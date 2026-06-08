Недалеко от Петербурга, на берегу реки Тосно, сохранилась одна из самых красивых дворянских усадеб края. Вы проведёте здесь один день по канонам дворянской жизни. Прогулка по дворцу и парку, чаепитие и настоящий бал в исторических костюмах — вспомним, каким развлечениям предавалось высшее общество 19 века на лоне природы.

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Описание экскурсии

9:00 — отправление из Петербурга

11:00 — прибытие в усадьбу Марьино

Два столетия усадьба принадлежала дворянским родам Строгановых и Голицыных. Нынешняя хозяйка возрождает её былое великолепие. Вы увидите восстановленный дворец, пейзажный парк, ферму и парковые павильоны.

11:30–12:30 — экскурсия по дворцу

Пройдёте по парадным залам и заглянете в необычный музейный подвал. Узнаете о традициях усадебной жизни и о том, как отдыхало русское дворянство 19 века.

13:00–13:20 — переодевание в исторические костюмы

Подготовитесь к главному событию дня — настоящему балу.

13:30–14:30 — бал в усадьбе

Разучите танцы и почувствуете себя гостями на дворянском приёме. Специальная подготовка не нужна — всё будет легко и атмосферно.

15:00–15:30 — чаепитие

Отдохнёте в лучших усадебных традициях с разговорами и ощущением загородного праздника.

16:00–17:00 — свободное время в английском парке

Прогуляетесь по дорожкам парка и сделаете фото на фоне исторической усадьбы.

17:00–19:00 — возвращение в Петербург

Организационные детали