Я объединил информативную экскурсию и игру — так вы с лёгкостью погрузитесь в атмосферу советского кино и узнаете много нового. Вам предстоит отвечать на вопросы, рассматривать плакаты, угадывать названия кинокартин, мелодии из фильмов и фамилии актёров, вспоминать культовые фразы. За правильные ответы выдаются жетоны с баллами, а в конце победитель получает приз.
А что увидим?
Вы окажетесь возле «Ленфильма» и послушаете историю его возникновения. Прогуляетесь по бывшей улице братьев Васильевых — авторов фильма «Чапаев». Исследуете дворы и дома, где жили актёры и режиссёры советского кино. Побываете на местах съёмках «Шерлок Холмса» и «Старика Хоттабыча». Увидите граффити с В. Ливановым, А. Мироновым, Е. Евстигнеевым и многое другое.
Вы узнаете
Какой развлекательный сад был на месте киностудии «Ленфильм» и при чём здесь аквариум
Где и когда в Петербурге впервые показали фильмы братьев Люмьер
Как Максим Горький стал первым в России кинокритиком и что из этого вышло
Кто создал первое в Российской империи «синематографическое ателье»
Почему Ленин из всех искусств важнейшим считал кино
Где находился популярный среди киноактёров гастроном «Голливуд»
Кому Дмитрий Шостакович проиграл в карты рояль и как это связано с «Ленфильмом»
Как англичане признали Василия Ливанова лучшим Шерлоком Холмсом всех времён и народов
Кому подойдёт эта экскурсия
Несмотря на обилие интерактивов, программа вряд ли будет интересна детям, ведь здесь важна насмотренность. Участники будут максимально вовлечены, если они уже знакомы с советскими фильмами и актёрами.
Организационные детали
Это пешеходная программа без дополнительных расходов.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 501 туриста
Привет! Меня зовут Виталий. Я провожу экскурсии-квизы в Петербурге более 8 лет. Гид в них одновременно ведущий увлекательной игры: он задаёт вопросы и объявляет задания на внимательность. За правильные ответы выдаёт жетоны с баллами, а в конце награждает победителя призом. Это очень динамичный, весёлый и нестандартный формат, при котором каждый участник находится в тонусе, ощущает азарт и вовлечённость.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
1 сен 2023
Очень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, как поклонницы советского кино, и вообще истории кино, и регулярного участника квизов по сов. кино читать дальше
- просто подарок! Очень понравилось, как построена экскурсия - в интерактивной форме, с разгадыванием заданий. Всегда люблю такой формат больше стандартных экскурсий. Получилось погружение в прошлое в союзе с настоящим. Родителей и сокомандников по квизам по советским фильмам точно надо сюда вести!
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Оксана
1 авг 2023
Для меня, человека, который первый раз в Санкт-Петербурге важно почувствовать город. Его атмосферу, окунуться в жизнь, живую, настоящую, с её страстями. В жизнь людей, моих современников, которых мы видели на экране. И это случилось. Благодарю Виталия, за интересную экскурсию! Два с половиной часа пролетели, как одно мгновение. Однозначно, рекомендую!
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