Приглашаем на экскурсию в магазин-музей «Ретросклад» - путешествие в прошлое Санкт-Петербурга
Вас ожидает настоящее путешествие в прошлое в компании опытного гида, который раскроет тайны былых эпох.
Почувствуйте дух времени, трогайте раритеты, узнайте множество интересных фактов о жизни петербуржцев разных лет и, возможно, приобретите уникальные антикварные вещи
фев
фев
фев
фев
фев
фев
фев
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
|Дети до 16 лет
|1 105 ₽
Описание
Что вас ожидает
Мир антиквариата и винтажа
800 квадратных метров здесь заполнены всякой всячиной: от деревенских вещей времён отмены крепостного права до кресел из квартир наших родителей, дедушек и бабушек. Комоды из красного дуба, ковры, советские телефоны, книги, посуда, игрушки, пластинки… Любой предмет можно купить.
Трогать можно и нужно!
В этом основа нашей программы: от инсталляции к инсталляции гид рассказывает вам об определённой эпохе, и вы прикасаетесь к её артефактам. Например, используете прялку, представляете званый вечер у хозяйки роскошного сервиза, рассматриваете открытки.
Вы узнаете:
- Как людям жилось в Санкт-Петербурге, Петрограде, Ленинграде
- Как революция изменила быт и что стало с доходными домами
- Как развивается продажа винтажа в современном Петербурге
- И как заводить патефон
Бонус: вид на город
В конце предлагаем вам заглянуть в кафе Solaris Lab с безопасной смотровой площадкой на крыше здания: виды здесь парадно-индустриальные.
Кому понравится экскурсия
Людям любого возраста, которые находят красоту в ностальгии, и тем, кто ищет нестандартные локации. Кстати, в Ретроскладе можно провести фотосессию или арендовать вещи для съёмки.
Организационные детали
- Перекус в кафе не включён в стоимость. Также обратите внимание, что они не принимают карты (можно наличными или переводом).
- Ретросклад находится не в центре Петербурга, но добраться сюда несложно
- Экскурсия проводится в тёплом помещении, поэтому будет комфортно даже зимой или в непогоду
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 12:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Курляндской улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.