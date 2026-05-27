Вы увидите богатства Карелии: густые леса, шумные водопады, горные реки и скалистые острова. Пройдёте по экотропе «Долины водопадов», навестите северных оленей и хаски.
Прокатитесь на ладье меж шхер Ладожского озера, а ещё побываете в лютеранской кирхе и необычном музее.
Описание экскурсии
- История края. Пока вы будете любоваться пейзажами Ленобласти и Карельского перешейка, гид расскажет об освоении этих земель, первых крепостях, роли региона в Великой Отечественной войне и истории Финляндии, а также о местном фольклоре и многом другом
- Экопарк «Долина водопадов». Вы пройдёте по тропе вдоль реки Иййоки с каскадными водопадами и лесными пейзажами. Заглянете на ферму с северными оленями и лосями, а также в питомник хаски — животных можно покормить и погладить. В музее «Поляна лопарей» познакомитесь с культурой и бытом первых жителей Приладожья
- После обеда в кафе с карельской кухней вы отправитесь на водную прогулку. Пройдёте на ладье по Ладожским шхерам. Капитан расскажет об островах по пути. А затем вы посмотрите, как выращивают форель в одном из старейших рыбных хозяйств Карелии
- Дегустации (по желанию). На берегу можно будет попробовать карельские настойки, бальзамы и сладости, выпить сбитня или иван-чая, купить сувениры и рыбные деликатесы
- Старинная кирха. На обратном пути вы посетите лютеранскую кирху Яккима и услышите о её судьбе. И в завершение побываете в музее «Город ангелов», где рассмотрите фигурки ангелов, вырезанные из дерева
Ориентировочный тайминг
7:00 — отправление с парковки за Казанским собором
7:40 — отправление от метро «Проспект Просвещения»
9:00–9:30 — остановка в Приозерске
9:30–11:00 — трассовая экскурсия, переезд до Ланденпохьи
11:30–12:30 — водная прогулка на ладье по Ладожскому озеру
13:30–16:30 — эко-этнопарк «Долина водопадов»: оленья ферма, общение с хаски и лосями, прогулка по водопадам, обед
17:00–18:00 — дегустация карельских напитков и настоек, посещение магазина форелевого хозяйства
18:00–19:00 — экскурсия в кирхе Яккима, музей «Город ангелов»
22:00–22:30 — возвращение к метро «Проспект Просвещения»
23:00–23:30 — возвращение к метро «Невский проспект»
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительные расходы: парк «Долина водопадов» — 1000 ₽, дети до 7 лет бесплатно; обед — 700–800 ₽ (по желанию); прогулка на ладье по национальному парку — 1300 ₽, посещение кирхи — 200 ₽, дегустации (по желанию)
- Гид может изменить порядок и время посещения объектов
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2770 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора или станции метро «Проспект Просвещения»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 15843 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших
