Индивидуальная VIP экскурсия «Петроградская сторона от А до Я»

Индивидуальная VIP экскурсия «Петроградская сторона от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Петроградская сторона от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Петроградская сторона от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Петроградская сторона от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Петроградская сторона от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Петроградская сторона от А до Я»
Индивидуальная VIP экскурсия «Петроградская сторона от А до Я»

Что вас ожидает 🤩

  • Мини-город
  • М. Горьковская
  • Дом Горького
  • Подворотня - картинная галерея
  • Киностудия Ленфильм
  • Дом трех Бенуа
  • Дом Шостаковича
  • Особняк Кавоса
  • Дом с башнями
  • Дом Ленсовета
  • Дом эмира Бухарского
  • Памятники Попову и Шевченко
  • Дом страхового общества
  • Река Карповка
  • Мастерская Опекушина
  • Дворы колодцы
Мое почтение дорогие гости! Большой променад по проходным дворам.
А что, если нам с вами взять и прогуляться по Петроградской стороне окольными путями (проходными дворами 5,5 км), посмотреть и узнать историю десятка самых известных доходных и кинематографических домов, воочию увидеть места съемок культовых картин, как «Брат», «Сестры», «Берегись автомобиля», "Операция Ы" «Питер ФМ», «Поздняя встреча», «Гений», «Колье Шарлотты», «Золотая мина», дальше бессмысленно перечислять, так как фильмов еще море. Я поделюсь с вами своими знаниями о киностудии Ленфильм, мы увидим дворы колодцы, неприглядную и немного устрашающую обратную сторону изысканных и великолепных парадных фасадов. Мистика, легенды и тайны петроградских дворов будут витать над нами в течении всего променада. Разберемся в топонимике улиц и проспектов, и ненадолго перенесемся в Ленинград 70-80-х. А начнем мы с вами с мини-города, музея под открытым небом и знакомство с петербургскими зодчими.

Предусмотрена остановка на перекус.

Жду вас с нетерпением, экскурсия проходит с радиогидами по желанию, вы не упустите ни одного моего слова, полная свобода передвижения и в то же время прямое общение со мной сохраняется.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вариант оплаты № 1 Экскурсионное обслуживание 3 часа 1-4 человека
  • Вариант оплаты № 2 Экскурсионное обслуживание 3 часа 5-10 человек.
  • В подарок всем гостям ссылка в облако на мой проект "Питеркинобиблиотека" с подборкой фотографий, фильмов, отрывков из кинолент и книг о Петербурге для ознакомления с моими рекомендациями.
  • Возможно проведение экскурсии с радиогидами (удобно для любых групп) + 100 рублей с человека. Полная свобода передвижения. Вы всегда меня слышите.
  • Заказ фотосессии с профессиональным фотографом. Один из лучших в СПБ (цена по запросу)
Что не входит
  • Каждый дополнительный час + 1500. Фастфуд. Накладные расходы. Радиогиды 100 рублей с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Горьковская
Завершение: м. Петроградская
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день с 11 00 до 15 00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день с 11 00 до 15 00

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