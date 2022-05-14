Эта экскурсия о самом удивительном дворцовом комплексе в Санкт-Петербурге - Зимнем дворце и Эрмитаже. Зимний дворец когда-то был величественным дворцом, где жили императоры и великое множество их подданных. И хотя эта жизнь была очень пышной и регламентированной, но в официальных залах можно было слышать детский смех, а в личных покоях императрицы видеть образ Мадонны, созданный самим Рафаэлем… О том, каким был дворцовый, а ныне музейный комплекс вы узнаете, пройдя по всем пяти зданиям.

Экскурсия идет около 3 часов, но она происходит в формате диалога и я постараюсь сделать ее легкой - в середине маршрута я с удовольствием предложу спуститься в кафе, где также можно продолжить разговор о Эрмитаже и Петербурге, уточнить что-то по уже пройденным залам, поделиться впечатлениями. Я буду рада пригласить вас к диалогу о картинах в залах, предложу вам выбрать самую интересную для вас картину.

Если в группе будут дети, мы либо сократим маршрут, либо я буду постоянно занимать маленького гостя, чтобы никому не было скучно. В моей работе для меня главное, познакомить и объединить музей и человека, чтобы встреча с музеем прошла легко и с удовольствием.