Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Приглашаем на экскурсию в магазин-музей «Ретросклад» - путешествие в прошлое Санкт-Петербурга

Проникнитесь историей Санкт-Петербурга, окунувшись в уникальную атмосферу магазина-музея «Ретросклад». Это место, где каждый предмет расскажет свою увлекательную историю.

Вас ожидает настоящее путешествие в прошлое в компании опытного гида, который раскроет тайны былых эпох.

Почувствуйте дух времени, трогайте раритеты, узнайте множество интересных фактов о жизни петербуржцев разных лет и, возможно, приобретите уникальные антикварные вещи
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
26
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Дети до 16 лет1 105 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мир антиквариата и винтажа

800 квадратных метров здесь заполнены всякой всячиной: от деревенских вещей времён отмены крепостного права до кресел из квартир наших родителей, дедушек и бабушек. Комоды из красного дуба, ковры, советские телефоны, книги, посуда, игрушки, пластинки… Любой предмет можно купить.

Трогать можно и нужно!

В этом основа нашей программы: от инсталляции к инсталляции гид рассказывает вам об определённой эпохе, и вы прикасаетесь к её артефактам. Например, используете прялку, представляете званый вечер у хозяйки роскошного сервиза, рассматриваете открытки.

Вы узнаете:

  • Как людям жилось в Санкт-Петербурге, Петрограде, Ленинграде
  • Как революция изменила быт и что стало с доходными домами
  • Как развивается продажа винтажа в современном Петербурге
  • И как заводить патефон

Бонус: вид на город

В конце предлагаем вам заглянуть в кафе Solaris Lab с безопасной смотровой площадкой на крыше здания: виды здесь парадно-индустриальные.

Кому понравится экскурсия

Людям любого возраста, которые находят красоту в ностальгии, и тем, кто ищет нестандартные локации. Кстати, в Ретроскладе можно провести фотосессию или арендовать вещи для съёмки.

Организационные детали

  • Перекус в кафе не включён в стоимость. Также обратите внимание, что они не принимают карты (можно наличными или переводом).
  • Ретросклад находится не в центре Петербурга, но добраться сюда несложно
  • Экскурсия проводится в тёплом помещении, поэтому будет комфортно даже зимой или в непогоду
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 12:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Курляндской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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