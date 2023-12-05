Групповая экскурсия в легендарное здание на Невском и в те его части, куда нельзя попасть просто так
Наша авторская экскурсия проходит в локациях, которые недоступны обычным посетителям магазина купцов Елисеевых, — в историческом кабинете директора, интерьерном балконе, винном погребе и не только.
Она построена в формате увлекательного рассказа, проиллюстрированного архивными материалами, фотографиями, данными исследований и показом антикварных предметов из музея.
Она построена в формате увлекательного рассказа, проиллюстрированного архивными материалами, фотографиями, данными исследований и показом антикварных предметов из музея.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Елисеевский магазин — шикарный образец архитектуры модерна и объект торговли 20 века, который стал одним из немногих в мире магазинов-музеев. Сегодня петербуржцы и гости города могут прийти сюда как за необычными товарами, так и для того, чтобы погрузиться в атмосферу прошлой эпохи, прочувствовать, каково это было — жить в царском, а затем советском Петербурге и пробовать редкие деликатесы со всего мира.
В программу входит посещение:
- Торгового зала
- Исторического кабинета директора
- Интерьерного балкона второго этажа
- Исторического винного погреба и современного производства
- Музея с фотоколлекций, личными вещами Елисеевых и дореволюционными товарами магазина
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте вы получите ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Елисеевском магазине
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 12:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2634 туристов
Когда мы были детьми, мы любили гулять по крышам, а когда выросли — решили сделать это своим делом. Ведь взрослым иногда так не хватает этих детских эмоций и впечатлений! И мы с радостью ими поделимся с вами:) Ещё мы любим историю… и Петербург… и историю Петербурга. А главное — умеем преподнести ее интересно, без россыпи дат и фамилий, которые почти сразу вылетают из головы. Уже три года мы проводим нестандартные экскурсии по Петербургу. С нами вы сможете погрузиться в атмосферу руферства и побороть страх высоты, подарить своей половинке свидание на крыше или понаблюдать за разведением мостов с высоты птичьего полёта. Заглянуть за закрытые двери доходных домов и особняков, а также повеселиться и найти новых друзей, гуляя с нами по барам. А ещё нам доверяют звезды: наши экскурсии посещали такие известные персоны, как группа «Каста», «Franz Ferdinand» и «Therr Maitz».
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