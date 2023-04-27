Два дворца - две эпохи
Город Пушкин известен благодаря Екатерининскому дворцу и уникальной Янтарной комнате. Рядом располагается еще один непревзойденный образец архитектуры — Александровский дворец.
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Что вас ожидает:
- Императорский Царскосельский тракт
- Египетские ворота
- Екатериненский дворец
- Янтарная комната
- Царскосельский лицей
- Александровский дворец
- Екатериненский парк
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Город Пушкин известен благодаря Екатерининскому дворцу и уникальной Янтарной комнате. Рядом располагается еще один непревзойденный образец архитектуры — Александровский дворец.
Одна из загородных летних резиденций императорской семьи — барочный Екатерининский дворец. Основанная в начале XVIII века, резиденция претерпела массу изменений. Самый известный интерьер — знаменитая Янтарная комната. Завершим знакомство с этой резиденцией, прогулкой по историческому парку, который разделен на 2 части — английскую пейзажную и французскую регулярную.
Мы посетим второй дворец, полную противоположность первому. Он подвергся переделкам на рубеже XIX-XX вв. Строгий классицизм, эклектика, необарокко — основные стили Александровского дворца.
Я расскажу о последних днях, проведенных Николаем с его семьей в этой резиденции перед отправкой в Тобольск, предпочтения, вкусы хозяев. Два дворца в один день — Екатерининский и Александровский на комфортабельном микроавтобусе и с профессиональным гидом.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- транспортное сопровождение,
- услуги гида,
- билеты во дворцы.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- перекус,
- сувенирная продукция.
Четверг в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение
- Услуги гида
- Билеты во дворцы
- Что не входит
- Перекус
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг в 10:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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