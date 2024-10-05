И Ирина

Так как было холодно на улице, в основном сидели в каюте, но как же там было накурено, ощущение что капитан одну за одной в две руки курил и бармен ещё помогал, так как он там тусовался, и прогулка не 1.5 часа длилась как заявлено, а 1ч 10 минут…