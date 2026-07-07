Снаружи Исаакиевский собор поражает масштабом, а внутри — количеством деталей, за которыми скрываются интересные истории. Вы без очереди посетите храм, рассмотрите убранство, а затем подниметесь на колоннаду, чтобы увидеть Петербург с высоты. Мы расскажем, как менялось здание: от деревянной церкви до современного собора.

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Описание билета

Экскурсия по Исаакиевскому собору. Вы рассмотрите интерьеры храма и увидите роспись «Богоматерь во славе» Карла Брюллова, малахитовый иконостас, мозаики, витраж, барельефы, гранитные колонны и отметку, которая осталась от маятника Фуко.

Подъём на колоннаду. Преодолев 262 ступени, вы окажетесь на смотровой площадке. Отсюда открываются виды на Неву, Дворцовую площадь, Зимний дворец, Адмиралтейство, Спас на Крови, Медного всадника и исторический центр Петербурга.

Что обсудим:

почему строительство Исаакиевского собора продолжалось почти 40 лет

как возводили гранитные колонны и огромный купол

кто такой Огюст Монферран и как сложилась его судьба в России

как в соборе демонстрировали вращение Земли с помощью маятника Фуко

Организационные детали