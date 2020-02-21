15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лицей и лицеисты

Место, где шесть лет воспитывался Александр Сергеевич Пушкин, откроет свои секреты и перенесет в атмосферу, в которой жили и учились лицеисты I выпуска. Вы посетите Большой зал, Газетную комнату, Библиотеку с подлинной коллекцией, учебные классы и спальни воспитанников. Услышите истории о выдающихся выпускниках, забавных происшествиях, традициях и особенностях лицейского образования.

Неповторимые интерьеры дворца

Екатерининский дворец — шедевр русского барокко, над которым трудились выдающиеся архитекторы. Вы узнаете, кем и сколько раз перестраивался ансамбль и черты каких стилей можно рассмотреть в его интерьере и экстерьере. Услышите рассказ о печальных событиях военного времени, после которых от дворца остались практически обугленные руины, и ходе восстановительных работ, благодаря которым сегодня мы снова можем любоваться главной царской резиденцией. Оцените роскошь парадной анфилады, Большого и Картинного залов, Антикамер и Зеленой столовой, а также той самой Янтарной комнаты, известной на весь мир.

Природа Царского села

Царскосельская дорога, по которой лежит путь к резиденции, откроет вам прекрасные русские пейзажи, а великолепный Екатерининский парк — изящество русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. Вы посетите самую красивую часть парка, которую называют Старым садом, увидите «Висячий сад», грот и Эрмитаж, Китайскую беседку, Камеронову галерею и Холодную баню с Агатовыми комнатами. Мы обязательно расскажем, какие функции выполняло каждое из архитектурных «украшений», а вы просто насладитесь прогулкой по парку, достойному императоров.