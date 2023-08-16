Круиз на двухпалубном теплоходе по ночному Петербургу
Северная столица после заката — сама по себе сплошная достопримечательность.
Меньше людей, больше тёплых огней, их мерцание в воде рек и каналов… А ещё, конечно, поднятые мосты! Вы всем этим насладитесь и не устанете, ведь будете на палубе нашего теплохода, который за 2 часа прокатит вас по центру под рассказы аудиогида.
Меньше людей, больше тёплых огней, их мерцание в воде рек и каналов… А ещё, конечно, поднятые мосты! Вы всем этим насладитесь и не устанете, ведь будете на палубе нашего теплохода, который за 2 часа прокатит вас по центру под рассказы аудиогида.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Двухпалубный теплоход «Алёнка»
Панорамное остекление салонов, VIP-места в носовой части теплохода, отделённые от основного зала, открытая прогулочная площадка на верхней палубе, бар.
Круиз проходит в сопровождении аудиоэкскурсии.
Достопримечательности на маршруте
- Дворцовый, Троицкий, Сампсониевский, Гренадерский, Литейный, Большеохтинский и Благовещенский мосты
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Нахимовское училище
- Крейсер «Аврора»
- Кунсткамера
- Корабль «Летучий Голландец»
Организационные детали
- Отправление в 00:50, продолжительность — 1 час 45 мин.
- Обращаем ваше внимание, что в праздничные дни мосты могут не разводиться. Подробности смотрите на сайте СПБ ГБУ Мостотрест.
- На борту теплохода можно приобрести индивидуальный плед
- Тариф «VIP» включает в себя стол на 4 персоны, бокал шампанского на гостя и фруктовую тарелку
ежедневно в 00:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Спуск со львами»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 00:45Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 68 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 224 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании