Усадьба Ильи Репина с поэтичным названием «Пенаты» находится в Курортном районе Петербурга, на живописном побережье Финского залива. На репинских средах в усадьбе бывали Сергей Есенин, Максим Горький, Фёдор Шаляпин. Мы тоже отправимся в гости к художнику, а заодно познакомимся с оживлённой загородной жизнью этих мест с начала 20 века и до наших дней.

Описание экскурсии

Во время трассовой экскурсии вы услышите об истории земель, лежащих вдоль северного побережья Финского залива, финском посёлке Куоккала и годах войны, гремевшей здесь.

Прогуляетесь по Сестрорецку. Здесь работал оружейный завод (улицы Мосина, Токарева, Дегтярева напомнят нам об этом), Ефим Никонов испытывал «потаённое судно», а Пётр I велел основать парк «Дубки». Сестрорецк также известен как бальнеологический курорт.

Отправитесь в усадьбу «Пенаты» в Репино. Узнаете:

о художнике Илье Репине и его спутнице Наталии Нордман, которой и принадлежала усадьба

демократичной атмосфере, которая царила в «Пенатах»

Корнее Чуковском, жившем здесь, гроссмейстере Михаиле Ботвиннике, который тут родился, и Анне Вырубовой, сбежавшей сюда из красного Петрограда

а также о советских писателях, некоторые из которых и сейчас живут в Комарово

Пройдётесь по береговой линии Финского залива, сделаете кофе-паузу и ненадолго заглянете в Комарово.

По желанию посетите музей «Келломяки — Комарово», который позволит эффектно завершить разговор о дачной жизни этих мест.

Примерный тайминг

Дорога из Петербурга в Сестрорецк с осмотром Сестрорецка — 1 ч

Дорога в «Пенаты» и посещение усадьбы — 1,5–2 ч

Заезд на дачу Вырубовой и пляж — 15 мин, если с кофе-паузой — 30 мин

Дорога в Комарово с осмотром Комарово (или музея) — 1 ч

Дорога в Петербург — 40–60 мин.

Организационные детали

До 5.08 усадебный дом Репина закрыт на реставрацию. Посещение усадьбы «Пенаты» включает в себя прогулку по территории, осмотр основных построек и могилы художника, посещение тематических экспозиций (глэмпингов)

Едем на комфортабельном авто Kia Sportage, Huyndai Creta или аналоге

Старт программы в пределах центра. Удалённые районы города и область — по согласованию, за доплату

С вами будет один из гидов нашей команды

