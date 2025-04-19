Приглашаем прикоснуться к роскошной царской жизни на экскурсии по двум дворцам в Пушкине. Вы узнаете, какие русские архитекторы и итальянские зодчие принимали участие в их строительстве.
Как выглядел во время войны Екатерининский дворец, как восстанавливали исторический облик Александровского дворца и многое-многое другое.
Как выглядел во время войны Екатерининский дворец, как восстанавливали исторический облик Александровского дворца и многое-многое другое.
Описание экскурсии
Екатерининский дворец. Это яркий представитель стиля барокко начала 18 века. Вы погуляете по парадным залам и посетите знаменитую Янтарную комнату.
Александровский дворец. С 1904 года он был основной резиденцией Николая II. Вы осмотрите комнаты, воссозданные по архивным снимкам и документам. Среди них Парадный и Сиреневый кабинеты, Приёмная, Спальня, Кленовая и Палисандровая гостиные, два зала библиотеки.
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (действует свободная рассадка)
- Входные билеты включены в стоимость
- Обслуживание экскурсионных групп во дворцах осуществляется без очереди
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6650 ₽
|Дети до 13 лет
|4750 ₽
|Дети до 6 лет
|2750 ₽
|Пенсионеры
|6450 ₽
|Студенты/Школьники (14+)
|6450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9485 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
отличный экскурсовод Евгения. Спасибо за отличную подачу материала и прекрасную организацию
+2
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