Усадьба Ильи Репина с поэтичным названием «Пенаты» находится в Курортном районе Петербурга, на живописном побережье Финского залива. На репинских средах в усадьбе бывали Сергей Есенин, Максим Горький, Фёдор Шаляпин.
Мы тоже отправимся в гости к художнику, а заодно познакомимся с оживлённой загородной жизнью этих мест с начала 20 века и до наших дней.
Мы тоже отправимся в гости к художнику, а заодно познакомимся с оживлённой загородной жизнью этих мест с начала 20 века и до наших дней.
Описание экскурсии
Во время трассовой экскурсии вы услышите об истории земель, лежащих вдоль северного побережья Финского залива, финском посёлке Куоккала и годах войны, гремевшей здесь.
Прогуляетесь по Сестрорецку. Здесь работал оружейный завод (улицы Мосина, Токарева, Дегтярева напомнят нам об этом), Ефим Никонов испытывал «потаённое судно», а Пётр I велел основать парк «Дубки». Сестрорецк также известен как бальнеологический курорт.
Отправитесь в усадьбу «Пенаты» в Репино. Узнаете:
- о художнике Илье Репине и его спутнице Наталии Нордман, которой и принадлежала усадьба
- демократичной атмосфере, которая царила в «Пенатах»
- Корнее Чуковском, жившем здесь, гроссмейстере Михаиле Ботвиннике, который тут родился, и Анне Вырубовой, сбежавшей сюда из красного Петрограда
- а также о советских писателях, некоторые из которых и сейчас живут в Комарово
Пройдётесь по береговой линии Финского залива, сделаете кофе-паузу и ненадолго заглянете в Комарово.
По желанию посетите музей «Келломяки — Комарово», который позволит эффектно завершить разговор о дачной жизни этих мест.
Примерный тайминг
- Дорога из Петербурга в Сестрорецк с осмотром Сестрорецка — 1 ч
- Дорога в «Пенаты» и посещение усадьбы — 1,5–2 ч
- Заезд на дачу Вырубовой и пляж — 15 мин, если с кофе-паузой — 30 мин
- Дорога в Комарово с осмотром Комарово (или музея) — 1 ч
- Дорога в Петербург — 40–60 мин.
Организационные детали
- До 5.08 усадебный дом Репина закрыт на реставрацию. Посещение усадьбы «Пенаты» включает в себя прогулку по территории, осмотр основных построек и могилы художника, посещение тематических экспозиций (глэмпингов)
- Едем на комфортабельном авто Kia Sportage, Huyndai Creta или аналоге
- Старт программы в пределах центра. Удалённые районы города и область — по согласованию, за доплату
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Парк усадьбы «Пенаты»: полный билет — 100 ₽ (для гида тоже), льготный — 50 ₽. Выходной день — вторник
- Музей «Келломяки — Комарово»: полный билет — 200 ₽ (для гида тоже), льготный — 100 ₽ю Выходной день — среда
- По желанию время экскурсии может быть продлено: 1 час — 2500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3235 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Сестрорецк, Комарово, «Пенаты»: дачная жизнь 20 века»
Мини-группа
до 6 чел.
Приморский Парадиз - Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
Путешествие по Курортному району Петербурга: от Сестрорецка до Зеленогорска. Узнайте об истории и насладитесь природой, отдыхая с комфортом
Начало: У метро «Беговая»
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:00
30 мая в 11:00
31 мая в 10:00
13 400 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Уютный дачный Сестрорецк
Прогулка по Сестрорецку: от исторических дач до живописных берегов Финского залива. Узнайте, как курорт стал любимым местом отдыха петербуржцев
Начало: В городе Сестрорецк
Расписание: ежедневно в 12:00
29 мая в 12:00
30 мая в 12:00
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
Увлекательное путешествие по курортным районам Петербурга: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк и другие. Узнайте о знаменитых дачниках и исторических событиях
29 мая в 08:00
1 июн в 08:30
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Сегодня в 20:00
29 мая в 21:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 16 000 ₽ за экскурсию