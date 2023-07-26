Теплоход отправляется в двухчасовое путешествие, в котором пройдет по малым рекам и каналам города с экскурсионным сопровождением, далее дойдет до знаменитой Авроры, и под фоновое музыкальное сопровождение, направится в центральную акваторию Невы для просмотра разведения мостов.

Для удобства пассажиров во время всего круиза на борту работает бар с горячими, холодными напитками и снеками.

Маршрут: р. Фонтанка — Крюков канал — р. Мойка — р. Фонтанка — р. Нева — Аврора — Центральная акватория Невы и просмотр разведения Дворцового и Троицкого мостов — р. Фонтанка

Продолжительность: 2 часа 20 минут:

при увеличении уровня воды и других факторов, влияющих на безопасность пассажиров, маршрут может быть изменен.