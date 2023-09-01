Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам

Погрузиться в историю кино в увлекательном формате - на прогулке вокруг легендарного «Ленфильма»
Ностальгируете по советским фильмам и хотите лучше узнать историю кинематографа? Тогда самое время посетить интерактивную экскурсию в формате прогулки-игры вокруг легендарной киностудии.

Наблюдая, слушая и отвечая на вопросы, вы узнаете о прошлом и настоящем «Ленфильма», откроете множество интересных историй, а заодно посоревнуетесь за приз!
5
2 отзыва
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Что это за формат?

Я объединил информативную экскурсию и игру — так вы с лёгкостью погрузитесь в атмосферу советского кино и узнаете много нового. Вам предстоит отвечать на вопросы, рассматривать плакаты, угадывать названия кинокартин, мелодии из фильмов и фамилии актёров, вспоминать культовые фразы. За правильные ответы выдаются жетоны с баллами, а в конце победитель получает приз.

А что увидим?

Вы окажетесь возле «Ленфильма» и послушаете историю его возникновения. Прогуляетесь по бывшей улице братьев Васильевых — авторов фильма «Чапаев». Исследуете дворы и дома, где жили актёры и режиссёры советского кино. Побываете на местах съёмках «Шерлок Холмса» и «Старика Хоттабыча». Увидите граффити с В. Ливановым, А. Мироновым, Е. Евстигнеевым и многое другое.

Вы узнаете

  • Какой развлекательный сад был на месте киностудии «Ленфильм» и при чём здесь аквариум
  • Где и когда в Петербурге впервые показали фильмы братьев Люмьер
  • Как Максим Горький стал первым в России кинокритиком и что из этого вышло
  • Кто создал первое в Российской империи «синематографическое ателье»
  • Почему Ленин из всех искусств важнейшим считал кино
  • Где находился популярный среди киноактёров гастроном «Голливуд»
  • Кому Дмитрий Шостакович проиграл в карты рояль и как это связано с «Ленфильмом»
  • Как англичане признали Василия Ливанова лучшим Шерлоком Холмсом всех времён и народов

Кому подойдёт эта экскурсия

Несмотря на обилие интерактивов, программа вряд ли будет интересна детям, ведь здесь важна насмотренность. Участники будут максимально вовлечены, если они уже знакомы с советскими фильмами и актёрами.

Организационные детали

Это пешеходная программа без дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Екатерина
1 сен 2023
Очень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, как поклонницы советского кино, и вообще истории кино, и регулярного участника квизов по сов. кино
читать дальше

- просто подарок! Очень понравилось, как построена экскурсия - в интерактивной форме, с разгадыванием заданий. Всегда люблю такой формат больше стандартных экскурсий. Получилось погружение в прошлое в союзе с настоящим. Родителей и сокомандников по квизам по советским фильмам точно надо сюда вести!

Очень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, какОчень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, какОчень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, какОчень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, как
О
1 авг 2023
Для меня, человека, который первый раз в Санкт-Петербурге важно почувствовать город. Его атмосферу, окунуться в жизнь, живую, настоящую, с её страстями. В жизнь людей, моих современников, которых мы видели на экране. И это случилось. Благодарю Виталия, за интересную экскурсию! Два с половиной часа пролетели, как одно мгновение. Однозначно, рекомендую!
Для меня, человека, который первый раз в Санкт-Петербурге важно почувствовать город. Его атмосферу, окунуться в жизнь,Для меня, человека, который первый раз в Санкт-Петербурге важно почувствовать город. Его атмосферу, окунуться в жизнь,

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеНеобычныеЛетниеПо дворам и параднымИнтерактивныеЛенфильмПопулярные местаУлицы и переулкиКиностудииМузеиКиноПетроградка

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Индивидуальная
1 час
46 отзывов
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500 за всё до 10 чел.
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Автопрогулка по местам фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
1310010 480 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам