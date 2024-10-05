Ночная прогулка на теплоходе + развод мостов

Увидеть романтичный Петербург
Ещё не знакомились с ночным городом на борту теплохода? Предлагаем отправиться по рекам и каналам, чтобы стать свидетелем впечатляющего зрелища — разведения питерских мостов.

По пути вы увидите известные локации и канонический образ города — Петропавловскую крепость на фоне разведённого Троицкого моста.
4.83
6 отзывов
Ночная прогулка на теплоходе + развод мостов
Ночная прогулка на теплоходе + развод мостов
Ночная прогулка на теплоходе + развод мостов
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00

Описание водной прогулки

Наш маршрут

  • Прогулка по Неве начнётся вдоль Адмиралтейской и Дворцовой набережных
  • Будем маневрировать поочередно у Дворцового, Троицкого и Литейного мостов и дождёмся их разведения
  • Минуя крейсер «Аврора», зайдём в Большую Невку и пойдём под Большим Сампсониевским мостом. Не доходя до Гренадёрского моста, сделаем разворот
  • После экскурсии можно будет высадиться в двух местах: в 02:00 на Мытнинской набережной, в 02:30 на Адмиралтейской набережной

И немного романтики

Прогулка завершится на возвышенной ноте. Под звуки классической музыки или мелодий, посвящённых Петербургу, последний на маршруте мост медленно опустится, возвращая город к его привычному ритму.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включена только водная прогулка без рассказов гида
  • На борту организована свободная рассадка
  • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с погодными условиями и перекрытием акваторий
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем до начала экскурсии

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 334 ₽
Дети до 11 лет800 ₽
Льготный1 067 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
2
1
И
5 окт 2024
Так как было холодно на улице, в основном сидели в каюте, но как же там было накурено, ощущение что капитан одну за одной в две руки курил и бармен ещё помогал, так как он там тусовался, и прогулка не 1.5 часа длилась как заявлено, а 1ч 10 минут…
Наталья
25 сен 2024
Прогулка прошла отлично, всё понравилось!
Прогулка прошла отлично, всё понравилось!Прогулка прошла отлично, всё понравилось!Прогулка прошла отлично, всё понравилось!Прогулка прошла отлично, всё понравилось!Прогулка прошла отлично, всё понравилось!
Марина
9 сен 2024
Здравствуйте!
Прогулка под разводными мостами на теплоходе нашей семье понравилась. Развод огромных и величественных мостов впечатляет. Отдельное спасибо за то, что на обратном пути прям виртуозно прошли мимо крейсера Авроры, получилось даже разглядеть данный мощный корабль. Ну и благодарим за возможность воспользоваться льготными билетами, как многодетная семья. Спасибо за организацию, готовы рекомендовать вас.
В
1 сен 2024
Все вовремя, по плану, без сбоев
Т
30 авг 2024
Супер, хороший маршрут, не хватило только горячего шоколада😁
Супер, хороший маршрут, не хватило только горячего шоколада😁Супер, хороший маршрут, не хватило только горячего шоколада😁
Виктория
28 авг 2024
Очень понравилась прогулка, рекомендую
Очень понравилась прогулка, рекомендуюОчень понравилась прогулка, рекомендуюОчень понравилась прогулка, рекомендуюОчень понравилась прогулка, рекомендую

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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