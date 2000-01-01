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Гатчина. Гатчинский дворец и парк

4.5
22 отзыва
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Гатчина.

Гатчинский дворец и парк
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Гатчина. Гатчинский дворец и парк
Гатчина. Гатчинский дворец и парк

Что вы увидите

  • Гатчинский замок-дворец
  • Подземный ход, ведущий к озеру
Давайте совершим маленькое, но невероятно увлекательное путешествие из Петербурга в Гатчину! Великолепный дворцово-парковый ансамбль Гатчины удивит вас своими необыкновенными видами, свежий воздух парка на берегах Серебряного озера подарит сильные впечатления. И не забудьте взять с собой фотоаппарат! Будет невероятная фотосессия! Лучше отправиться на экскурсию ⛳ в Гатчину всей семьей или с друзьями и любимыми на автобусе 🚌. Незабываемых впечатлений хватит на всех!

Программа автобусного тура в Гатчину с посещением Гатчинского дворца:

    Расстояние: 30 км от центра Санкт-Петербурга
    Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.
    Наша экскурсия начнется еще в автобусе, где экскурсовод расскажет об истории 📖 края и особенностях строительства Гатчинского дворца, о его английском стиле и рыцарском духе. Затем, в Гатчине состоится знакомство с самим дворцом. Гатчинский дворец, обладатель бесценных сокровищ, долгое время именовали пригородным Эрмитажем. Сейчас для осмотра открыты более 40 залов и знаменитый подземный переход. Здесь вам Эхо расскажет: кто первая дева, кто украл антрекот, кто разбил французов и др. На площади перед дворцом вы увидите памятник Павлу I скульптора И. Витали. Памятник императору, который вы видели в Павловске – копия с него.
    Вторая часть программы пройдет в помещениях Приоратского дворца. Приоратский дворец — символ Гатчины. Уникальное землебитное строение было сооружено в 1799 году по замыслу архитектора Николая Александровича Львова для рыцарей Мальтийского ордена.
    В ходе обзорной экскурсии 🧭 по дворцу вам расскажут об истории Приората, Мальтийском ордене, технике землебитного строительства и об архитекторе Н. А. Львове, также вы увидите макеты дворца.
    Уверены, что экскурсия в Гатчину понравится вам и вашим детям!
    Что входит
    • Экскурсия по трассе в Гатчину из Петербурга
    • Посещение Гатчинского замка-дворца
    • Осмотр подземного хода, ведущего к озеру
    • Прогулка по парку
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 ул. Думская, д. 2
    Гатчина. Гатчинский дворец и парк
    Гатчина. Гатчинский дворец и парк
    Гатчина. Гатчинский дворец и парк
    Гатчина. Гатчинский дворец и парк

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ТурсервисСПб
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    22 отзыва оставили туристы

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