в понедельник, четверг и субботу в 12:00

Групповая экскурсия в Ораниенбаум и Меншиковский дворец

Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце

В отличие от других императорских резиденций этот дворцовый комплекс избежал разрушений в годы войны и сохранил свой облик.

Вы услышите его историю и представите, как в разные годы здесь развлекались его обитатели.

Приглядитесь к деталям интерьеров и утонченной лепнине.

А во время экскурсии по парку оцените его планировку и полюбуетесь остальными постройками.
Групповая экскурсия в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
Групповая экскурсия в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
Групповая экскурсия в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
Групповая экскурсия в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
Групповая экскурсия в Ораниенбаум и Меншиковский дворец

Что вас ожидает

Прогулка по парку

Вместе с нашим гидом вы пройдете по живописным аллеям и рассмотрите внешнее убранство изящного павильона Китайской горки и павильона Каменное зало.

Экскурсия по Меншиковскому дворцу

Гид музея проведет вас среди парадных залов и расскажет о том, кто обитал здесь в разное время. Вы услышите о личности Меньшикова и узнаете, как отдыхали здесь представители царской семьи. А прекрасные интерьеры помогут воссоздать атмосферу давно минувших дней.

Дополнительно: Церковный павильон и Картинный дом

В понедельник и четверг мы также посетим Церковный павильон: придворная церковь занимает башенный павильон Большого дворца. Построена она была еще при князе Меншикове. Здесь воссоздан интерьер середины 17 — начала 20 века, размещена музейная экспозиция, посвященная истории храма.

По субботам мы дополнительно посетим Картинный дом — музей, где в 18-м веке располагались придворный театр, библиотека, кабинет редкостей Великого князя Петра Федоровича, коллекция живописи. Вы сможете посетить пять залов — два кабинета Кунсткамеры, Двусветный зал, Картинный зал, Библиотеку.

Организационные детали

Обратите внимание: с 30 октября 2021 года посещение музеев для участников старше 18 лет возможно только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо справки о медицинском отводе от вакцинации.

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды; экскурсию во дворце проводит местный гид
  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты в Меншиковский дворец и парк
  • По вторникам и четвергам вы дополнительно посетите Церковный павильон, по субботам — Картинный дом; 16 октября, осмотрим дворец Петра III
  • До 1 января 2022г. в части парка, где располагает Китайский дворец, идут реставрационные работы
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

В период ограничений

У всех посетителей (за исключением участников до 18 лет) должен быть один из документов:

  • QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
  • QR-код, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
  • справка, подтверждающая наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией
  • в отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, четверг и субботу в 12:00

Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
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