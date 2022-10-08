Ивангородская крепость, Парусинка и Шепелёвский маяк

Во время этой поездки у вас будет возможность посмотреть на приграничные эстонские территории

Во время этой поездки у вас будет возможность посмотреть на приграничные эстонские территории с высоты башен Ивангородской крепости. Мы прогуляемся и по Ивангороду.

Тем более, что у реки Нарвы в XIX веке был создан уникальный комплекс парусиновой фабрики Штиглица, где и сейчас есть на что посмотреть. В завершение нашего большого путешествия вы увидите Шепелевский маяк на побережье Финского залива. Одно из самых романтичных мест в окрестностях нашего города.
Ивангородская крепость, Парусинка и Шепелёвский маяк
Ивангородская крепость, Парусинка и Шепелёвский маяк
Ивангородская крепость, Парусинка и Шепелёвский маяк
Ивангородская крепость, Парусинка и Шепелёвский маяк
Ивангородская крепость, Парусинка и Шепелёвский маяк
Ивангородская крепость, Парусинка и Шепелёвский маяк
Ближайшие даты:
8
окт
15
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Нарвский тракт и его достопримечательности — Кингисепп (Ратуша, типовые дома XVIII века, река Луга и валы крепости Ям) — Ивангородская крепость (с которой открывается прекрасный вид на эстонский Нарвский Замок и противоположный эстонский берег реки) — Парусинка (плотина завода
  • Природный водопад
  • Комплекс заводских построек и жилого района — место усадьбы Штиглицев с восстановленной церковью
  • В крипте которой находится захоронение владельцев
  • Российский пограничный столб
  • На фоне которого можно сфотографироваться) — обед в рыбной коптильне с дегустацией сезонной местной рыбы — Копорская крепость (с посещением) — Шепелёвский маяк — Финский залив
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ямбург (Кингисепп)

Это типовой город. Посмотрим центральные постройки, узнаем зачем Екатерина Великая пыталась унифицировать страну, зайдем в главный храм города, имеющий большое значение для архитектуры нашей страны. И познакомимся с древними крестами, собранными со всей округи. (В 2021 году храм находится на реставрации).

Древняя история Ивангорода

Прибыв в этот уникальный город, мы поднимемся в его крепость, очень интересную с точки зрения фортификации и чрезвычайно любопытную с точки зрения истории. Частично Ивангородская крепость восстановлена. И мы можем подняться на 2 башни, нависающие над рекой Нарвой, чтобы полюбоваться ее противоположным эстонским берегом, а заодно вспомнить все исторические хитросплетения.

Парусинка

Знакомство с XIX веком ждет Вас в бывшей усадьбе Штиглица «Парусинке». Позабытые меценаты и предприниматели страны, сегодня могли бы преподнести немало полезных уроков по управлению людьми, организации предприятия и в вопросах патриотизма. Их усыпальница в восхитительной восстановленной церкви усадьбы радует глаз. Водопад, как и комплекс рабочих построек, искренне восхищает. Пограничный столб. Ну его Вы можете даже обнять во время съемок. Претензий не будет.
Переезд к берегу Финского залива и переход к Шепелевскому маяку
Кто не любит маяки? Маяки – это романтично! В воображении сразу возникают море, волны, ветер, парусник, возможно, красивый остров, приключения. Места вокруг Шепелевского маяка очень живописны, тихие и красивые, берега на мысу песчаные, а у самого берега причудливое скопление камней. Полюбовавшись маяком и живописными пейзажами Финского залива вечером, мы возвращаемся домой.

по субботам

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в сопровождении автора
  • Забронированное место в автобусе
  • Экскурсия в Парусинку
  • Знакомство с Копорской крепостью
  • Внешний осмотр Шепелёвского маяка
Что не входит
  • Входные билеты в Ивангородскую крепость — 300 руб. /взр, 150 руб. /пенс, студ, шк
  • Входные билеты в Копорскую крепость — 200 руб. /чел.
  • Обед и дегустация — 400 руб. /чел
  • Радиооборудование — 150 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, и все слышать, тем более, если Вы хотите фотографировать!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский пр-т, 189 (СТ.М. Московская)
Завершение: Санкт-Петербург, СТ.М. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Для данной программы необходимо заранее сообщить паспортные данные и иметь с собой паспорт гражданина РФ!
  • Для перехода по берегу к лучшей смотровой точке, советуем взять с собой фонарик!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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