Круиз «Музыка разводных мостов на теплоходе»

Теплоходная прогулка в Санкт-Петербурге: наблюдение за разводящимися мостами

4.4
63 отзыва
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Приглашаем вас в романтический ночной круиз, во время которого вы понаблюдаете за разводящимися мостами в яркой подсветке.
Круиз «Музыка разводных мостов на теплоходе»
Круиз «Музыка разводных мостов на теплоходе»
Круиз «Музыка разводных мостов на теплоходе»
Круиз «Музыка разводных мостов на теплоходе»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Троицкий собор
  • Семимостье
  • Исаакиевский собор
  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
  • Аврора
  • Петропавловская крепость
  • Ростральные колонны
  • Медный всадник
  • Разведение Дворцового и Троицкого мостов
  • Михайловский замок
  • Аничков мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Теплоход отправляется в двухчасовое путешествие, в котором пройдет по малым рекам и каналам города с экскурсионным сопровождением, далее дойдет до знаменитой Авроры, и под фоновое музыкальное сопровождение, направится в центральную акваторию Невы для просмотра разведения мостов.
Для удобства пассажиров во время всего круиза на борту работает бар с горячими, холодными напитками и снеками.
Маршрут: р. Фонтанка — Крюков канал — р. Мойка — р. Фонтанка — р. Нева — Аврора — Центральная акватория Невы и просмотр разведения Дворцового и Троицкого мостов — р. Фонтанка

Продолжительность: 2 часа 20 минут:

при увеличении уровня воды и других факторов, влияющих на безопасность пассажиров, маршрут может быть изменен.

Ежедневно в 23:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на теплоход комфорт класса: открытая палуба, панорамный салон, туалетная комната.
  • Сопровождение аудиогида
Что не входит
  • Пледы
  • Еда и напитки (приобретаются отдельно)
Место начала и завершения?
наб. реки Фонтанки, д. 71
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 23:30
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Посадка начинается в 23:10, отправление в 23:30 от причала на наб. реки Фонтанки, 71
  • Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъем уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)
  • На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения
  • Перед посадкой на рейс осуществляется входной температурный контроль
  • Билеты не привязаны к местам, рассадка на судне свободная.
  • Круиз проходит по расписанию и не зависит от решения городской организации Мостотрест о разведении мостов в данную дату.
  • Рекомендуем одеваться теплее - на воде всегда прохладнее.
  • На борт судна запрещено проносить свою еду и напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 63 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
15
3
11
2
1
1
К
26 июля 2023
Все понравилось, погода немного подвела, но в целом организация хорошая. Надо понимать, что транспорта на воде будет очень много и Дворцовый мост увидите не с" первого ряда", зато Троицкий открылся прямо перед нами)))
Д
25 июля 2023
В целом понравилось. Если планируете оставаться на открытой палубе - обязательно одевайтесь теплее, даже летом.
Т
17 июля 2023
Были на экскурсии 13 июля, на 23:30 вечера, экскурсия просто огонь, в сопровождении с гидом на записи, всё было понятно и приятно слушать. Заранее почитала отзывы,что холодно на воде,поэтому запаслись куртками и приобрели один плед за 350р. новый, его и забираешь с собой домой, бесплатных там нет, но это не омрачило такую прекрасную экскурсию, красота неимоверная, развод двух мостов увидели, ещё большой карабль подплывали близко к нему. Можно было взять перекусить и попить с собой и там в кафе)
А
8 июля 2023
Все было замечательно, обязательно тепло одевайтесь на Неве холодный ветер продувает хорошо.
М
5 июля 2023
Эта экскурсия немного разочаровала… не знаю насколько оправдана цена в 2000 рублей,но продавать пледы … это перебор. Экскурсионное сопровождение было скудное… многое повторялось по нескольку раз. Место у моста было далеко неа первом ряду. Музыкальное сопровождение через колонку мне кажется вообще не стоящим упоминания…. в общем,в лучшем случае тройка… за счёт прекрасных пейзажей Петербурга. Не советую
Н
4 июля 2023
С
30 июня 2023
Можно сервис за такие деньги сделать лучше. Чай и кофе так себе. Пледы вообще воняют секенхендом.
В целом сама прогулка очень даже понравилась.
И
23 июня 2023
О
14 июня 2023
Н
8 июня 2023
Л
23 мая 2023
Д
4 мая 2023
Очень интересная и красивая экскурсия. Отоичная музыка и конечно- разводы мостов! На борту очень цивильный туалет, бар, где можно попить чаю. Вообщем, ни о чем не жалеем!
К
29 апр 2023
В
25 апр 2023
M
25 апр 2023
Ещё 48 отзывов

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