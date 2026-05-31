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На теплоходе к разводным мостам Петербурга

Полюбоваться разводом Дворцового и Троицкого мостов с воды
Наша прогулка — это погружение в магию ночного города. Вы увидите, как под лучами иллюминации преображаются набережные, дворцы и памятники.

Исторический центр откроется вам с новой, самой выигрышной стороны — с водной глади, под подробный и увлекательный рассказ аудиогида.
4
84 отзыва
На теплоходе к разводным мостам Петербурга
На теплоходе к разводным мостам Петербурга
На теплоходе к разводным мостам Петербурга

Описание аудиогида

Путешествие начинается на воде и продолжается через самое сердце имперского Петербурга. Вас ждёт захватывающий путь:

  • от пристаней на реке Фонтанке
  • выход в акваторию Невы
  • знакомство с легендарным крейсером «Аврора»
  • остановка в центральной акватории
  • возвращение по Фонтанке

Во время путешествия на борту теплохода будет звучать аудиогид. А в момент развода мостов — элегантные джазовые композиции.

  • Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погодных условий и уровня воды
  • По решению администрации города мосты могут не разводить, что не является причиной отмены или переноса рейса

Организационные детали

  • Посадка на борт судна начинается за полчаса до отправления в 23:00, отправление в 23:30
  • Для посадки на борт покажите в кассе номер заказа организатора (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его) и оплатите оставшуюся часть суммы: наличные, карта или QR-код. Мы заранее выкупим для вас билеты на теплоход, поэтому предоплата в случае отказа от поездки менее чем за 48 часов не возвращается
  • Прогулка не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). На закрытой палубе качество звука выше
  • Рассадка на борту свободная, на теплоходе имеется открытая палуба, а также закрытый панорамный салон, где вы сможете спрятаться в случае непогоды
  • Пледы на борту судна не выдаются
  • Пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического или иного вида опьянения на борт судна не допускаются
  • На борт судна по санитарно-эпидемиологическим нормам не разрешено брать свои еду и напитки
  • Животные на борт судна не допускаются

ежедневно в 23:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 23 раза на ближайшие дни
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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
дети до 3х лет90 ₽
Льготный1440 ₽
Стандартный взрослый1530 ₽
Дети от 3 до 12 лет1440 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Фонтанке у Лештукова моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 2700 туристов
Мы с командой уже много лет открываем для своих гостей Петербург в самых ярких красках. Одно из самых интересных направлений в городе — это экскурсии и прогулки, которые раскрывают виды Северной Венеции с воды. Добро пожаловать на удивительные, необычные и запоминающиеся прогулки!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
3
3
6
2
6
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4
Марина
Оценка на отлично!! Рекомендую! На теплоходе прокатились, красотой Санкт-Петербурга любовались, мосты разводные посмотрели. И не смотря на холод, это конечно нечто! Спасибо вашей команде, удачи в вашей работе!
Оценка на отлично!! Рекомендую! На теплоходе прокатились, красотой Санкт-Петербурга любовались, мосты разводные посмотрели. И не смотря
Оценка на отлично!! Рекомендую! На теплоходе прокатились, красотой Санкт-Петербурга любовались, мосты разводные посмотрели. И не смотря
Оценка на отлично!! Рекомендую! На теплоходе прокатились, красотой Санкт-Петербурга любовались, мосты разводные посмотрели. И не смотря
Оценка на отлично!! Рекомендую! На теплоходе прокатились, красотой Санкт-Петербурга любовались, мосты разводные посмотрели. И не смотря
Оценка на отлично!! Рекомендую! На теплоходе прокатились, красотой Санкт-Петербурга любовались, мосты разводные посмотрели. И не смотря
Оценка на отлично!! Рекомендую! На теплоходе прокатились, красотой Санкт-Петербурга любовались, мосты разводные посмотрели. И не смотря
Оценка на отлично!! Рекомендую! На теплоходе прокатились, красотой Санкт-Петербурга любовались, мосты разводные посмотрели. И не смотря
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И
Всё было замечательно, только было жутко холодно… и мне почему-то казалось что разводных мостов будет не один… но всё равно время на экскурсию потрачено не зря, очень интересные факты и красивые виды. Ребята молодцы.
Всё было замечательно, только было жутко холодно… и мне почему-то казалось что разводных мостов будет не
Всё было замечательно, только было жутко холодно… и мне почему-то казалось что разводных мостов будет не
Всё было замечательно, только было жутко холодно… и мне почему-то казалось что разводных мостов будет не
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Ю
В ночь с 5 на 6 ноября совершили экскурсию на теплоходе! очень всё понравилось! Маршрут долгий больше 2,5 часов. красивые виды! развод мостов. аврора!всё видно. мы очень довольны. публика спокойная,никто,как
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пишут многие не пил,все были увлечены поездкой. На Неве ооочень холодно,есть возможность спуститься в палубу и согреться. рекомендую для других туристов. и совсем не дорого,для получения впечатлений,особенно кто приехал посмотреть Санкт-Петербург впервые! Спасибо🩷

В ночь с 5 на 6 ноября совершили экскурсию на теплоходе! очень всё понравилось! Маршрут долгий
В ночь с 5 на 6 ноября совершили экскурсию на теплоходе! очень всё понравилось! Маршрут долгий
В ночь с 5 на 6 ноября совершили экскурсию на теплоходе! очень всё понравилось! Маршрут долгий
В ночь с 5 на 6 ноября совершили экскурсию на теплоходе! очень всё понравилось! Маршрут долгий
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М
Классная экскурсия, нам все понравилось, до мостов находились внутри, аудиогид рассказывал интересно и повторов не было, а затем вышли на палубу, красиво и вкусный чай у них ещё!
Классная экскурсия, нам все понравилось, до мостов находились внутри, аудиогид рассказывал интересно и повторов не было,
Классная экскурсия, нам все понравилось, до мостов находились внутри, аудиогид рассказывал интересно и повторов не было,
Классная экскурсия, нам все понравилось, до мостов находились внутри, аудиогид рассказывал интересно и повторов не было,
Классная экскурсия, нам все понравилось, до мостов находились внутри, аудиогид рассказывал интересно и повторов не было,
Классная экскурсия, нам все понравилось, до мостов находились внутри, аудиогид рассказывал интересно и повторов не было,
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Д
Отличная прогулка. Питер ночью и днем, два разных города, а ночью, с воды совершенно другой мир.
На борту теплохода было комфортно, не качало. В акватории было много теплоходов и казалось, что
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занять классное место, чтобы увидеть развод мостов вблизи задача невыполнимая, но нам повезло с капитаном, он подходил очень близко к разводным мостам.
На борту был аудиогид, информацией не перегружал, рассказывал именно то, мимо чего проплывали.
В общем прогулкой на теплоходе на разводные мосты остался очень доволен, спасибо!

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Н
Очень интересная и красивая экскурсия по Санкт -Петербургу.
Мосты завораживают.
Теплоход приятный, чистый, интересный рассказ аудиогида.
На теплоходе был бар, где мы купили напитки и закуски.
Пледы не выдавали, но можно было купить личный плед, который нам потом пригодился и в последующем).

Рекомендую эту экскурсию.
Очень интересная и красивая экскурсия по Санкт -Петербургу.
Очень интересная и красивая экскурсия по Санкт -Петербургу.
Очень интересная и красивая экскурсия по Санкт -Петербургу.
Очень интересная и красивая экскурсия по Санкт -Петербургу.
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