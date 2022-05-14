Grand Эрмитаж: императорская резиденция и художественный музей

Grand Эрмитаж

Индивидуальная
Grand Эрмитаж: императорская резиденция и художественный музей
Grand Эрмитаж: императорская резиденция и художественный музей
Grand Эрмитаж: императорская резиденция и художественный музей
Grand Эрмитаж: императорская резиденция и художественный музей
Grand Эрмитаж: императорская резиденция и художественный музей
Grand Эрмитаж: императорская резиденция и художественный музей
Grand Эрмитаж: императорская резиденция и художественный музей

Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите здания Зимнего дворца
  • Малого Эрмитажа
  • Большого Эрмитажа
  • Эрмитажного театра и Нового Эрмитажа
Эта экскурсия о самом удивительном дворцовом комплексе в Санкт-Петербурге - Зимнем дворце и Эрмитаже. Зимний дворец когда-то был величественным дворцом, где жили императоры и великое множество их подданных. И хотя эта жизнь была очень пышной и регламентированной, но в официальных залах можно было слышать детский смех, а в личных покоях императрицы видеть образ Мадонны, созданный самим Рафаэлем… О том, каким был дворцовый, а ныне музейный комплекс вы узнаете, пройдя по всем пяти зданиям.
Экскурсия идет около 3 часов, но она происходит в формате диалога и я постараюсь сделать ее легкой - в середине маршрута я с удовольствием предложу спуститься в кафе, где также можно продолжить разговор о Эрмитаже и Петербурге, уточнить что-то по уже пройденным залам, поделиться впечатлениями. Я буду рада пригласить вас к диалогу о картинах в залах, предложу вам выбрать самую интересную для вас картину.
Если в группе будут дети, мы либо сократим маршрут, либо я буду постоянно занимать маленького гостя, чтобы никому не было скучно. В моей работе для меня главное, познакомить и объединить музей и человека, чтобы встреча с музеем прошла легко и с удовольствием.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Не указано
Что не входит
  • Билеты оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
Зимний дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Это частный тур
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Билеты в Эрмитаж приобретаются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Это частный тур

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