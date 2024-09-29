Все парки Гатчины за один день

Насладиться пейзажами и узнать о жизни города на познавательной треккинг-экскурсии
Я открою для вас Гатчину не из окна автобуса или стандартном маршруте, а на прогулке по её великолепным паркам. Мы пройдём из одного в другой, наслаждаясь красотой вокруг.

По пути я расскажу о культурных и природных достопримечательностях города, о дворцах и личностях с ними связанных.
5
4 отзыва
Все парки Гатчины за один день
Все парки Гатчины за один день
Все парки Гатчины за один день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Гатчина глазами местного жителя

Вы увидите больше, чем заявлено в стандартных экскурсиях! Часто путешественники, приезжающие в Гатчину, посещают один–два дворца и парк рядом с ними. Мы же пройдём по всем паркам города. Их в Гатчине четыре (общая площадь более 700 гектаров!), при этом популярный Дворцовый парк является самым маленьким.

История и современность Гатчины

Во время познавательной прогулки вы узнаете факты из истории и современности города, одновременно любуясь пейзажами вокруг. Обсудим, где и на кого охотились российские императоры, как строились уникальные гатчинские дворцы. И многое другое!

Вы увидите:

  • Все четыре парка города — Приоратский, Дворцовый, Сильвию и Зверинец (Орловая роща)
  • Приоратский дворец — землебитное сооружение, построенное для Мальтийского рыцарского ордена госпитальеров
  • Большой Гатчинский дворец, построенный для графа Григория Орлова
  • Отреставрированные и руинированные объекты
  • Пернатых и других обитателей парков

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начнётся и закончится в Гатчине
  • Темп и маршрут мы подберём в зависимости от ваших пожеланий и физической подготовки. Ограничений по возрасту нет
  • Длительность экскурсии от трёх до шести часов. По желанию сделаем перерыв на обед или зайдём во дворец

Организационные детали

  • Мы встречаемся в Гатчине. Из Санкт-Петербурга сюда легко можно добраться на машине или на общественном транспорте — на электричке с
    Балтийского вокзала либо на автобусе от станции метро «Московская» (подробный план я вышлю вам в билете)
  • Отдельно оплачиваются билеты в Дворцовый парк: взрослый — 200 ₽, детский — 100 ₽. А также обед и билеты во дворцы по желанию
  • Вам понадобится удобная обувь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
о
29 сен 2024
Хотим восхититься общением с Максимом, 4 часа совместной прогулки по паркам прошли на одном дыхании. А когда сталкиваешься с человеком который родился, вырос, учился и работает в своем родном городе,
читать дальше

понимаешь насколько глубоки его познания. А фразы" у нас … в городе,… в нашем музее…."гордо звучат и приятно. Легко, непринужденно и интересно прошла наша беседа, погуляли по всем паркам дворца и хочется возвращаться снова и снова. Обязательно буду советовать Максима друзьям. Огромное вам спасибо.

Юлия
24 сен 2024
Провели отличный сентябрьский выходной в Гатчине.
Спасибо Максиму за интересную экскурсию и особенно, за терпение) выдержать пять барышень не каждый сможет.
Максим провел экскурсию по Большому Гатчинскому и Приоратскому дворцам показал нам город, порекомендовал замечательное кафе. С удовольствием вернемся еще, чтобы осмотреть парки и послушать рассказы Максима- человека, влюбленного в свой город и его историю.
Елена
2 сен 2024
Очень понравилось экскурсия. Увлекательная и интересная. Грамотная речь,знание истории места. Никто никого не торопил,наслаждались на сто процентов. Еще бы раз приехали.
Ирина
31 авг 2024
30 августа 2024 года провели с Максимом замечательные 4 с лишним часа в Гатчине. Всегда чувствуешь что-то особенное, когда путешествуешь по местам с местными жителями. И хотя экскурсия заявлена как
читать дальше

прогулка по паркам, по нашей просьбе Максим провел для нас еще и экскурсии по двум дворцам. Мы побывали во всех залах и комнатах дворца, услышали эхо в подземном ходе, полюбовались удивительными пейзажами Гатчинского парка.
Максим очень эрудированный, чуткий, спокойный и приятный человек, с хорошо поставленной речью. Было очень интересно, мы с друзьями остались под большим впечатлением.
Максим, спасибо Вам!

30 августа 2024 года провели с Максимом замечательные 4 с лишним часа в Гатчине. Всегда чувствуешь30 августа 2024 года провели с Максимом замечательные 4 с лишним часа в Гатчине. Всегда чувствуешь30 августа 2024 года провели с Максимом замечательные 4 с лишним часа в Гатчине. Всегда чувствуешь30 августа 2024 года провели с Максимом замечательные 4 с лишним часа в Гатчине. Всегда чувствуешь30 августа 2024 года провели с Максимом замечательные 4 с лишним часа в Гатчине. Всегда чувствуешь30 августа 2024 года провели с Максимом замечательные 4 с лишним часа в Гатчине. Всегда чувствуешь30 августа 2024 года провели с Максимом замечательные 4 с лишним часа в Гатчине. Всегда чувствуешь30 августа 2024 года провели с Максимом замечательные 4 с лишним часа в Гатчине. Всегда чувствуешь30 августа 2024 года провели с Максимом замечательные 4 с лишним часа в Гатчине. Всегда чувствуешь

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Гатчина: рыцарский замок для императоров
Пешая
54 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гатчине: история, архитектура, природа
Гатчина - это богатая история, впечатляющая архитектура и живописные пейзажи. Узнайте о судьбе трех правителей, рыцарях и масонах
Начало: У Гатчинского дворца
Завтра в 10:00
15 окт в 10:00
8 000 за всё до 7 чел.
Гатчина. Гатчинский дворец и парк
На автобусе
150 отзывов
6 часов
Групповая
Гатчина. Гатчинский дворец и парк
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15
Завтра в 11:15
16 окт в 11:15
2 700 за человека
В таинственную Гатчину на автомобиле
На машине
57 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В таинственную Гатчину на автомобиле
Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка
Начало: Ваш адрес
1 ноя в 11:00
2 ноя в 11:00
16 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам