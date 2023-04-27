Что вас ждет

Город Пушкин известен благодаря Екатерининскому дворцу и уникальной Янтарной комнате. Рядом располагается еще один непревзойденный образец архитектуры — Александровский дворец.

Одна из загородных летних резиденций императорской семьи — барочный Екатерининский дворец. Основанная в начале XVIII века, резиденция претерпела массу изменений. Самый известный интерьер — знаменитая Янтарная комната. Завершим знакомство с этой резиденцией, прогулкой по историческому парку, который разделен на 2 части — английскую пейзажную и французскую регулярную.

Мы посетим второй дворец, полную противоположность первому. Он подвергся переделкам на рубеже XIX-XX вв. Строгий классицизм, эклектика, необарокко — основные стили Александровского дворца.

Я расскажу о последних днях, проведенных Николаем с его семьей в этой резиденции перед отправкой в Тобольск, предпочтения, вкусы хозяев. Два дворца в один день — Екатерининский и Александровский на комфортабельном микроавтобусе и с профессиональным гидом.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

транспортное сопровождение,

услуги гида,

билеты во дворцы.

Туристы оплачивают самостоятельно: