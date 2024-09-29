Я открою для вас Гатчину не из окна автобуса или стандартном маршруте, а на прогулке по её великолепным паркам. Мы пройдём из одного в другой, наслаждаясь красотой вокруг.
По пути я расскажу о культурных и природных достопримечательностях города, о дворцах и личностях с ними связанных.
По пути я расскажу о культурных и природных достопримечательностях города, о дворцах и личностях с ними связанных.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Гатчина глазами местного жителя
Вы увидите больше, чем заявлено в стандартных экскурсиях! Часто путешественники, приезжающие в Гатчину, посещают один–два дворца и парк рядом с ними. Мы же пройдём по всем паркам города. Их в Гатчине четыре (общая площадь более 700 гектаров!), при этом популярный Дворцовый парк является самым маленьким.
История и современность Гатчины
Во время познавательной прогулки вы узнаете факты из истории и современности города, одновременно любуясь пейзажами вокруг. Обсудим, где и на кого охотились российские императоры, как строились уникальные гатчинские дворцы. И многое другое!
Вы увидите:
- Все четыре парка города — Приоратский, Дворцовый, Сильвию и Зверинец (Орловая роща)
- Приоратский дворец — землебитное сооружение, построенное для Мальтийского рыцарского ордена госпитальеров
- Большой Гатчинский дворец, построенный для графа Григория Орлова
- Отреставрированные и руинированные объекты
- Пернатых и других обитателей парков
Как проходит экскурсия
- Экскурсия начнётся и закончится в Гатчине
- Темп и маршрут мы подберём в зависимости от ваших пожеланий и физической подготовки. Ограничений по возрасту нет
- Длительность экскурсии от трёх до шести часов. По желанию сделаем перерыв на обед или зайдём во дворец
Организационные детали
- Мы встречаемся в Гатчине. Из Санкт-Петербурга сюда легко можно добраться на машине или на общественном транспорте — на электричке с
Балтийского вокзала либо на автобусе от станции метро «Московская» (подробный план я вышлю вам в билете)
- Отдельно оплачиваются билеты в Дворцовый парк: взрослый — 200 ₽, детский — 100 ₽. А также обед и билеты во дворцы по желанию
- Вам понадобится удобная обувь
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 25 туристов
Я родился и живу в Гатчине. Хорошо знаю свой город, несколько лет работаю внештатным экскурсоводом Гатчинского музея-заповедника. Много путешествовал как в России, так и за границей, но считаю Гатчину однимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
оксана
29 сен 2024
Хотим восхититься общением с Максимом, 4 часа совместной прогулки по паркам прошли на одном дыхании. А когда сталкиваешься с человеком который родился, вырос, учился и работает в своем родном городе,
Юлия
24 сен 2024
Провели отличный сентябрьский выходной в Гатчине.
Спасибо Максиму за интересную экскурсию и особенно, за терпение) выдержать пять барышень не каждый сможет.
Максим провел экскурсию по Большому Гатчинскому и Приоратскому дворцам показал нам город, порекомендовал замечательное кафе. С удовольствием вернемся еще, чтобы осмотреть парки и послушать рассказы Максима- человека, влюбленного в свой город и его историю.
Спасибо Максиму за интересную экскурсию и особенно, за терпение) выдержать пять барышень не каждый сможет.
Максим провел экскурсию по Большому Гатчинскому и Приоратскому дворцам показал нам город, порекомендовал замечательное кафе. С удовольствием вернемся еще, чтобы осмотреть парки и послушать рассказы Максима- человека, влюбленного в свой город и его историю.
Елена
2 сен 2024
Очень понравилось экскурсия. Увлекательная и интересная. Грамотная речь,знание истории места. Никто никого не торопил,наслаждались на сто процентов. Еще бы раз приехали.
Ирина
31 авг 2024
30 августа 2024 года провели с Максимом замечательные 4 с лишним часа в Гатчине. Всегда чувствуешь что-то особенное, когда путешествуешь по местам с местными жителями. И хотя экскурсия заявлена как
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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