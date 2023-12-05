Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Групповая экскурсия в легендарное здание на Невском и в те его части, куда нельзя попасть просто так

Наша авторская экскурсия проходит в локациях, которые недоступны обычным посетителям магазина купцов Елисеевых, — в историческом кабинете директора, интерьерном балконе, винном погребе и не только.

Она построена в формате увлекательного рассказа, проиллюстрированного архивными материалами, фотографиями, данными исследований и показом антикварных предметов из музея.
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Елисеевский магазин — шикарный образец архитектуры модерна и объект торговли 20 века, который стал одним из немногих в мире магазинов-музеев. Сегодня петербуржцы и гости города могут прийти сюда как за необычными товарами, так и для того, чтобы погрузиться в атмосферу прошлой эпохи, прочувствовать, каково это было — жить в царском, а затем советском Петербурге и пробовать редкие деликатесы со всего мира.

В программу входит посещение:

  • Торгового зала
  • Исторического кабинета директора
  • Интерьерного балкона второго этажа
  • Исторического винного погреба и современного производства
  • Музея с фотоколлекций, личными вещами Елисеевых и дореволюционными товарами магазина

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте вы получите ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
  • Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Елисеевском магазине
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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