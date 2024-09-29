Я открою для вас Гатчину не из окна автобуса или стандартном маршруте, а на прогулке по её великолепным паркам. Мы пройдём из одного в другой, наслаждаясь красотой вокруг. По пути я расскажу о культурных и природных достопримечательностях города, о дворцах и личностях с ними связанных.

Описание экскурсии

Гатчина глазами местного жителя

Вы увидите больше, чем заявлено в стандартных экскурсиях! Часто путешественники, приезжающие в Гатчину, посещают один–два дворца и парк рядом с ними. Мы же пройдём по всем паркам города. Их в Гатчине четыре (общая площадь более 700 гектаров!), при этом популярный Дворцовый парк является самым маленьким.

История и современность Гатчины

Во время познавательной прогулки вы узнаете факты из истории и современности города, одновременно любуясь пейзажами вокруг. Обсудим, где и на кого охотились российские императоры, как строились уникальные гатчинские дворцы. И многое другое!

Вы увидите:

Все четыре парка города — Приоратский, Дворцовый, Сильвию и Зверинец (Орловая роща)

Приоратский дворец — землебитное сооружение, построенное для Мальтийского рыцарского ордена госпитальеров

Большой Гатчинский дворец, построенный для графа Григория Орлова

Отреставрированные и руинированные объекты

Пернатых и других обитателей парков

Как проходит экскурсия

Экскурсия начнётся и закончится в Гатчине

Темп и маршрут мы подберём в зависимости от ваших пожеланий и физической подготовки. Ограничений по возрасту нет

Длительность экскурсии от трёх до шести часов. По желанию сделаем перерыв на обед или зайдём во дворец

Организационные детали