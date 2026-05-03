Приготовьтесь к путешествию, где история оживает в свете ярких огней. Это не просто водная прогулка, а погружение в сердце ночного города. Вы пройдёте мимо легендарного крейсера, спящих дворцов и набережных. В кульминации увидите инженерное шоу — развод Дворцового, Троицкого и Литейного мостов.
Описание экскурсии
- Крейсер «Аврора». Под яркими ночными огнями вы увидите символ революции. Узнаете, какой залп на самом деле прозвучал в 1917 году и как корабль чудом пережил Великую Отечественную войну.
- Западный скоростной диаметр (ЗСД). Посмотрите на самый северный небоскрёб мира — сияющий Лахта Центр.
- Гвоздь программы — развод трёх великанов: Дворцового, Троицкого и Литейного мостов. Наш маршрут рассчитан с хирургической точностью, чтобы вы оказались вовремя в самом эпицентре этого индустриального балета.
- Обратный путь. Вы пройдёте вдоль сияющих набережных, величественных дворцов и соборов. Увидите знакомые памятники в романтичном и таинственном освещении.
Организационные детали
- До развода мостов на борту работает аудиогид, во время развода играет фоновая музыка.
- На теплоход можно проносить любые напитки, кроме алкогольных.
- Дополнительные расходы по желанию: напитки в минибаре — на выбор, пледы — 250 ₽ (обязательно сообщите администратору, что вы купили билет на Трипстере).
- Продажа билетов на рейс закрывается за час до начала прогулки.
- Льготный билет доступен для школьников и студентов, многодетных родителей, пенсионеров и инвалидов II и III группы. При себе необходимо иметь подтверждающие документы.
- Посадка начинается за 30 минут до отплытия.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе памятника «Медный всадник»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алые паруса — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 4501 туриста
Наши приоритеты — предоставление качественных услуг и максимальное удовлетворение клиента. Для этого мы неустанно работаем над повышением качества. В частности, постоянно поддерживаем превосходное состояние наших судов и средств безопасности. Наш персонал обладает высокой квалификацией. Всё это в совокупности делает ваше пребывание на борту наших судов комфортным и безопасным. Добро пожаловать на борт!
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Я думаю слова тут лишние, смотрите фотки😍
N
Отличная прогулка) Красивые виды, мосты, корабль. Мини-кофе на теплоходе. Всё супер. Спасибо
С
Все понравилось, впечатлений куча.
Г
Во время начала развода мостов если это возможно отключайте музыку не посредственно на катере, она перебивает музыку которая играет непосредственно при разводе Дворцового моста
Само путешествие очень понравилось, но вот аудиогид подкачал: то повтор по несколько раз одного и того же материала, то несоответствие того про что говорят и места где проплывали в данный момент, то проглатывание слов. Аудиогид начался не с самого начала.
А
Маршрут до моста ЗСД с видом на Лахта центр и обратно на развод трех мостов. Отличный вид на мосты с воды 👍🏼 если нужен экскурсионный материал, музыка, танцы, ужин, то лучше выбрать другой теплоход. Тут просто виды за небольшую стоимость. Пледов нет. Динамики барахлят.
