в понедельник, четверг и субботу в 12:00

Что вас ожидает

Прогулка по парку

Вместе с нашим гидом вы пройдете по живописным аллеям и рассмотрите внешнее убранство изящного павильона Китайской горки и павильона Каменное зало.

Экскурсия по Меншиковскому дворцу

Гид музея проведет вас среди парадных залов и расскажет о том, кто обитал здесь в разное время. Вы услышите о личности Меньшикова и узнаете, как отдыхали здесь представители царской семьи. А прекрасные интерьеры помогут воссоздать атмосферу давно минувших дней.

Дополнительно: Церковный павильон и Картинный дом

В понедельник и четверг мы также посетим Церковный павильон: придворная церковь занимает башенный павильон Большого дворца. Построена она была еще при князе Меншикове. Здесь воссоздан интерьер середины 17 — начала 20 века, размещена музейная экспозиция, посвященная истории храма.

По субботам мы дополнительно посетим Картинный дом — музей, где в 18-м веке располагались придворный театр, библиотека, кабинет редкостей Великого князя Петра Федоровича, коллекция живописи. Вы сможете посетить пять залов — два кабинета Кунсткамеры, Двусветный зал, Картинный зал, Библиотеку.

Организационные детали

Обратите внимание: с 30 октября 2021 года посещение музеев для участников старше 18 лет возможно только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо справки о медицинском отводе от вакцинации.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды; экскурсию во дворце проводит местный гид

В стоимость включено: трансфер, входные билеты в Меншиковский дворец и парк

По вторникам и четвергам вы дополнительно посетите Церковный павильон, по субботам — Картинный дом; 16 октября, осмотрим дворец Петра III

До 1 января 2022г. в части парка, где располагает Китайский дворец, идут реставрационные работы

Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

В период ограничений

У всех посетителей (за исключением участников до 18 лет) должен быть один из документов: