Уважаемые туристы и жители Петербурга.

Предлагаю Вам посетить мою экскурсию ⛳ по одной из старейших улиц Санкт-Петербурга - Миллионной улице. Эта небольшая улица хранит в себе огромное количество важных событий, повлиявших на историю 📖 нашей страны. Именно в одном из домов, находящихся на ней, произошло отречение от престола.

Экскурсия представляет собой исторический экскурс в историю нашего города. Многие жители Миллионной оставили глубокий след в культуре и истории нашей страны.

Путешественники увидят старинные особняки, в которых жили и творили поэты А. Апухтин и А. Дельвиг, архитектор А. Штакеншнейдер, литераторы В. Одоевский и О. Бальзак. Эта улица также хранит память о великом Пушкине. Вы увидите особняки, в которых проходили великосветские салоны, в которых бывали Ф. Достоевский, П. Вяземский, В. Жуковский, Н. Гоголь.

Туристы также услышат любопытные истории из жизни светских красавиц, крупных военных деятелей, великих князей и их окружения.

На экскурсии 🧭 я познакомлю туристов и историей строительства зданий Эрмитажа и создания и назначения Зимней канавки.

Старинные литографии и фотографии 📸 более позднего времени дополнят мой рассказ.

Наша экскурсия начнется на Марсовом поле, либо от Дворцовой площади.