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Экскурсия в приложении: По заброшенным усадьбам на автомобиле

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1 отзыв
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Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия в приложении: По заброшенным усадьбам на автомобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕵️Квест
  • 🏛История и архитектура
  • 🚗На автомобиле
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: По заброшенным усадьбам на автомобиле
Экскурсия в приложении: По заброшенным усадьбам на автомобиле

Что вы увидите

  • Некогда великолепный дворцовый комплекс фаворитов Елизаветы и Екатерины, ныне в руинах
  • Усадьба Корфов
  • Развалины баронского особняка и парк
  • Руины живописной церкви в вывшем имении Якова Брюса, ближайшего сподвижника Петра Первого, первого российского астронома
  • Усадьба известного литератора
Посетите одни из самых интересных заброшенных усадеб Ленинградской области в ходе автоквеста «Завещание».
Некогда роскошные дворцы превращаются в живописные руины. Торопитесь увидеть то, что вскоре исчезнет вслед за своими владельцами.
Вас ждет маршрут по карте 1676 года, шесть красивых 🤩 усадеб, интересные задачки, познавательная информация по каждой точке и исторические факты.

Сюжет:

    В большой влиятельной семье траур: в окружении многочисленных потомков и родственников скончался в очень преклонном возрасте известный археолог. Еще при жизни ходили слухи, что ему принадлежала большая коллекция ценных вещей, о которой, впрочем, никто толком сказать ничего не мог. После всех похоронных процедур в кругу дружной семьи разгорелся нешуточный скандал: дедушка оставил более, чем странное завещание. Все свое имущество он даровал благотворительному фонду, не оставив своим родственникам практически ничего. Разве что всем им пришли какие-то странные письма... Но и в них о коллекции ни слова. Почему так произошло? Может, это очередная шутка взбалмошного дедули, на которые он был горазд всю свою жизнь? И что значат эти странные письма?

    Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:

    • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
    • Вы не зависите от гида или группы;
    • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
    • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
    Что входит
    • Интерактивная экскурсия
    • Викторины
    • Захватывающие истории от местного жителя.
    Что не входит
    • Аудиогид.
    • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
    Начало
    🚩 Пулковское шоссе, напротив Outlet Pulkovo Village
    Место завершения
    🏁 Усадьба известного литератора
    Экскурсия в приложении: По заброшенным усадьбам на автомобиле
    Экскурсия в приложении: По заброшенным усадьбам на автомобиле
    Экскурсия в приложении: По заброшенным усадьбам на автомобиле
    Экскурсия в приложении: По заброшенным усадьбам на автомобиле

    Выберите день для проведения квеста

    • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
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    1 отзыв оставили туристы

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