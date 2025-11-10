Приглашаю вас пройти по следам миллионеров прошлых столетий и посетить места, связанные с ними: первый банк страны, дома Елисеевых, Фаберже и Зингера, Дворец торговли.
Чем вдохновлялись лучшие предприниматели империи? Через какие трудности проходили? Чему могли бы научить? Найдём ответы на эти вопросы, увидим миллион рублей в монетах и отчеканим одну на удачу.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание мастер-класса
- Секретные проходы первого торгового комплекса нашей страны
- Первый банк страны и банк, который напоминает зловещий замок
- Дворец, где пытались постичь загадку эликсира бессмертия
- Первый Дворец торговли и его тайные лестницы
- Дом Фаберже, банк Вавельберга, дом Зингера, особняк Слепцова и другие роскошные здания
Выясним:
- Как у садовников получилось построить бизнес-империю
- Как соль помогла одной семье несметно разбогатеть
- Как мастер из России начал диктовать всему миру ювелирные тренды
- Как из курьера можно перейти в придворные фотографы
- Как за 100 лет стать богаче императора
И многое другое!
Мастер-класс по чеканке монет
После прогулки по центру Петербурга вы посетите старейший монетный двор России, где изготовите собственную монетку на удачу.
В 18 веке в стране началась массовая чеканка медных, серебряных и золотых монет цилиндрической формы с использованием винтовых прессов. Именно на таком вы отчеканите себе алюминиевую денежку. На ней будут изображены двуглавый орел и лавровый венок — такие же, как на серебряной полтине 1826 года. Монетку вы заберёте с собой — на память о нашей прогулке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле дворца Белосельских-Белозерских
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1349 туристов
Квалифицированный гид высшей категории, провожу экскурсии на русском и английском языках. Рассказываю о сложных исторических понятиях простым, современным и актуальным языком. Влюбляю в Петербург) Провела больше 500 экскурсий.Задать вопрос
