Северная столица после заката — сама по себе сплошная достопримечательность.



Меньше людей, больше тёплых огней, их мерцание в воде рек и каналов… А ещё, конечно, поднятые мосты! Вы всем этим насладитесь и не устанете, ведь будете на палубе нашего теплохода, который за 2 часа прокатит вас по центру под рассказы аудиогида.