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История Миллионной улицы и ее жителей

4.7
13 отзывов
Андрей И.
Андрей И. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы увидите, как и где жили великие писатели, поэты, художники и архитекторы прошлых столетий.

Узнаете больше об истории 📖 Петербурга и побываете в интересных местах.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 700 ₽ за человека

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История Миллионной улицы и ее жителей
История Миллионной улицы и ее жителей

Что вы увидите

  • Марсово поле
  • Зимняя канавка
  • Новый Эрмитаж
  • Эрмитажный театр
  • Малый Эрмитаж
  • Зимний дворец
  • Особняк Штакеншнейдера
  • Мраморный дворец
  • дом Эбелинга
  • памятник Александру Третьему
  • Архив
Уважаемые туристы и жители Петербурга.
Предлагаю Вам посетить мою экскурсию ⛳ по одной из старейших улиц Санкт-Петербурга - Миллионной улице. Эта небольшая улица хранит в себе огромное количество важных событий, повлиявших на историю 📖 нашей страны. Именно в одном из домов, находящихся на ней, произошло отречение от престола.
Экскурсия представляет собой исторический экскурс в историю нашего города. Многие жители Миллионной оставили глубокий след в культуре и истории нашей страны.
Путешественники увидят старинные особняки, в которых жили и творили поэты А. Апухтин и А. Дельвиг, архитектор А. Штакеншнейдер, литераторы В. Одоевский и О. Бальзак. Эта улица также хранит память о великом Пушкине. Вы увидите особняки, в которых проходили великосветские салоны, в которых бывали Ф. Достоевский, П. Вяземский, В. Жуковский, Н. Гоголь.
Туристы также услышат любопытные истории из жизни светских красавиц, крупных военных деятелей, великих князей и их окружения.
На экскурсии 🧭 я познакомлю туристов и историей строительства зданий Эрмитажа и создания и назначения Зимней канавки.
Старинные литографии и фотографии 📸 более позднего времени дополнят мой рассказ.
Наша экскурсия начнется на Марсовом поле, либо от Дворцовой площади.
Что входит
  • Экскурсия по Миллионной улице
Что не входит
    Начало
    🚩 Марсово поле или Дворцовая площадь
    Место завершения
    🏁 по желанию туристов
    История Миллионной улицы и ее жителей
    История Миллионной улицы и ее жителей
    История Миллионной улицы и ее жителей
    История Миллионной улицы и ее жителей

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Андрей И.
    Андрей И.
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    13 отзывов оставили туристы

    Андрей И. проводит ещё 2 экскурсии

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