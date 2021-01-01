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Древние водопады и каньоны Карелии

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Древние водопады и каньоны Карелии
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 7 174 .53 ₽ за человека

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Древние водопады и каньоны Карелии
Древние водопады и каньоны Карелии

Что вы увидите

  • Приозерск: крепость Корела (Кексгольм) – Дегустация настоек в г. Лахденпохья - Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк “Рускеала” –экскурсия к лесным водопадам: водопады Юканкоски
  • Белые мосты 2
  • Койриноя 1 и Койриноя 2 – место добычи полудрагоценного камня граната – Сортавала - музей Кронида Гоголева - парк Ваккосалми и гора Кухавуори – Лахденпохья: магазин форелевого хозяйства
Этот тур для тех, кто хочет увидеть все чудеса знаменитой природы Карелии, от глубоких каньонов и подземелий до высочайших и шумных водопадов, вдали от цивилизации и людей. В этом туре мало музеев и памятников, зато есть знаменитый горный парк 🌳 Рускеала и 5 самых крупных водопадов региона, включая самый большой на Северо-Западе водопад Белые мосты. А ночевка в одном из лучших отелей г. Сортавала гармонично дополнит ваше единение с природой.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • ⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • ⬤ Проживание в отеле выбранной категории в городе Сортавала
  • ⬤ Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
  • ⬤ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
  • ⬤ Дегустация настоек в г. Лахденпохья
  • ⬤ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • ⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
  • ⬤ Наземная экскурсия “Мраморный каньон” с местным гидом
  • ⬤ Дополнительное свободное время в горном парке
  • ⬤ Экспедиция к древним водопадам Карелии на внедорожном транспорте
  • ⬤ Поездка на месторождения полудрагоценного камня граната
  • ⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • ⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори»
  • ⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит
  • В связи с резким повышением стоимости входного билета в Горный парк Рускеала, в период с 02. 01 по 10. 01. 2021 обязательная доплата к туру - 300 руб на взрослого и 100 руб на школьника/студента/пенсионера. Оплачивается гиду при посадке в автобусОплачивается по желанию на месте:
  • ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет
  • ⬤ Активные развлечения в горном парке "Рускеала", экскурсия по подземному маршруту: по прайсу парка
  • ⬤ Комплексные обеды в туре: диапазон цен 300-450 р.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Древние водопады и каньоны Карелии
Древние водопады и каньоны Карелии
Древние водопады и каньоны Карелии
Древние водопады и каньоны Карелии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
СканТур
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