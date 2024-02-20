Проникнитесь историей Санкт-Петербурга, окунувшись в уникальную атмосферу магазина-музея «Ретросклад». Это место, где каждый предмет расскажет свою увлекательную историю. Вас ожидает настоящее путешествие в прошлое в компании опытного гида, который раскроет тайны былых эпох. Почувствуйте дух времени, трогайте раритеты, узнайте множество интересных фактов о жизни петербуржцев разных лет и, возможно, приобретите уникальные антикварные вещи

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мир антиквариата и винтажа

800 квадратных метров здесь заполнены всякой всячиной: от деревенских вещей времён отмены крепостного права до кресел из квартир наших родителей, дедушек и бабушек. Комоды из красного дуба, ковры, советские телефоны, книги, посуда, игрушки, пластинки… Любой предмет можно купить.

Трогать можно и нужно!

В этом основа нашей программы: от инсталляции к инсталляции гид рассказывает вам об определённой эпохе, и вы прикасаетесь к её артефактам. Например, используете прялку, представляете званый вечер у хозяйки роскошного сервиза, рассматриваете открытки.

Вы узнаете:

Как людям жилось в Санкт-Петербурге, Петрограде, Ленинграде

Как революция изменила быт и что стало с доходными домами

Как развивается продажа винтажа в современном Петербурге

И как заводить патефон

Бонус: вид на город

В конце предлагаем вам заглянуть в кафе Solaris Lab с безопасной смотровой площадкой на крыше здания: виды здесь парадно-индустриальные.

Кому понравится экскурсия

Людям любого возраста, которые находят красоту в ностальгии, и тем, кто ищет нестандартные локации. Кстати, в Ретроскладе можно провести фотосессию или арендовать вещи для съёмки.

Организационные детали