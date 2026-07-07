Снаружи Исаакиевский собор поражает масштабом, а внутри — количеством деталей, за которыми скрываются интересные истории.
Вы без очереди посетите храм, рассмотрите убранство, а затем подниметесь на колоннаду, чтобы увидеть Петербург с высоты. Мы расскажем, как менялось здание: от деревянной церкви до современного собора.
Вы без очереди посетите храм, рассмотрите убранство, а затем подниметесь на колоннаду, чтобы увидеть Петербург с высоты. Мы расскажем, как менялось здание: от деревянной церкви до современного собора.
Описание билета
Экскурсия по Исаакиевскому собору. Вы рассмотрите интерьеры храма и увидите роспись «Богоматерь во славе» Карла Брюллова, малахитовый иконостас, мозаики, витраж, барельефы, гранитные колонны и отметку, которая осталась от маятника Фуко.
Подъём на колоннаду. Преодолев 262 ступени, вы окажетесь на смотровой площадке. Отсюда открываются виды на Неву, Дворцовую площадь, Зимний дворец, Адмиралтейство, Спас на Крови, Медного всадника и исторический центр Петербурга.
Что обсудим:
- почему строительство Исаакиевского собора продолжалось почти 40 лет
- как возводили гранитные колонны и огромный купол
- кто такой Огюст Монферран и как сложилась его судьба в России
- как в соборе демонстрировали вращение Земли с помощью маятника Фуко
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Для подъёма на колоннаду нужна умеренная физическая подготовка
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 и 16:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 и 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 20412 туристов
Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего дела. Как
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