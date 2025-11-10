Мои заказы

Истории миллионеров на Невском проспекте

Узнать секреты богатейших людей Российской империи и посетить мастер-класс по чеканке монет
Приглашаю вас пройти по следам миллионеров прошлых столетий и посетить места, связанные с ними: первый банк страны, дома Елисеевых, Фаберже и Зингера, Дворец торговли.

Чем вдохновлялись лучшие предприниматели империи? Через какие трудности проходили? Чему могли бы научить? Найдём ответы на эти вопросы, увидим миллион рублей в монетах и отчеканим одну на удачу.
Истории миллионеров на Невском проспекте© Татьяна
Истории миллионеров на Невском проспекте© Татьяна
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание мастер-класса

  • Секретные проходы первого торгового комплекса нашей страны
  • Первый банк страны и банк, который напоминает зловещий замок
  • Дворец, где пытались постичь загадку эликсира бессмертия
  • Первый Дворец торговли и его тайные лестницы
  • Дом Фаберже, банк Вавельберга, дом Зингера, особняк Слепцова и другие роскошные здания

Выясним:

  • Как у садовников получилось построить бизнес-империю
  • Как соль помогла одной семье несметно разбогатеть
  • Как мастер из России начал диктовать всему миру ювелирные тренды
  • Как из курьера можно перейти в придворные фотографы
  • Как за 100 лет стать богаче императора

И многое другое!

Мастер-класс по чеканке монет

После прогулки по центру Петербурга вы посетите старейший монетный двор России, где изготовите собственную монетку на удачу.

В 18 веке в стране началась массовая чеканка медных, серебряных и золотых монет цилиндрической формы с использованием винтовых прессов. Именно на таком вы отчеканите себе алюминиевую денежку. На ней будут изображены двуглавый орел и лавровый венок — такие же, как на серебряной полтине 1826 года. Монетку вы заберёте с собой — на память о нашей прогулке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле дворца Белосельских-Белозерских
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1349 туристов
Квалифицированный гид высшей категории, провожу экскурсии на русском и английском языках. Рассказываю о сложных исторических понятиях простым, современным и актуальным языком. Влюбляю в Петербург) Провела больше 500 экскурсий.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Прогулка по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Пешая
1.5 часа
-
5%
200 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Познакомиться с историческим центром Петербурга и пройти от площади Восстания до Адмиралтейства
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
от 3610 ₽3800 ₽ за всё до 8 чел.
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Роскошь прошлого и секреты настоящего
Погрузитесь в атмосферу аристократического Невского проспекта и откройте для себя его современные тайны. История и современность в одном маршруте
Начало: У входа в магазин Купцов Елисеевых
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Всемогущий Невский проспект
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всемогущий Невский проспект
Погрузитесь в атмосферу Невского проспекта, изучая его скрытые истории и легенды. Узнайте, почему он считается сердцем Петербурга
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 20:00
Завтра в 16:30
10 990 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге