Два дворца - две эпохи: Екатерининский и Александровский дворцы

Два дворца - две эпохи

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Город Пушкин известен благодаря Екатерининскому дворцу и уникальной Янтарной комнате. Рядом располагается еще один непревзойденный образец архитектуры — Александровский дворец.
Два дворца - две эпохи: Екатерининский и Александровский дворцы
Два дворца - две эпохи: Екатерининский и Александровский дворцы
Два дворца - две эпохи: Екатерининский и Александровский дворцы
Два дворца - две эпохи: Екатерининский и Александровский дворцы
Два дворца - две эпохи: Екатерининский и Александровский дворцы
Ближайшие даты:
27
апр
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Императорский Царскосельский тракт
  • Египетские ворота
  • Екатериненский дворец
  • Янтарная комната
  • Царскосельский лицей
  • Александровский дворец
  • Екатериненский парк
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Город Пушкин известен благодаря Екатерининскому дворцу и уникальной Янтарной комнате. Рядом располагается еще один непревзойденный образец архитектуры — Александровский дворец.
Одна из загородных летних резиденций императорской семьи — барочный Екатерининский дворец. Основанная в начале XVIII века, резиденция претерпела массу изменений. Самый известный интерьер — знаменитая Янтарная комната. Завершим знакомство с этой резиденцией, прогулкой по историческому парку, который разделен на 2 части — английскую пейзажную и французскую регулярную.
Мы посетим второй дворец, полную противоположность первому. Он подвергся переделкам на рубеже XIX-XX вв. Строгий классицизм, эклектика, необарокко — основные стили Александровского дворца.
Я расскажу о последних днях, проведенных Николаем с его семьей в этой резиденции перед отправкой в Тобольск, предпочтения, вкусы хозяев. Два дворца в один день — Екатерининский и Александровский на комфортабельном микроавтобусе и с профессиональным гидом.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортное сопровождение,
  • услуги гида,
  • билеты во дворцы.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • перекус,
  • сувенирная продукция.

Четверг в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида
  • Билеты во дворцы
Что не входит
  • Перекус
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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