нашей экскурсии: как преступление, выдуманное Достоевским предсказало реальное убийство! И убийство, прославившее отпечатки пальцев на всю Российскую империю.

Политическое ограбление, и самые страшные банды после революции

Ощутите дух Петербурга того времени…