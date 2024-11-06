В Екатерининский и Александровский дворцы и парки (в группе)

Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
В Царском Селе находятся сразу две блистательные императорские резиденции — Екатерининский и Александровский дворцы.

Такие близкие друг к другу по расстоянию и эпохе, но такие разные по архитектурному стилю и судьбам российских императоров, живших там! Об этом и многом другом мы будем говорить во время нашего путешествия.
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки (в группе)
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки (в группе)
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Дорога в Царское Село

Наш путь займёт 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от места встречи и пробок. Мы проедем по дороге, по которой ездили российские императоры. Вы увидите верстовые столбы, оставшиеся с тех времён, музей–дачу Пушкина, где поэт провёл свой медовый месяц и дописал роман «Евгений Онегин». Полюбуемся Египетскими воротами при въезде в Царское село и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль.

Екатерининский дворец и Янтарная комната

Гениальный Растрелли возвёл этот дворец в стиле самого пышного высокого барокко. Роскошь здания поражает и по сей день. Вы пройдёте по парадной лестнице и Золотой анфиладе, заглянете в Белую парадную столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную и другие комнаты. Апофеозом нашего своеобразного путешествия в 18 век станет посещение всемирно известной Янтарной комнаты.

Прогулка по Екатерининскому парку

Роскошные интерьеры сменятся не менее шедевральным парком. Вы увидите здесь образцы архитектуры разных эпох — Камеронову галерею и Чесменскую колонну, Грот и Эрмитаж. Отыщете «хижину отшельника», узнаете, где Екатерина II любила выпить чашечку кофе и послушать военные марши.

Перерыв на обед (по вашему желанию)

Если вы захотите прервать ненадолго нашу историческую прогулку, отличным вариантом для обеда и отдыха станет ресторанный комплекс «Певческая башня» со смотровой площадкой или другое кафе по выбору.

Александровский дворец

Вы проникнетесь атмосферой этого душевного и уютного места. Именно его Николай II сделал своей главной резиденцией, когда в 1905 году вместе с семьёй навсегда покинул Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Тут же после отречения от престола царская семья находилась ровно до тех пор, пока её не отправили в Тобольск.

Александровский парк

На прогулке по парку мы полюбуемся Белой башней и Малыми китайскими мостами. Поговорим об истории Царскосельской дороги и о том, чем в этих местах любил заниматься император со своими близкими. Вспомним о болезни цесаревича Алексея и взаимоотношениях семьи с одной из самых загадочных фигур 20 века — Григорием Распутиным.

Лицей

Царское село — это ещё и место, где Александр Пушкин провёл лицейские годы, а позже и первый месяц семейной жизни. Мы подойдём к зданию лицея и вспомним «золотой» лицейский выпуск.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
  • В зависимости от количества человек в группе, экскурсия будет проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito Tourer, микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, или легковом автомобиле (Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5, Chery Tiggo, Lada Xray и др.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники

Что не входит в стоимость:

  • Обед (по желанию)
  • Билеты в парк
  • Билеты во дворец

Стоимость билетов в Екатерининский дворец и парк:

Взрослые — 1000 руб.
Студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 руб.
Дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета)

Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)

Стоимость билетов в Александровский дворец:

Взрослые — 650 руб.
Студенты, учащиеся, пенсионеры — 400 руб.
Дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета)

Выходные дни: среда, последний четверг месяца (с ноября по март)

Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.

в понедельник, среду и субботу в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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