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Марина Оценка на отлично!! Рекомендую! На теплоходе прокатились, красотой Санкт-Петербурга любовались, мосты разводные посмотрели. И не смотря на холод, это конечно нечто! Спасибо вашей команде, удачи в вашей работе! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Всё было замечательно, только было жутко холодно… и мне почему-то казалось что разводных мостов будет не один… но всё равно время на экскурсию потрачено не зря, очень интересные факты и красивые виды. Ребята молодцы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия читать дальше уменьшить пишут многие не пил,все были увлечены поездкой. На Неве ооочень холодно,есть возможность спуститься в палубу и согреться. рекомендую для других туристов. и совсем не дорого,для получения впечатлений,особенно кто приехал посмотреть Санкт-Петербург впервые! Спасибо🩷 В ночь с 5 на 6 ноября совершили экскурсию на теплоходе! очень всё понравилось! Маршрут долгий больше 2,5 часов. красивые виды! развод мостов. аврора!всё видно. мы очень довольны. публика спокойная,никто,как Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Классная экскурсия, нам все понравилось, до мостов находились внутри, аудиогид рассказывал интересно и повторов не было, а затем вышли на палубу, красиво и вкусный чай у них ещё! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий

На борту теплохода было комфортно, не качало. В акватории было много теплоходов и казалось, что читать дальше уменьшить занять классное место, чтобы увидеть развод мостов вблизи задача невыполнимая, но нам повезло с капитаном, он подходил очень близко к разводным мостам.

На борту был аудиогид, информацией не перегружал, рассказывал именно то, мимо чего проплывали.

В общем прогулкой на теплоходе на разводные мосты остался очень доволен, спасибо! Отличная прогулка. Питер ночью и днем, два разных города, а ночью, с воды совершенно другой мир.На борту теплохода было комфортно, не качало. В акватории было много теплоходов и казалось, что Вам был полезен этот отзыв? Да Нет