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Екатерининский и Александровский дворцы в Пушкине (из Петербурга)

Посетить две старинные царские резиденции за 1 день
Приглашаем прикоснуться к роскошной царской жизни на экскурсии по двум дворцам в Пушкине. Вы узнаете, какие русские архитекторы и итальянские зодчие принимали участие в их строительстве.

Как выглядел во время войны Екатерининский дворец, как восстанавливали исторический облик Александровского дворца и многое-многое другое.
5
1 отзыв
Екатерининский и Александровский дворцы в Пушкине (из Петербурга)
Екатерининский и Александровский дворцы в Пушкине (из Петербурга)
Екатерининский и Александровский дворцы в Пушкине (из Петербурга)

Описание экскурсии

Екатерининский дворец. Это яркий представитель стиля барокко начала 18 века. Вы погуляете по парадным залам и посетите знаменитую Янтарную комнату.

Александровский дворец. С 1904 года он был основной резиденцией Николая II. Вы осмотрите комнаты, воссозданные по архивным снимкам и документам. Среди них Парадный и Сиреневый кабинеты, Приёмная, Спальня, Кленовая и Палисандровая гостиные, два зала библиотеки.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (действует свободная рассадка)
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Обслуживание экскурсионных групп во дворцах осуществляется без очереди
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6650 ₽
Дети до 13 лет4750 ₽
Дети до 6 лет2750 ₽
Пенсионеры6450 ₽
Студенты/Школьники (14+)6450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9485 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию+2
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию
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