Экскурсия по Елисеевскому магазину в Санкт-Петербурге - это уникальная возможность посетить исторические помещения, такие как кабинет директора и интерьерный балкон. Гости смогут увидеть винный погреб и музей с антикварными предметами. Профессиональные гиды расскажут об истории магазина, показывая архивные материалы и фотографии.
Эта экскурсия позволяет ощутить атмосферу царского и советского Петербурга, делая её незабываемым событием для каждого участника
Эта экскурсия позволяет ощутить атмосферу царского и советского Петербурга, делая её незабываемым событием для каждого участника
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Уникальные исторические локации
- 📸 Архивные материалы и фотографии
- 🍷 Посещение винного погреба
- 🏛️ Атмосфера царского и советского Петербурга
- 👨🏫 Профессиональные гиды
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения экскурсии в Елисеевском магазине - это осень и зима. В это время года атмосфера внутри магазина особенно уютная и позволяет полностью погрузиться в историческую обстановку. Также в эти месяцы меньше туристов, что делает экскурсию более комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Торговый зал
- Исторический кабинет директора
- Интерьерный балкон
- Винный погреб
- Музей
Описание экскурсии
Елисеевский магазин — шикарный образец архитектуры модерна и объект торговли 20 века, который стал одним из немногих в мире магазинов-музеев. Сегодня петербуржцы и гости города могут прийти сюда как за необычными товарами, так и для того, чтобы погрузиться в атмосферу прошлой эпохи, прочувствовать, каково это было — жить в царском, а затем советском Петербурге и пробовать редкие деликатесы со всего мира.
В программу входит посещение:
- Торгового зала
- Исторического кабинета директора
- Интерьерного балкона второго этажа
- Исторического винного погреба и современного производства
- Музея с фотоколлекций, личными вещами Елисеевых и дореволюционными товарами магазина
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте вы получите ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 15:00 и 19:00, в пятницу в 12:00, 15:00 и 19:30, в субботу в 12:30, 15:30 и 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Елисеевском магазине
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 15:00 и 19:00, в пятницу в 12:00, 15:00 и 19:30, в субботу в 12:30, 15:30 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 9886 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
экскурсия очень информативная, но неприятно было узнать, что ее можно заказать прямо в магазине, причем в 2 раза дешевле. парадокс…
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Т
экскурсию проводила сотрудница магазина, очень доброжелательная, рассказ интересный, примерно 1, 5 часа.
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Гид Марина увлеченный своим делом профессионал. В восторге от экскурсии. Елисеевский- это просто шедевр русского зодчества, экономики, эстетики и тд. Советую посетить эту экскурсию
+2
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Посетили экскурсию! Все очень понравилось, не думала что может что-то заинтересовать среди полок и товара, но мы узнали не только историю создания, но и прошли по тайным местам! И посмотрели на магазин с другой стороны погрузившись в историю! Очень понравилось!!! Рекомендую!!
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Е
Очень познавательная экскурсия. Есть возможность подняться на балкон и увидеть торговый зал сверху. Жаль, что механические фигурки братьев Елисеевых сейчас не доступны для демонстрации.
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О
Экскурсия очень понравилась,экскурсовод Мария очень подробно рассказывала о семье Елисеевых! И показала самые интересные места и даже документальное кино!
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