Наша прогулка — это погружение в магию ночного города. Вы увидите, как под лучами иллюминации преображаются набережные, дворцы и памятники.
Исторический центр откроется вам с новой, самой выигрышной стороны — с водной глади, под подробный и увлекательный рассказ аудиогида.
Исторический центр откроется вам с новой, самой выигрышной стороны — с водной глади, под подробный и увлекательный рассказ аудиогида.
Описание аудиогида
Путешествие начинается на воде и продолжается через самое сердце имперского Петербурга. Вас ждёт захватывающий путь:
- от пристаней на реке Фонтанке
- выход в акваторию Невы
- знакомство с легендарным крейсером «Аврора»
- остановка в центральной акватории
- возвращение по Фонтанке
Во время путешествия на борту теплохода будет звучать аудиогид. А в момент развода мостов — элегантные джазовые композиции.
- Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погодных условий и уровня воды
- По решению администрации города мосты могут не разводить, что не является причиной отмены или переноса рейса
Организационные детали
- Посадка на борт судна начинается за полчаса до отправления в 23:00, отправление в 23:30
- Для посадки на борт покажите в кассе номер заказа организатора (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его) и оплатите оставшуюся часть суммы: наличные, карта или QR-код. Мы заранее выкупим для вас билеты на теплоход, поэтому предоплата в случае отказа от поездки менее чем за 48 часов не возвращается
- Прогулка не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). На закрытой палубе качество звука выше
- Рассадка на борту свободная, на теплоходе имеется открытая палуба, а также закрытый панорамный салон, где вы сможете спрятаться в случае непогоды
- Пледы на борту судна не выдаются
- Пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического или иного вида опьянения на борт судна не допускаются
- На борт судна по санитарно-эпидемиологическим нормам не разрешено брать свои еду и напитки
- Животные на борт судна не допускаются
ежедневно в 23:30
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Её забронировали уже 23 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|дети до 3х лет
|90 ₽
|Льготный
|1440 ₽
|Стандартный взрослый
|1530 ₽
|Дети от 3 до 12 лет
|1440 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Фонтанке у Лештукова моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 2700 туристов
Мы с командой уже много лет открываем для своих гостей Петербург в самых ярких красках. Одно из самых интересных направлений в городе — это экскурсии и прогулки, которые раскрывают виды Северной Венеции с воды. Добро пожаловать на удивительные, необычные и запоминающиеся прогулки!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оценка на отлично!! Рекомендую! На теплоходе прокатились, красотой Санкт-Петербурга любовались, мосты разводные посмотрели. И не смотря на холод, это конечно нечто! Спасибо вашей команде, удачи в вашей работе!
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И
Всё было замечательно, только было жутко холодно… и мне почему-то казалось что разводных мостов будет не один… но всё равно время на экскурсию потрачено не зря, очень интересные факты и красивые виды. Ребята молодцы.
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Ю
В ночь с 5 на 6 ноября совершили экскурсию на теплоходе! очень всё понравилось! Маршрут долгий больше 2,5 часов. красивые виды! развод мостов. аврора!всё видно. мы очень довольны. публика спокойная,никто,как
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М
Классная экскурсия, нам все понравилось, до мостов находились внутри, аудиогид рассказывал интересно и повторов не было, а затем вышли на палубу, красиво и вкусный чай у них ещё!
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Д
Отличная прогулка. Питер ночью и днем, два разных города, а ночью, с воды совершенно другой мир.
На борту теплохода было комфортно, не качало. В акватории было много теплоходов и казалось, что
На борту теплохода было комфортно, не качало. В акватории было много теплоходов и казалось, что
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Н
Очень интересная и красивая экскурсия по Санкт -Петербургу.
Мосты завораживают.
Теплоход приятный, чистый, интересный рассказ аудиогида.
На теплоходе был бар, где мы купили напитки и закуски.
Пледы не выдавали, но можно было купить личный плед, который нам потом пригодился и в последующем).
Рекомендую эту экскурсию.
Мосты завораживают.
Теплоход приятный, чистый, интересный рассказ аудиогида.
На теплоходе был бар, где мы купили напитки и закуски.
Пледы не выдавали, но можно было купить личный плед, который нам потом пригодился и в последующем).
Рекомендую эту экскурсию.
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