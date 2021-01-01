Этот тур для тех, кто хочет увидеть все чудеса знаменитой природы Карелии, от глубоких каньонов и подземелий до высочайших и шумных водопадов, вдали от цивилизации и людей. В этом туре мало музеев и памятников, зато есть знаменитый горный парк 🌳 Рускеала и 5 самых крупных водопадов региона, включая самый большой на Северо-Западе водопад Белые мосты. А ночевка в одном из лучших отелей г. Сортавала гармонично дополнит ваше единение с природой.