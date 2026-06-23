Экскурсия по Елисеевскому магазину в Санкт-Петербурге - это уникальная возможность посетить исторические помещения, такие как кабинет директора и интерьерный балкон. Гости смогут увидеть винный погреб и музей с антикварными предметами. Профессиональные гиды расскажут об истории магазина, показывая архивные материалы и фотографии.



Эта экскурсия позволяет ощутить атмосферу царского и советского Петербурга, делая её незабываемым событием для каждого участника

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения экскурсии в Елисеевском магазине - это осень и зима. В это время года атмосфера внутри магазина особенно уютная и позволяет полностью погрузиться в историческую обстановку. Также в эти месяцы меньше туристов, что делает экскурсию более комфортной.

Сейчас август — это идеальное время.