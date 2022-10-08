Ямбург (Кингисепп)

Это типовой город. Посмотрим центральные постройки, узнаем зачем Екатерина Великая пыталась унифицировать страну, зайдем в главный храм города, имеющий большое значение для архитектуры нашей страны. И познакомимся с древними крестами, собранными со всей округи. (В 2021 году храм находится на реставрации).

Древняя история Ивангорода

Прибыв в этот уникальный город, мы поднимемся в его крепость, очень интересную с точки зрения фортификации и чрезвычайно любопытную с точки зрения истории. Частично Ивангородская крепость восстановлена. И мы можем подняться на 2 башни, нависающие над рекой Нарвой, чтобы полюбоваться ее противоположным эстонским берегом, а заодно вспомнить все исторические хитросплетения.

Парусинка

Знакомство с XIX веком ждет Вас в бывшей усадьбе Штиглица «Парусинке». Позабытые меценаты и предприниматели страны, сегодня могли бы преподнести немало полезных уроков по управлению людьми, организации предприятия и в вопросах патриотизма. Их усыпальница в восхитительной восстановленной церкви усадьбы радует глаз. Водопад, как и комплекс рабочих построек, искренне восхищает. Пограничный столб. Ну его Вы можете даже обнять во время съемок. Претензий не будет.

Переезд к берегу Финского залива и переход к Шепелевскому маяку

Кто не любит маяки? Маяки – это романтично! В воображении сразу возникают море, волны, ветер, парусник, возможно, красивый остров, приключения. Места вокруг Шепелевского маяка очень живописны, тихие и красивые, берега на мысу песчаные, а у самого берега причудливое скопление камней. Полюбовавшись маяком и живописными пейзажами Финского залива вечером, мы возвращаемся домой.