Ещё не знакомились с ночным городом на борту теплохода? Предлагаем отправиться по рекам и каналам, чтобы стать свидетелем впечатляющего зрелища — разведения питерских мостов.
По пути вы увидите известные локации и канонический образ города — Петропавловскую крепость на фоне разведённого Троицкого моста.
По пути вы увидите известные локации и канонический образ города — Петропавловскую крепость на фоне разведённого Троицкого моста.
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00
Описание водной прогулки
Наш маршрут
- Прогулка по Неве начнётся вдоль Адмиралтейской и Дворцовой набережных
- Будем маневрировать поочередно у Дворцового, Троицкого и Литейного мостов и дождёмся их разведения
- Минуя крейсер «Аврора», зайдём в Большую Невку и пойдём под Большим Сампсониевским мостом. Не доходя до Гренадёрского моста, сделаем разворот
- После экскурсии можно будет высадиться в двух местах: в 02:00 на Мытнинской набережной, в 02:30 на Адмиралтейской набережной
И немного романтики
Прогулка завершится на возвышенной ноте. Под звуки классической музыки или мелодий, посвящённых Петербургу, последний на маршруте мост медленно опустится, возвращая город к его привычному ритму.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включена только водная прогулка без рассказов гида
- На борту организована свободная рассадка
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с погодными условиями и перекрытием акваторий
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем до начала экскурсии
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 334 ₽
|Дети до 11 лет
|800 ₽
|Льготный
|1 067 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1163 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 окт 2024
Так как было холодно на улице, в основном сидели в каюте, но как же там было накурено, ощущение что капитан одну за одной в две руки курил и бармен ещё помогал, так как он там тусовался, и прогулка не 1.5 часа длилась как заявлено, а 1ч 10 минут…
Наталья
25 сен 2024
Прогулка прошла отлично, всё понравилось!
Марина
9 сен 2024
Здравствуйте!
Прогулка под разводными мостами на теплоходе нашей семье понравилась. Развод огромных и величественных мостов впечатляет. Отдельное спасибо за то, что на обратном пути прям виртуозно прошли мимо крейсера Авроры, получилось даже разглядеть данный мощный корабль. Ну и благодарим за возможность воспользоваться льготными билетами, как многодетная семья. Спасибо за организацию, готовы рекомендовать вас.
Прогулка под разводными мостами на теплоходе нашей семье понравилась. Развод огромных и величественных мостов впечатляет. Отдельное спасибо за то, что на обратном пути прям виртуозно прошли мимо крейсера Авроры, получилось даже разглядеть данный мощный корабль. Ну и благодарим за возможность воспользоваться льготными билетами, как многодетная семья. Спасибо за организацию, готовы рекомендовать вас.
В
Виктория
1 сен 2024
Все вовремя, по плану, без сбоев
Т
Тарасов
30 авг 2024
Супер, хороший маршрут, не хватило только горячего шоколада😁
Виктория
28 авг 2024
Очень понравилась прогулка, рекомендую
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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