в понедельник, четверг и субботу в 12:00

Что вас ожидает
Прогулка по парку
Вместе с нашим гидом вы пройдете по живописным аллеям и рассмотрите внешнее убранство изящного павильона Китайской горки и павильона Каменное зало.
Экскурсия по Меншиковскому дворцу
Гид музея проведет вас среди парадных залов и расскажет о том, кто обитал здесь в разное время. Вы услышите о личности Меньшикова и узнаете, как отдыхали здесь представители царской семьи. А прекрасные интерьеры помогут воссоздать атмосферу давно минувших дней.
Дополнительно: Церковный павильон и Картинный дом
В понедельник и четверг мы также посетим Церковный павильон: придворная церковь занимает башенный павильон Большого дворца. Построена она была еще при князе Меншикове. Здесь воссоздан интерьер середины 17 — начала 20 века, размещена музейная экспозиция, посвященная истории храма.
По субботам мы дополнительно посетим Картинный дом — музей, где в 18-м веке располагались придворный театр, библиотека, кабинет редкостей Великого князя Петра Федоровича, коллекция живописи. Вы сможете посетить пять залов — два кабинета Кунсткамеры, Двусветный зал, Картинный зал, Библиотеку.
Организационные детали
Обратите внимание: с 30 октября 2021 года посещение музеев для участников старше 18 лет возможно только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо справки о медицинском отводе от вакцинации.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды; экскурсию во дворце проводит местный гид
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты в Меншиковский дворец и парк
- По вторникам и четвергам вы дополнительно посетите Церковный павильон, по субботам — Картинный дом; 16 октября, осмотрим дворец Петра III
- До 1 января 2022г. в части парка, где располагает Китайский дворец, идут реставрационные работы
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
В период ограничений
У всех посетителей (за исключением участников до 18 лет) должен быть один из документов:
- QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
- QR-код, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
- справка, подтверждающая наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией
- в отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.