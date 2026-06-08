Недалеко от Петербурга, на берегу реки Тосно, сохранилась одна из самых красивых дворянских усадеб края. Вы проведёте здесь один день по канонам дворянской жизни.
Прогулка по дворцу и парку, чаепитие и настоящий бал в исторических костюмах — вспомним, каким развлечениям предавалось высшее общество 19 века на лоне природы.
Прогулка по дворцу и парку, чаепитие и настоящий бал в исторических костюмах — вспомним, каким развлечениям предавалось высшее общество 19 века на лоне природы.
Описание экскурсии
9:00 — отправление из Петербурга
11:00 — прибытие в усадьбу Марьино
Два столетия усадьба принадлежала дворянским родам Строгановых и Голицыных. Нынешняя хозяйка возрождает её былое великолепие. Вы увидите восстановленный дворец, пейзажный парк, ферму и парковые павильоны.
11:30–12:30 — экскурсия по дворцу
Пройдёте по парадным залам и заглянете в необычный музейный подвал. Узнаете о традициях усадебной жизни и о том, как отдыхало русское дворянство 19 века.
13:00–13:20 — переодевание в исторические костюмы
Подготовитесь к главному событию дня — настоящему балу.
13:30–14:30 — бал в усадьбе
Разучите танцы и почувствуете себя гостями на дворянском приёме. Специальная подготовка не нужна — всё будет легко и атмосферно.
15:00–15:30 — чаепитие
Отдохнёте в лучших усадебных традициях с разговорами и ощущением загородного праздника.
16:00–17:00 — свободное время в английском парке
Прогуляетесь по дорожкам парка и сделаете фото на фоне исторической усадьбы.
17:00–19:00 — возвращение в Петербург
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5255 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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