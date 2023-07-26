Теплоходная прогулка в Санкт-Петербурге: наблюдение за разводящимися мостами
Приглашаем вас в романтический ночной круиз, во время которого вы понаблюдаете за разводящимися мостами в яркой подсветке.
Ближайшие даты:
14
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15
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авг
16
авг
авг
17
авг
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Что вас ожидает:
- Троицкий собор
- Семимостье
- Исаакиевский собор
- Дворцовая площадь
- Эрмитаж
- Аврора
- Петропавловская крепость
- Ростральные колонны
- Медный всадник
- Разведение Дворцового и Троицкого мостов
- Михайловский замок
- Аничков мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Теплоход отправляется в двухчасовое путешествие, в котором пройдет по малым рекам и каналам города с экскурсионным сопровождением, далее дойдет до знаменитой Авроры, и под фоновое музыкальное сопровождение, направится в центральную акваторию Невы для просмотра разведения мостов.
Для удобства пассажиров во время всего круиза на борту работает бар с горячими, холодными напитками и снеками.
Маршрут: р. Фонтанка — Крюков канал — р. Мойка — р. Фонтанка — р. Нева — Аврора — Центральная акватория Невы и просмотр разведения Дворцового и Троицкого мостов — р. Фонтанка
Продолжительность: 2 часа 20 минут:
при увеличении уровня воды и других факторов, влияющих на безопасность пассажиров, маршрут может быть изменен.
Ежедневно в 23:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет на теплоход комфорт класса: открытая палуба, панорамный салон, туалетная комната.
- Сопровождение аудиогида
- Что не входит
- Пледы
- Еда и напитки (приобретаются отдельно)
- Место начала и завершения?
- наб. реки Фонтанки, д. 71
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 23:30Экскурсия длится около 2 часов 15 минутБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Посадка начинается в 23:10, отправление в 23:30 от причала на наб. реки Фонтанки, 71
- Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъем уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения
- Перед посадкой на рейс осуществляется входной температурный контроль
- Билеты не привязаны к местам, рассадка на судне свободная.
- Круиз проходит по расписанию и не зависит от решения городской организации Мостотрест о разведении мостов в данную дату.
- Рекомендуем одеваться теплее - на воде всегда прохладнее.
- На борт судна запрещено проносить свою еду и напитки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 63 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
26 июля 2023
Все понравилось, погода немного подвела, но в целом организация хорошая. Надо понимать, что транспорта на воде будет очень много и Дворцовый мост увидите не с" первого ряда", зато Троицкий открылся прямо перед нами)))
Д
Денис
25 июля 2023
В целом понравилось. Если планируете оставаться на открытой палубе - обязательно одевайтесь теплее, даже летом.
Т
Татьяна
17 июля 2023
Были на экскурсии 13 июля, на 23:30 вечера, экскурсия просто огонь, в сопровождении с гидом на записи, всё было понятно и приятно слушать. Заранее почитала отзывы,что холодно на воде,поэтому запаслись куртками и приобрели один плед за 350р. новый, его и забираешь с собой домой, бесплатных там нет, но это не омрачило такую прекрасную экскурсию, красота неимоверная, развод двух мостов увидели, ещё большой карабль подплывали близко к нему. Можно было взять перекусить и попить с собой и там в кафе)
А
Альбина
8 июля 2023
Все было замечательно, обязательно тепло одевайтесь на Неве холодный ветер продувает хорошо.
М
Мария
5 июля 2023
Эта экскурсия немного разочаровала… не знаю насколько оправдана цена в 2000 рублей,но продавать пледы … это перебор. Экскурсионное сопровождение было скудное… многое повторялось по нескольку раз. Место у моста было далеко неа первом ряду. Музыкальное сопровождение через колонку мне кажется вообще не стоящим упоминания…. в общем,в лучшем случае тройка… за счёт прекрасных пейзажей Петербурга. Не советую
Н
Николай
4 июля 2023
С
Смирнова
30 июня 2023
Можно сервис за такие деньги сделать лучше. Чай и кофе так себе. Пледы вообще воняют секенхендом.
В целом сама прогулка очень даже понравилась.
В целом сама прогулка очень даже понравилась.
И
Ирина
23 июня 2023
О
Ольга
14 июня 2023
Н
Наталья
8 июня 2023
Л
Любовь
23 мая 2023
Д
Дарья
4 мая 2023
Очень интересная и красивая экскурсия. Отоичная музыка и конечно- разводы мостов! На борту очень цивильный туалет, бар, где можно попить чаю. Вообщем, ни о чем не жалеем!
К
Кристина
29 апр 2023
В
Владимир
25 апр 2023
M
Malkovic
25 апр 2023
Ещё 48 отзывов
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