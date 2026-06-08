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Экскурсия-бал в усадьбе Марьино (из Санкт-Петербурга)

Покрасоваться в роскошном историческом костюме и станцевать на дворянском балу
Недалеко от Петербурга, на берегу реки Тосно, сохранилась одна из самых красивых дворянских усадеб края. Вы проведёте здесь один день по канонам дворянской жизни.

Прогулка по дворцу и парку, чаепитие и настоящий бал в исторических костюмах — вспомним, каким развлечениям предавалось высшее общество 19 века на лоне природы.
Экскурсия-бал в усадьбе Марьино (из Санкт-Петербурга)
Экскурсия-бал в усадьбе Марьино (из Санкт-Петербурга)
Экскурсия-бал в усадьбе Марьино (из Санкт-Петербурга)

Описание экскурсии

9:00 — отправление из Петербурга

11:00 — прибытие в усадьбу Марьино

Два столетия усадьба принадлежала дворянским родам Строгановых и Голицыных. Нынешняя хозяйка возрождает её былое великолепие. Вы увидите восстановленный дворец, пейзажный парк, ферму и парковые павильоны.

11:30–12:30 — экскурсия по дворцу

Пройдёте по парадным залам и заглянете в необычный музейный подвал. Узнаете о традициях усадебной жизни и о том, как отдыхало русское дворянство 19 века.

13:00–13:20 — переодевание в исторические костюмы

Подготовитесь к главному событию дня — настоящему балу.

13:30–14:30 — бал в усадьбе

Разучите танцы и почувствуете себя гостями на дворянском приёме. Специальная подготовка не нужна — всё будет легко и атмосферно.

15:00–15:30 — чаепитие

Отдохнёте в лучших усадебных традициях с разговорами и ощущением загородного праздника.

16:00–17:00 — свободное время в английском парке

Прогуляетесь по дорожкам парка и сделаете фото на фоне исторической усадьбы.

17:00–19:00 — возвращение в Петербург

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5255 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.

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