Посетите одни из самых интересных заброшенных усадеб Ленинградской области в ходе автоквеста «Завещание».

Некогда роскошные дворцы превращаются в живописные руины. Торопитесь увидеть то, что вскоре исчезнет вслед за своими владельцами.

Вас ждет маршрут по карте 1676 года, шесть красивых 🤩 усадеб, интересные задачки, познавательная информация по каждой точке и исторические факты.

Сюжет:

В большой влиятельной семье траур: в окружении многочисленных потомков и родственников скончался в очень преклонном возрасте известный археолог. Еще при жизни ходили слухи, что ему принадлежала большая коллекция ценных вещей, о которой, впрочем, никто толком сказать ничего не мог. После всех похоронных процедур в кругу дружной семьи разгорелся нешуточный скандал: дедушка оставил более, чем странное завещание. Все свое имущество он даровал благотворительному фонду, не оставив своим родственникам практически ничего. Разве что всем им пришли какие-то странные письма... Но и в них о коллекции ни слова. Почему так произошло? Может, это очередная шутка взбалмошного дедули, на которые он был горазд всю свою жизнь? И что значат эти странные письма?

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация: