«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит» — цитата Антуана де Сент-Экзюпери станет мотивом нашей экскурсии. Вы познакомитесь с Гатчинским дворцом, следуя за детьми и их родителями, когда-то жившими здесь. «Попадёте» на бал, рассмотрите великолепные интерьеры, сыграете в «живые картины». А я увлеку вас рассказами о буднях и праздниках этого замка!

Описание экскурсии

Воспоминания о любимой «даче»

История Гатчины как летней царской резиденции началась с момента восхождения Павла I на престол. Однако, ещё до получения этого громкого статуса Гатчинский дворец и прилегающие земли были любимы молодым наследником. Вы представите, как Павел Петрович строил здесь своё государство и мечту. Рядом с ним всегда были увлеченные участники, зрители и почитатели — его жена и дети. Мы откроем теплые воспоминания семьи Николая I об этой «даче» и её домашнем театре, а также поговорим о «гатчинском затворнике» Александре III.

Познавательно, но нескучно!

Проходя по парадным залам Гатчинского дворца, вспомним о том времени, когда в них раздавался детский смех. Вы узнаете, что радовало, а что огорчало юных дачников. Попробуете войти в Белый зал на бал согласно этикету и сыграете в «живые картины» в Малой Тронной. Посчитаете, сколько и каких уроков было у царских детей, и внимательно рассмотрите гобелены в Тронном зале и Малиновой гостиной. А ещё зададим пару вопросов лесной нимфе Эхо в подземной галерее дворца.

Организационные детали