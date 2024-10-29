Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых в мини-группе
Гатчинские затворники или милые дачники? Открыть семейные истории дворца и полюбоваться интерьерами
«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит» — цитата Антуана де Сент-Экзюпери станет мотивом нашей экскурсии. Вы познакомитесь с Гатчинским дворцом, следуя за детьми и их родителями, когда-то жившими здесь. «Попадёте» на бал, рассмотрите великолепные интерьеры, сыграете в «живые картины». А я увлеку вас рассказами о буднях и праздниках этого замка!
Описание экскурсии
Воспоминания о любимой «даче»
История Гатчины как летней царской резиденции началась с момента восхождения Павла I на престол. Однако, ещё до получения этого громкого статуса Гатчинский дворец и прилегающие земли были любимы молодым наследником. Вы представите, как Павел Петрович строил здесь своё государство и мечту. Рядом с ним всегда были увлеченные участники, зрители и почитатели — его жена и дети. Мы откроем теплые воспоминания семьи Николая I об этой «даче» и её домашнем театре, а также поговорим о «гатчинском затворнике» Александре III.
Познавательно, но нескучно!
Проходя по парадным залам Гатчинского дворца, вспомним о том времени, когда в них раздавался детский смех. Вы узнаете, что радовало, а что огорчало юных дачников. Попробуете войти в Белый зал на бал согласно этикету и сыграете в «живые картины» в Малой Тронной. Посчитаете, сколько и каких уроков было у царских детей, и внимательно рассмотрите гобелены в Тронном зале и Малиновой гостиной. А ещё зададим пару вопросов лесной нимфе Эхо в подземной галерее дворца.
Организационные детали
Экскурсия начинается уже перед входом в Гатчинский дворец, куда вам нужно добраться самостоятельно (это недолго и несложно — на электричке, «Ласточке», автобусе или машине). По запросу возможен трансфер
Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец: взрослые — 600 руб. /чел.; учащиеся и студенты РФ — 300 руб. /чел.; пенсионеры РФ — 400 руб. /чел. Билет для гида не нужен
В дождливую погоду подземный ход может быть закрыт
Экскурсия подойдёт для школьников старше 12-ти лет
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гатчинского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1248 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии по читать дальше
необычным маршрутам. В тривиальных на первый взгляд вещах всегда кроется загадка. Цель моих встреч с вами — открывать секреты вместе. Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я открыта к общению и надеюсь на взаимно интересные знакомства! Экскурсии по самым популярным маршрутам провожу я и мои коллеги-гиды.