Давайте совершим маленькое, но невероятно увлекательное путешествие из Петербурга в Гатчину! Великолепный дворцово-парковый ансамбль Гатчины удивит вас своими необыкновенными видами, свежий воздух парка на берегах Серебряного озера подарит сильные впечатления. И не забудьте взять с собой фотоаппарат! Будет невероятная фотосессия! Лучше отправиться на экскурсию ⛳ в Гатчину всей семьей или с друзьями и любимыми на автобусе 🚌. Незабываемых впечатлений хватит на всех!

Программа автобусного тура в Гатчину с посещением Гатчинского дворца:

Расстояние: 30 км от центра Санкт-Петербурга

Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.

Наша экскурсия начнется еще в автобусе, где экскурсовод расскажет об истории 📖 края и особенностях строительства Гатчинского дворца, о его английском стиле и рыцарском духе. Затем, в Гатчине состоится знакомство с самим дворцом. Гатчинский дворец, обладатель бесценных сокровищ, долгое время именовали пригородным Эрмитажем. Сейчас для осмотра открыты более 40 залов и знаменитый подземный переход. Здесь вам Эхо расскажет: кто первая дева, кто украл антрекот, кто разбил французов и др. На площади перед дворцом вы увидите памятник Павлу I скульптора И. Витали. Памятник императору, который вы видели в Павловске – копия с него.

Вторая часть программы пройдет в помещениях Приоратского дворца. Приоратский дворец — символ Гатчины. Уникальное землебитное строение было сооружено в 1799 году по замыслу архитектора Николая Александровича Львова для рыцарей Мальтийского ордена.

В ходе обзорной экскурсии 🧭 по дворцу вам расскажут об истории Приората, Мальтийском ордене, технике землебитного строительства и об архитекторе Н. А. Львове, также вы увидите макеты дворца.

Уверены, что экскурсия в Гатчину понравится вам и вашим детям!