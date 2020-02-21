15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с бытом лицеистов, заглянуть в Янтарную комнату и прогуляться по роскошному парку

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
Добро пожаловать в Царское село! Старинный Лицей расскажет о приключениях юного Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, а Екатерининский дворец поразит парадными интерьерами и великолепным регулярным парком.

Вы узнаете, как учился гений русской поэзии, прогуляетесь по анфиладе монарших залов и вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу.
2000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 35 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
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У этой экскурсии15 отзывов
4.53
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец

Что вас ожидает

Лицей и лицеисты
Место, где шесть лет воспитывался Александр Сергеевич Пушкин, откроет свои секреты и перенесет в атмосферу, в которой жили и учились лицеисты I выпуска. Вы посетите Большой зал, Газетную комнату, Библиотеку с подлинной коллекцией, учебные классы и спальни воспитанников. Услышите истории о выдающихся выпускниках, забавных происшествиях, традициях и особенностях лицейского образования.

Неповторимые интерьеры дворца
Екатерининский дворец — шедевр русского барокко, над которым трудились выдающиеся архитекторы. Вы узнаете, кем и сколько раз перестраивался ансамбль и черты каких стилей можно рассмотреть в его интерьере и экстерьере. Услышите рассказ о печальных событиях военного времени, после которых от дворца остались практически обугленные руины, и ходе восстановительных работ, благодаря которым сегодня мы снова можем любоваться главной царской резиденцией. Оцените роскошь парадной анфилады, Большого и Картинного залов, Антикамер и Зеленой столовой, а также той самой Янтарной комнаты, известной на весь мир.

Природа Царского села
Царскосельская дорога, по которой лежит путь к резиденции, откроет вам прекрасные русские пейзажи, а великолепный Екатерининский парк — изящество русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. Вы посетите самую красивую часть парка, которую называют Старым садом, увидите «Висячий сад», грот и Эрмитаж, Китайскую беседку, Камеронову галерею и Холодную баню с Агатовыми комнатами. Мы обязательно расскажем, какие функции выполняло каждое из архитектурных «украшений», а вы просто насладитесь прогулкой по парку, достойному императоров.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Входные билеты в Царскосельский Лицей, Екатерининский дворец и парк, Янтарную комнату включены в стоимость
  • Экскурсия не проводится в последний понедельник и последнюю пятницу каждого месяца
  • Экскурсия по парку проводится с 1 мая по 20 октября. В другое время экскурсия проводится только по придворцовой части парка.
  • Для групп от 10 человек перед бронированием необходимо подтверждение гида
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворец

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Когда я выбирала экскурсию именно на Трипстере, то хотела избежать минусов групповой автобусной экскурсии, но, к сожалению, данная экскурсия оказалась именно стандартной групповой автобусной экскурсией, которую можно купить в любом киоске у Гостиного двора- большой автобус с двумя группами в Пушкин и Павловск, час ожидания отправления в автобусе с долгими пересчетами количества участников, рекламой дисков, путеводителей, подстаканников. По дороге в Пушкин стандартная обзорная экскурсия по ходу движения.
В Пушкине экскурсии в Лицее и Дворце проводятся соответственно местными экскурсоводами, и здесь конечно, как повезёт. В Лицее у нас был замечательный экскурсовод, молодая девушка, рассказывала захватывающе и эмоционально, чего, к сожалению, не могу сказать об экскурсоводе во Дворце, там было достаточно монотонно, и больше рассчитанно конечно на взрослую аудиторию.
После экскурсии во Дворце подождали немного автобус из Павловска со второй группой и вернулись обратно к Гостиному двору.
10 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, но хотелось бы побольше узнать про сам город Пушкин. На обратном пути увидела на выезде деревянную дачу Пушкина, хотелось бы включить в экскурсию этот объект тоже. Либо больше свободного времени чтобы было для посещения этого объекта самостоятельно.
Екатерининский дворец восхитительный, гид очень интересно все рассказывала.
Про Царскосельский лицей хотелось бы тоже узнать больше и немного подробнее рассмотреть экспонаты.
Все было быстрее-быстрее, хотя хочется хотя бы дополнительные полчаса для каждого объекта чтобы посмотреть то, что не удалось посмотреть во время экскурсии.
Сами экскурсии были очень содержательны.
8 февраля 2020
Очень плохо было рассчитано время. Сначала мы очень долго чего-то ждали и не ехали, а потом, в конце, очень быстро бегали по екатерининскому парку, потому что кто-то куда-то Уже опаздывал, а само время экскурсии давно подошло к концу. Временной период отведённый на экскурсию изначально был очень мал, невозможно все за такой короткий срок успеть, всегда бывают какие-то риски. С тайм-менеджментом у компании большие проблемы.
10 января 2020
Наша семья получила удовольствие от этой экскурсии. Очень понравился экскурсовод Сергей. Рассказывал о своем городе с любовью. Мы прониклись. Спасибо. Хорошая организации поездки. Везде проходили без очереди.
Рекомендуем.
8 января 2020
Посетили экскурсию 6 января 2020 года с дочкой 11-ти лет и остались очень довольны. Это была наша третья экскурсия у Ирины. Очень умный и интеллектуально развитый гид Роман, с отлично поставленной грамотной речью. По дороге в Царское Село рассказывал нам интересные истории о пушкинских временах, истории создания Царского Села. Также рассказал о военном периоде и блокаде Ленинграда. История была интересной и искренней, что называется, до слез. Конечно, мы обо всем этом знаем из школьных учебников. Но Роман смог до нас донести эти события особенно проникновенно. Все слушали с упоением Романа, и старшее поколение, и молодежь. В самом Царском Селе мы посетили Лицей, экскурсовод очень культурная, интеллигентная, провела очень интересную экскурсию и ответила на все вопросы. В Екатерининском дворце тоже все прошло на высоком уровне. Единственное пожелание поставить в Янтарной комнате охрану, так как некоторые гости из дружественных стран ведут себя, прямо скажем, не очень адекватно.
В целом экскурсия очень понравилась, Роман с нашей группой вел себя дипломатично, культурно и участливо. Помогал разрешать проблемы. На обратном пути тоже доносил до нас интересную информацию. Экскурсию буду рекомендовать друзьям и близким.
Единственное, что в начале испортило настроение, это то, что я забронировала и оплатила экскурсию через сайт вечером 4 января, но менеджер почему-то 6 января меня не увидела в списках и реагировала не участливо, всем видом показывая, что я ничего не платила, и нам с ребенком надо выйти из автобуса. Пришлось мне самой проявлять инициативу и просить, чтобы еще раз проверили, выяснили про нас. И тогда нас все таки нашли в списках. Но стресс мы с дочкой испытали. В остальном все прошло замечательно.
7 января 2020
Все прекрасно
3 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия. Спасибо году Елене - содержательно, насыщенно, динамично, интересно и познавательно.
Гиды с царскосельском лицее и екатерининском дворце тоже были на высоте - впечатления и эмоции исключительно положительные.
2 декабря 2019
Интересная и познавательная экскурсия с квалифицированными гидами, что очень приятно. Отличная организация. Все вовремя.
25 ноября 2019
Удачно спланированная экскурсия. В очереди во дворец не стояли. Все успели посмотреть.
25 ноября 2019
На экскурсию ездили 24.11.2019. Экскурсию вела и сопровождала до царского села и Екатерининского двора-,Светлана. Очень интересно рассказывала, внимательная к нам, посетителям
Ещё 5 отзывов

Ирина проводит ещё 10 экскурсий

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