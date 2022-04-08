Мое почтение дорогие гости! Большой променад по проходным дворам.

А что, если нам с вами взять и прогуляться по Петроградской стороне окольными путями (проходными дворами 5,5 км), посмотреть и узнать историю десятка самых известных доходных и кинематографических домов, воочию увидеть места съемок культовых картин, как «Брат», «Сестры», «Берегись автомобиля», "Операция Ы" «Питер ФМ», «Поздняя встреча», «Гений», «Колье Шарлотты», «Золотая мина», дальше бессмысленно перечислять, так как фильмов еще море. Я поделюсь с вами своими знаниями о киностудии Ленфильм, мы увидим дворы колодцы, неприглядную и немного устрашающую обратную сторону изысканных и великолепных парадных фасадов. Мистика, легенды и тайны петроградских дворов будут витать над нами в течении всего променада. Разберемся в топонимике улиц и проспектов, и ненадолго перенесемся в Ленинград 70-80-х. А начнем мы с вами с мини-города, музея под открытым небом и знакомство с петербургскими зодчими.

Предусмотрена остановка на перекус.

Жду вас с нетерпением, экскурсия проходит с радиогидами по желанию, вы не упустите ни одного моего слова, полная свобода передвижения и в то же время прямое общение со мной сохраняется.