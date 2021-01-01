Приозерск: крепость Корела (Кексгольм) – Дегустация настоек в г. Лахденпохья - Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк “Рускеала” –экскурсия к лесным водопадам: водопады Юканкоски
Белые мосты 2
Койриноя 1 и Койриноя 2 – место добычи полудрагоценного камня граната – Сортавала - музей Кронида Гоголева - парк Ваккосалми и гора Кухавуори – Лахденпохья: магазин форелевого хозяйства
Этот тур для тех, кто хочет увидеть все чудеса знаменитой природы Карелии, от глубоких каньонов и подземелий до высочайших и шумных водопадов, вдали от цивилизации и людей. В этом туре мало музеев и памятников, зато есть знаменитый горный парк 🌳 Рускеала и 5 самых крупных водопадов региона, включая самый большой на Северо-Западе водопад Белые мосты. А ночевка в одном из лучших отелей г. Сортавала гармонично дополнит ваше единение с природой.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
⬤ Проживание в отеле выбранной категории в городе Сортавала
⬤ Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
⬤ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
⬤ Дегустация настоек в г. Лахденпохья
⬤ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
⬤ Наземная экскурсия “Мраморный каньон” с местным гидом
⬤ Дополнительное свободное время в горном парке
⬤ Экспедиция к древним водопадам Карелии на внедорожном транспорте
⬤ Поездка на месторождения полудрагоценного камня граната
⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори»
⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит
В связи с резким повышением стоимости входного билета в Горный парк Рускеала, в период с 02. 01 по 10. 01. 2021 обязательная доплата к туру - 300 руб на взрослого и 100 руб на школьника/студента/пенсионера. Оплачивается гиду при посадке в автобусОплачивается по желанию на месте:
⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет
⬤ Активные развлечения в горном парке "Рускеала", экскурсия по подземному маршруту: по прайсу парка
⬤ Комплексные обеды в туре: диапазон цен 300-450 р.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.