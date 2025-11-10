Приглашаю вас пройти по следам миллионеров прошлых столетий и посетить места, связанные с ними: первый банк страны, дома Елисеевых, Фаберже и Зингера, Дворец торговли. Чем вдохновлялись лучшие предприниматели империи? Через какие трудности проходили? Чему могли бы научить? Найдём ответы на эти вопросы, увидим миллион рублей в монетах и отчеканим одну на удачу.

за 1–4 человек или 2500 ₽ за человека, если вас больше

Секретные проходы первого торгового комплекса нашей страны

Первый банк страны и банк, который напоминает зловещий замок

Дворец, где пытались постичь загадку эликсира бессмертия

Первый Дворец торговли и его тайные лестницы

Дом Фаберже, банк Вавельберга, дом Зингера, особняк Слепцова и другие роскошные здания

Как у садовников получилось построить бизнес-империю

Как соль помогла одной семье несметно разбогатеть

Как мастер из России начал диктовать всему миру ювелирные тренды

Как из курьера можно перейти в придворные фотографы

Как за 100 лет стать богаче императора

Мастер-класс по чеканке монет

После прогулки по центру Петербурга вы посетите старейший монетный двор России, где изготовите собственную монетку на удачу.

В 18 веке в стране началась массовая чеканка медных, серебряных и золотых монет цилиндрической формы с использованием винтовых прессов. Именно на таком вы отчеканите себе алюминиевую денежку. На ней будут изображены двуглавый орел и лавровый венок — такие же, как на серебряной полтине 1826 года. Монетку вы заберёте с собой — на память о нашей прогулке.