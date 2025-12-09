Гатчина — это как если бы Петербург поехал в отпуск, снял сюртук и пошёл гулять по аллеям с книжкой. Вы увидите замок-дворец, в котором принимались судьбоносные решения. Услышите истории о тайной жизни императоров. Узнаете, как устроен парк с павильонами, вдохновлявшими художников и заговорщиков. Захватите с собой любопытство — остальное покажет маршрут.
Описание экскурсии
- Сбор группы в центре Петербурга и отправление в Гатчину.
- Путевая экскурсия: рассказ об истории города.
- Гатчинский дворец: осмотр залов, экспозиций и знакомство с архитектурой.
- Прогулка по парку: посещение ключевых павильонов и мостиков.
- Общение: ответы на вопросы, дополнительные истории.
- Возвращение в центр Петербурга.
Организационные детали
- Едем на комфортабельных автобусах: кондиционер летом, обогрев зимой, современная аудиосистема.
- Билеты разных категорий: взрослый, пенсионер, студент, школьник, дошкольник, иностранец. Обязательно возьмите подтверждающий льготы документ! Если вы относитесь к льготной категории, не упомянутой в тарифах, сообщите об этом при оформлении заказа.
- Вход в музеи без очередей, билеты включены в стоимость.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
- При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготы.
- Порядок проведения экскурсии может измениться в случае форс-мажорных обстоятельств, загруженности дорог, погодных условий.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|3300 ₽
|Школьники
|2900 ₽
|Студенты
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Куль — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 69 туристов
Наше агентство предлагает живой и остроумный взгляд на город. Мы делаем подачу лёгкой и запоминающейся, ценим сервис, заботимся о каждом путешественнике и умеем шутить, чтобы было не стыдно вспомнить дома.
